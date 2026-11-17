Quem usa tranças sabe que a manutenção vai além da aparência. Conheça as novidades para limpar, refrescar e finalizar os penteados no dia a dia.

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Usar tranças é uma escolha que envolve estilo, identidade e expressão cultural. Mas, além da estética, quem adota esse tipo de penteado também precisa adaptar os cuidados com o cabelo, especialmente quando se trata da limpeza do couro cabeludo, do acúmulo de resíduos e da manutenção dos fios naturais.

Pensando nessas necessidades, a Widi Care ampliou o portfólio da linha Juba com a coleção Juba Tranças. A novidade reúne cinco produtos voltados a diferentes etapas da rotina, desde a higienização da raiz até a finalização do penteado.

A proposta contempla, tanto quem usa tranças e alongamentos, quanto as profissionais responsáveis pela execução dos estilos.

Entre os itens estão shampoo fluido, espuma fixadora, sérum, bruma perfumada e gel modelador. Mas qual é a função de cada um e como eles podem ser utilizados?

Quais são os produtos da linha Juba Tranças, da Widi Care?

A coleção reúne cinco opções com propostas diferentes. A marca destaca a presença da Fresh Sense Technology e do extrato de alecrim nas formulações, associando esses componentes ao conforto do couro cabeludo e ao fortalecimento dos fios naturais.

1. Shampoo Fluido Fortalecedor

O produto foi desenvolvido para facilitar a higienização entre as tranças. A textura fluida e o bico dosador permitem aplicar o shampoo diretamente na raiz, com a proposta de remover resíduos e excesso de oleosidade sem ressecar os fios.

A fórmula também é apresentada pela marca como uma alternativa para proporcionar frescor ao couro cabeludo.

2. Espuma Fixadora

Voltada à finalização, a espuma promete ajudar no controle do frizz e na fixação de cabelos naturais e fibras sintéticas. A Widi Care também destaca a rápida absorção e a proposta de não deixar resíduos.

Entre as características informadas estão proteção térmica e UV, além do auxílio na neutralização de odores.

3. Sérum Fortalecedor Calmante

Com textura leve e aplicação direta na raiz, o sérum foi pensado para complementar os cuidados durante o uso das tranças. A marca associa o produto ao alívio da coceira, à sensação de frescor e ao fortalecimento dos fios desde a raiz.

A proposta é facilitar a aplicação sem deixar resíduos oleosos ou comprometer a aparência do penteado.

4. Bruma Perfumada Hidratante

A bruma é uma opção para quem deseja perfumar as tranças ao longo do dia. Além da fragrância, o produto promete auxiliar na hidratação dos fios e na neutralização de odores indesejados.

O formato também foi pensado para facilitar o transporte na bolsa e o uso durante a rotina.

5. Gel Modelador de Alta Fixação

O gel completa a coleção com foco na finalização dos penteados. A proposta é oferecer fixação e definição, especialmente para detalhes como o baby hair, que costuma receber atenção especial na composição do visual.

