Black Friday: 5 dicas para escolher um procedimento capilar e mudar o visual

Quer chegar às festas com cabelo novo? Veja como planejar a mudança, avaliar os descontos e escolher um procedimento com mais segurança.

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A proximidade das festas de fim de ano costuma despertar a vontade de renovar o visual. Seja para ganhar comprimento, recuperar o volume ou experimentar uma mudança mais marcante, novembro pode ser um momento oportuno para pesquisar procedimentos e organizar os cuidados antes das comemorações.

Com a Black Friday, que em 2026 acontece em 27 de novembro, os descontos em serviços de beleza também entram no radar de quem pretende mudar o cabelo.

Mas uma promoção não deve ser o único motivo para escolher um procedimento. Antes de fechar o agendamento, é importante entender o resultado desejado, conhecer as técnicas disponíveis e calcular os cuidados que virão depois.

No caso do alongamento capilar, por exemplo, a escolha precisa considerar as características dos fios naturais e a rotina de manutenção.

Tati Cordeiro, especialista em alongamento capilar e CEO da MegaHairInvisível, rede com quatro unidades na Grande São Paulo, reúne orientações para quem pretende aproveitar as ofertas sem transformar a economia em uma decisão precipitada.

Como aproveitar a Black Friday para mudar o cabelo sem arrependimentos?

1. Defina o resultado que você deseja

Antes de escolher um procedimento, vale entender o que realmente incomoda ou o que você gostaria de mudar. Às vezes, ganhar alguns centímetros de comprimento já atende à expectativa; em outros casos, a intenção é conquistar mais volume.

Reunir fotos de referência pode ajudar na conversa com o profissional, mas o resultado precisa ser adaptado às características de cada cabelo.

"O ideal é adaptar a referência, respeitando as características de cada mulher. Às vezes, uma mudança mais sutil já faz uma diferença enorme", orienta Tati.

2. Pesquise a técnica antes de contratar um mega hair

Existem diferentes técnicas de alongamento capilar, e elas não devem ser escolhidas apenas pela aparência do resultado. Densidade, comprimento, condições do couro cabeludo e hábitos de cuidado precisam entrar na avaliação.

Por isso, converse com o profissional responsável e esclareça como funciona a aplicação, quais são as recomendações e se o método é adequado aos seus fios naturais.

3. Avalie o que está incluído no desconto

Uma oferta com preço reduzido nem sempre representa o melhor custo-benefício. Antes de contratar, confira a experiência do profissional, os materiais utilizados e os serviços contemplados. Também é importante esclarecer se existem cobranças adicionais.

4. Coloque a manutenção na conta

O resultado inicial não é o único ponto a considerar. Procedimentos de alongamento exigem cuidados específicos, e a frequência das manutenções depende da técnica, do crescimento dos fios naturais e das orientações profissionais.

Antes de investir, avalie se você terá disponibilidade e orçamento para manter o novo visual. Um comprimento que parece interessante na inspiração também precisa funcionar no cotidiano.

5. Não deixe a transformação para a última hora

Quem deseja mudar o cabelo antes do Natal ou do Réveillon pode aproveitar novembro para pesquisar, fazer uma avaliação e organizar o agendamento. A antecipação também permite conhecer melhor o novo comprimento e receber orientações sobre os cuidados necessários.

"Novembro é um ótimo momento para começar a planejar essa mudança. Além de aproveitar as condições promocionais, a cliente consegue se organizar melhor e chegar às comemorações já acostumada com o novo cabelo. O ideal é não deixar tudo para a última hora", recomenda a especialista.

