Secador e chapinha fazem parte da rotina? Conheça produtos que ajudam a cuidar dos fios durante a finalização e descubra qual combina com seu cabelo.

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O secador e a chapinha ajudam a modelar os cabelos e facilitam a finalização, mas o uso frequente de ferramentas térmicas exige alguns cuidados.

A exposição ao calor pode contribuir para o ressecamento, a perda de maciez e o desgaste da fibra capilar, especialmente quando os fios já estão fragilizados por químicas ou outras agressões.

Nesse contexto, o protetor térmico ganha espaço na rotina de cuidados. Aplicado antes da utilização desses aparelhos, o produto ajuda a reduzir os efeitos da exposição ao calor, embora não elimine completamente os riscos de danos.

A escolha depende das características do cabelo e do resultado desejado: há opções voltadas ao controle do frizz, à nutrição e à praticidade na finalização.

Quais são os melhores protetores térmicos para usar antes do secador e da chapinha?

1. EIMI Thermal Image – Wella Professionals

O EIMI Thermal Image é um spray bifásico desenvolvido para a rotina de finalização com ferramentas térmicas. A fórmula ajuda a proteger os fios durante a exposição ao calor e proporciona um acabamento mais suave e brilhante.

Por ser apresentado em spray, pode ser uma alternativa prática para quem costuma usar secador ou chapinha no dia a dia.

2. Cicatri Renov – Elseve

Com proposta multifuncional, o Cicatri Renov é um leave-in que reúne cuidados de finalização em um único produto.

Entre suas funções estão auxiliar no controle do frizz, proporcionar maciez e melhorar a aparência dos cabelos. É uma opção para quem procura um produto versátil para incorporar à rotina capilar.

3. Uso Obrigatório – TRUSS

O Uso Obrigatório é um leave-in multifuncional indicado para quem busca facilitar o desembaraço e melhorar a textura dos fios. A proposta inclui proporcionar maciez e recuperar a aparência dos cabelos danificados.

Por essas características, pode ser considerado por pessoas que submetem os fios a processos químicos e precisam de cuidados adicionais na finalização.

4. Nectar Thermique – Kérastase

Voltado especialmente para cabelos secos, de médios a grossos, o Nectar Thermique combina nutrição e proteção térmica.

O leave-in ajuda a suavizar os fios e controlar o frizz durante a escovação, sendo uma alternativa para quem procura um acabamento mais alinhado sem deixar de lado os cuidados com o ressecamento.

