A temporada de calor pede cuidados diferentes para os cabelos. Por isso, entenda o que fazer antes da exposição ao sol e na hora de dormir.

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Praia, piscina e passeios ao ar livre fazem parte da rotina de verão, mas a exposição frequente ao sol, ao vento e à água salgada pode deixar os cabelos mais ressecados, ásperos e sem brilho.

Por isso, os cuidados com os fios não precisam terminar quando acaba o dia: adaptar a rotina também ao período da noite pode ajudar a manter a aparência e a saúde capilar.

A proposta é combinar medidas de proteção durante a exposição e produtos de tratamento nos momentos de descanso. A Amend aposta nessa divisão com dois itens da linha Essencial: o Defesa Solar e o Sérum Reparação Noturna.

Como proteger o cabelo do sol durante o verão?

A exposição solar e o contato com fatores externos podem contribuir para o ressecamento e a perda de brilho dos fios.

Para reduzir esses efeitos, vale incluir produtos com proteção capilar na rotina, especialmente antes de atividades ao ar livre.

Defesa Solar Amend Essencial

A Amend indica o Defesa Solar para aplicação antes ou durante a exposição. O produto não exige enxágue e pode ser usado nos cabelos úmidos ou secos, do comprimento às pontas, evitando a raiz.

A fórmula reúne um blend de 12 óleos, incluindo argan, macadâmia e oliva, além de manteiga de karité e extratos de chá verde e aloe vera.

A marca associa os ingredientes à ação antioxidante, à redução do frizz e à melhora da penteabilidade e da resistência à quebra. O item também é apresentado como protetor térmico.

Amend aposta em rotina capilar de dia e de noite para enfrentar o verão - Divulgação/Amend

Como recuperar os cabelos depois de um dia de sol e praia?

Depois da exposição, os fios podem precisar de cuidados voltados à hidratação e à reparação. Uma rotina noturna permite incluir produtos de tratamento sem acrescentar muitas etapas aos compromissos do dia.

Sérum Reparação Noturna Amend Essencial

O sérum foi desenvolvido para permanecer nos cabelos durante o sono, sem necessidade de enxágue pela manhã. Sua fórmula contém pantenol, extrato de pérola e proteína hidrolisada de arroz, reunidos no complexo chamado Ativos Nano Reparadores.

A Amend apresenta o produto como uma opção para tratar fios sensibilizados, com a proposta de melhorar a hidratação, o brilho e a disciplina. A textura é descrita como cremosa e fluida, e a fragrância reúne notas de verbena, hortelã, gerânio e cedro.

Quanto custam os produtos da rotina capilar da Amend?

Os dois itens da linha Essencial são comercializados separadamente:

Defesa Solar Amend Essencial (180 g) : R$ 52,90.

: R$ 52,90. Sérum Reparação Noturna Amend Essencial (180 ml): R$ 68,90.

Os produtos estão disponíveis no site oficial da Amend, em perfumarias e farmácias de todo o Brasil. Os valores podem sofrer alterações conforme o estabelecimento.

