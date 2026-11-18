Volume, camadas e textura natural estão entre as marcas desse visual. Descubra o que fazer na lavagem, na finalização e até no dia seguinte.

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Com camadas desconectadas, volume e comprimentos variados ao redor do rosto, o shaggy hair é uma opção para quem gosta de cabelos com movimento e aparência despojada.

Inspirado nos cortes dos anos 1970, o visual voltou a aparecer entre as tendências e também pode valorizar a curvatura natural dos fios cacheados.

Nesse tipo de corte, a rotina de cuidados ajuda a preservar a definição sem deixar o cabelo rígido ou pesado. Da lavagem à revitalização no dia seguinte, alguns hábitos fazem diferença na aparência dos cachos e na valorização das camadas.

A Beleza na Web reuniu uma seleção de produtos para diferentes etapas dessa rotina, incluindo opções de marcas profissionais.

Como cuidar do shaggy hair cacheado no dia a dia?

1. Escolha um shampoo adequado para a limpeza

A lavagem começa pela escolha de um shampoo compatível com as necessidades do couro cabeludo e dos fios. Para cabelos cacheados, vale observar fórmulas que façam a limpeza sem comprometer a maciez do comprimento.

A frequência de lavagem pode variar conforme a oleosidade, os hábitos e as características de cada cabelo. O importante é evitar que o couro cabeludo acumule resíduos.

2. Use condicionador para facilitar o desembaraço

O condicionador ajuda a melhorar a maleabilidade e facilita o desembaraço, especialmente em fios que embaraçam com facilidade. A aplicação deve se concentrar no comprimento e nas pontas.

Uma dica é desembaraçar os cachos ainda úmidos, com cuidado e sem puxar os fios. Assim, é possível reduzir a tração durante essa etapa da rotina.

3. Inclua máscaras de hidratação no cronograma

Máscaras de tratamento podem complementar os cuidados semanais, contribuindo para a maciez e a aparência saudável dos cabelos. A frequência deve considerar o estado dos fios e as instruções de cada produto.

No shaggy hair, também vale prestar atenção às pontas, que aparecem em diferentes comprimentos por causa das camadas. A escolha de uma máscara nutritiva ou hidratante depende das necessidades do cabelo.

4. Finalize os cachos sem perder o volume

Com os fios limpos e úmidos, o creme para pentear ou o leave-in pode ajudar a modelar os cachos. Uma maneira de distribuir o produto é separar o cabelo em mechas e amassar os fios de baixo para cima, estimulando a formação da curvatura.

Para preservar o movimento do corte, evite exagerar na quantidade de finalizador. Produtos muito pesados ou em excesso podem deixar os cachos com menos balanço.

5. Revitalize os fios no day after

No dia seguinte à lavagem, é comum que os cachos percam parte da definição. O atrito durante o sono e a movimentação natural dos fios podem alterar o formato das mechas.

Para recuperar a curvatura, use uma pequena quantidade de finalizador ou um produto específico para revitalização. Distribua aos poucos, amassando os cachos com as mãos, para evitar excesso de produto e preservar o volume.

Onde encontrar produtos para cuidar do shaggy hair?

A Beleza na Web reúne opções para diferentes etapas da rotina capilar, incluindo itens da TRUSS, Sebastian Professional, Wella Professionals e Kérastase.

Entre os destaques estão o Kit Curly Duo TRUSS, anunciado por R$ 150,96, e o Cacho Mágico Creme Ativador de Cachos, por R$ 101,61.

O que é a Beauty November da Beleza na Web e até quando vai?

Beatuy November: Beleza na Web reúne grandes marcas de beleza em ofertas - Divulgação

A Beleza na Web realiza, durante todo o mês de novembro, a campanha Beauty November, com ofertas em produtos de beleza de diferentes categorias. A ação segue até 30 de novembro de 2026 e reúne descontos de até 80% em itens selecionados, incluindo cuidados capilares, perfumaria e maquiagem.

As ofertas estão disponíveis no e-commerce, no aplicativo e nas lojas físicas da plataforma. Ao longo do mês, a campanha também conta com iniciativas especiais, como cupons, condições para compras pelo aplicativo e brindes em compras selecionadas. Os descontos e benefícios variam conforme o produto, o período e o canal de compra.

