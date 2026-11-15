Braé e Bruna Tavares lançam linha capilar com banana; conheça os 4 produtos

A banana virou protagonista de uma nova coleção de cuidados capilares. Entenda a proposta da linha e o papel de cada produto na rotina.

por Myllena Wu
Braé e Bruna Tavares lançam linha capilar com banana; conheça os 4 produtos
Linha capilar BT Repair Butter Banana - Divulgação

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A banana, ingrediente associado à alimentação e à cultura tropical brasileira, também ganhou espaço no mercado de cuidados com os cabelos.

A Braé e a empresária Bruna Tavares lançaram a BT Repair Butter Banana, uma linha capilar com quatro produtos voltados à reparação e à nutrição dos fios.

A novidade amplia a parceria entre a marca de haircare e a criadora de conteúdo, conhecida por sua atuação no mercado de maquiagem.

Desta vez, a colaboração chega ao segmento de tratamento capilar com uma proposta que combina ativos derivados da banana, ingredientes cosméticos e diferentes etapas de cuidado, da lavagem à finalização.

Mas o que cada item oferece e como a coleção pode ser incorporada à rotina? A seguir, veja os detalhes da linha e entenda a função de cada produto.

O que é a linha Butter Banana, da Braé com Bruna Tavares?

A coleção integra o portfólio Braé Stages by Bruna Tavares e reúne shampoo, condicionador, máscara condicionante e óleo capilar.

Um dos destaques da composição é o Fitoleato de Banana, ingrediente associado pela marca à reparação e à nutrição dos cabelos.

A fórmula também conta com biotina, pantenol, vitamina E, óleos essenciais e aminoácidos do trigo. Esses componentes são apresentados como parte de uma combinação voltada ao fortalecimento, à hidratação, à proteção e à recuperação da aparência dos fios.

A proposta é atender diferentes tipos de cabelo, especialmente aqueles com sinais de ressecamento, danos ou porosidade.

Isso não significa, porém, que todos os produtos precisem ser usados juntos: a escolha e a frequência dependem das necessidades dos fios.

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Para que serve cada produto da linha capilar de banana?

Shampoo BT Repair Butter Banana

O shampoo é responsável pela etapa de limpeza, com a proposta de remover impurezas e preparar os cabelos para os cuidados seguintes.

A marca indica o uso diário, mas a frequência de lavagem pode variar conforme o couro cabeludo e as características dos fios.

Condicionador BT Repair Butter Banana

O condicionador auxilia no desembaraço, na maciez e no selamento das cutículas. É uma etapa importante para melhorar a maleabilidade e facilitar o cuidado cotidiano após a lavagem.

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Máscara Condicionante BT Repair Butter Banana

A máscara é o destaque da coleção e foi desenvolvida com uma textura cremosa, inspirada na consistência de uma manteiga.

Sua proposta é complementar o tratamento com benefícios de nutrição e reparação. A recomendação da marca é utilizá-la uma ou duas vezes por semana.

Óleo Capilar BT Repair Butter Banana

Voltado à finalização, o óleo tem como proposta ajudar no controle do frizz, na maleabilidade e no acabamento dos fios.

A marca também aponta proteção térmica entre os benefícios do produto, que pode ser incorporado à rotina conforme as instruções de uso.

Quem pode usar a linha Butter Banana?

A coleção é apresentada como indicada para todos os tipos de cabelo, com atenção especial aos fios ressecados, danificados ou porosos. Ainda assim, a presença de um ingrediente em destaque não garante o mesmo resultado para todas as pessoas.

Na hora de escolher os produtos, vale observar as necessidades do cabelo: fios ressecados podem pedir mais condicionamento, enquanto cabelos com danos e porosidade podem exigir uma rotina de tratamento mais direcionada.

Também é importante seguir as orientações de aplicação e evitar o uso excessivo de produtos.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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