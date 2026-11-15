4 óleos capilares para quem busca cabelos mais saudáveis

Cada cabelo tem uma necessidade, e a escolha do finalizador também faz diferença. Veja quatro alternativas para melhorar o aspecto dos fios.

por Myllena Wu
4 óleos capilares para quem busca cabelos mais saudáveis
Imagem de cabelos saudáveis - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Cabelos ressecados, opacos ou com frizz podem exigir cuidados além do shampoo e do condicionador. Na rotina capilar, os óleos aparecem como aliados para melhorar o acabamento dos fios, proporcionar maciez e ajudar a reduzir a aparência arrepiada, especialmente nas pontas.

As fórmulas disponíveis no mercado, porém, não são todas iguais. Algumas combinam óleos vegetais com foco na nutrição, enquanto outras são desenvolvidas para facilitar a finalização, dar luminosidade ou complementar etapas de tratamento.

A textura e a forma de aplicação também influenciam na escolha, principalmente para quem tem fios finos ou que ficam pesados com facilidade. Pensando nisso, conheça quatro óleos capilares e entenda as características de cada um.

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Quais são os melhores óleos capilares para cuidar dos fios?

1. Oil Reflections – Wella Professionals

O Oil Reflections, da Wella Professionals, combina óleos de macadâmia e abacate, entre outros ingredientes.

Sua proposta é proporcionar maciez, luminosidade e acabamento sedoso, sendo uma alternativa para quem busca melhorar a aparência de cabelos opacos ou com toque áspero.

O produto pode integrar a etapa de finalização, ajudando a deixar os fios com aspecto mais alinhado e bem cuidado.

2. Óleo Extraordinário – Elseve

Com óleos de flores preciosas na composição, o Óleo Extraordinário, de Elseve, tem proposta de nutrir os cabelos, controlar o frizz e realçar o brilho.

Um dos diferenciais é a versatilidade de uso: pode ser aplicado na finalização ou antes da escova.

Assim, atende quem procura um produto para diferentes momentos da rotina, especialmente quando os fios precisam de mais suavidade e luminosidade.

3. Pinga! Patauá & Moringa – Lola Cosmetics

O Pinga! Patauá & Moringa, da Lola Cosmetics, reúne óleos vegetais em uma fórmula voltada à nutrição e à maleabilidade dos cabelos.

A proposta é complementar os cuidados em diferentes etapas, inclusive como pré-shampoo. Essa possibilidade pode interessar a quem gosta de variar a rotina de tratamento e procura um produto que não fique restrito à finalização.

4. Blend de Óleos Vegetais Juba – Widi Care

Desenvolvido especialmente para cabelos ondulados, cacheados e crespos, o Blend de Óleos Vegetais Juba, da Widi Care, tem foco no combate ao ressecamento e na nutrição dos fios.

A fórmula também busca devolver o brilho e melhorar o aspecto do cabelo. É uma opção direcionada a quem possui curvaturas que costumam demandar atenção especial à maleabilidade e à manutenção da maciez.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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