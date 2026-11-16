Black Friday: 5 dicas para escolher um procedimento capilar e mudar o visual

Quer chegar às festas com cabelo novo? Veja como planejar a mudança, avaliar os descontos e escolher um procedimento com mais segurança.

por Myllena Wu
Black Friday: 5 dicas para escolher um procedimento capilar e mudar o visual
Imagem de uma mulher no salão de beleza fazendo um procedimento capilar - Unsplash/Lindsay Cash

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A proximidade das festas de fim de ano costuma despertar a vontade de renovar o visual. Seja para ganhar comprimento, recuperar o volume ou experimentar uma mudança mais marcante, novembro pode ser um momento oportuno para pesquisar procedimentos e organizar os cuidados antes das comemorações.

Com a Black Friday, que em 2026 acontece em 27 de novembro, os descontos em serviços de beleza também entram no radar de quem pretende mudar o cabelo.

Mas uma promoção não deve ser o único motivo para escolher um procedimento. Antes de fechar o agendamento, é importante entender o resultado desejado, conhecer as técnicas disponíveis e calcular os cuidados que virão depois.

No caso do alongamento capilar, por exemplo, a escolha precisa considerar as características dos fios naturais e a rotina de manutenção.

Tati Cordeiro, especialista em alongamento capilar e CEO da MegaHairInvisível, rede com quatro unidades na Grande São Paulo, reúne orientações para quem pretende aproveitar as ofertas sem transformar a economia em uma decisão precipitada.

Leia Também

Como aproveitar a Black Friday para mudar o cabelo sem arrependimentos?

1. Defina o resultado que você deseja

Antes de escolher um procedimento, vale entender o que realmente incomoda ou o que você gostaria de mudar. Às vezes, ganhar alguns centímetros de comprimento já atende à expectativa; em outros casos, a intenção é conquistar mais volume.

Reunir fotos de referência pode ajudar na conversa com o profissional, mas o resultado precisa ser adaptado às características de cada cabelo.

"O ideal é adaptar a referência, respeitando as características de cada mulher. Às vezes, uma mudança mais sutil já faz uma diferença enorme", orienta Tati.

2. Pesquise a técnica antes de contratar um mega hair

Existem diferentes técnicas de alongamento capilar, e elas não devem ser escolhidas apenas pela aparência do resultado. Densidade, comprimento, condições do couro cabeludo e hábitos de cuidado precisam entrar na avaliação.

Por isso, converse com o profissional responsável e esclareça como funciona a aplicação, quais são as recomendações e se o método é adequado aos seus fios naturais.

Leia Também

3. Avalie o que está incluído no desconto

Uma oferta com preço reduzido nem sempre representa o melhor custo-benefício. Antes de contratar, confira a experiência do profissional, os materiais utilizados e os serviços contemplados. Também é importante esclarecer se existem cobranças adicionais.

4. Coloque a manutenção na conta

O resultado inicial não é o único ponto a considerar. Procedimentos de alongamento exigem cuidados específicos, e a frequência das manutenções depende da técnica, do crescimento dos fios naturais e das orientações profissionais.

Antes de investir, avalie se você terá disponibilidade e orçamento para manter o novo visual. Um comprimento que parece interessante na inspiração também precisa funcionar no cotidiano.

5. Não deixe a transformação para a última hora

Quem deseja mudar o cabelo antes do Natal ou do Réveillon pode aproveitar novembro para pesquisar, fazer uma avaliação e organizar o agendamento. A antecipação também permite conhecer melhor o novo comprimento e receber orientações sobre os cuidados necessários.

"Novembro é um ótimo momento para começar a planejar essa mudança. Além de aproveitar as condições promocionais, a cliente consegue se organizar melhor e chegar às comemorações já acostumada com o novo cabelo. O ideal é não deixar tudo para a última hora", recomenda a especialista.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu

Leia também