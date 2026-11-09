Curvatura capilar: entenda as diferenças e saiba como escolher os produtos

Nem todo cabelo reage da mesma forma aos produtos. Entenda o que a textura dos fios revela sobre a rotina de cuidados e como fazer escolhas melhores.

por Myllena Wu
Curvatura capilar: entenda as diferenças e saiba como escolher os produtos
Imagem de diferentes tipos de curvatura capilar - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Dois cabelos podem ter o mesmo comprimento e receber os mesmos produtos, mas apresentar resultados completamente diferentes. Isso acontece porque cada fio tem características próprias e a curvatura é uma das que ajudam a explicar essas diferenças.

Mais do que uma classificação estética, o formato dos fios influencia seu comportamento no dia a dia e pode orientar escolhas de tratamento e finalização.

No Brasil, onde diferentes texturas fazem parte da diversidade capilar, entender essas particularidades também ganha espaço nas conversas sobre beleza e autocuidado.

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Como a curvatura do cabelo influencia os cuidados?

A curvatura está relacionada ao formato que o fio apresenta, podendo ser liso, ondulado, cacheado ou crespo.

Essa característica interfere na maneira como a oleosidade natural se distribui pelo comprimento e pode influenciar a retenção de água, a definição e a resposta dos cabelos a determinados produtos.

Por isso, escolher um cosmético apenas pela indicação genérica da embalagem nem sempre é suficiente. Observar como o cabelo se comporta, quais são suas necessidades e qual resultado se deseja alcançar pode ajudar a montar uma rotina mais adequada.

Cabelos cacheados

Os cachos costumam exigir atenção à hidratação e à definição, especialmente quando a intenção é preservar o formato dos fios e evitar o ressecamento.

A linha Mais Cachos, da Skala Brasil, é um exemplo de produtos desenvolvidos para essa curvatura. Sua composição reúne manteiga de karité, óleo de rícino e D-pantenol, com proposta de hidratação e definição. O creme multifuncional pode ser utilizado tanto no tratamento quanto na finalização.

Cabelos crespos

Nos fios crespos, os cuidados também precisam considerar o momento vivido pelo cabelo. Durante a transição capilar, por exemplo, diferentes texturas podem coexistir, o que exige atenção às necessidades de cada parte do comprimento.

A Skala apresenta a linha Crespo Divino para esse público, com queratina vegetal, óleo de rícino e colágeno vegetal. A proposta é auxiliar na hidratação, força e resistência dos fios.

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Cabelos ondulados

Nas ondas, um dos desafios é encontrar um equilíbrio entre definição e movimento, sem deixar os fios com aparência pesada.

A linha Mais Ondas, da Skala, combina óleo de girassol e óleo de abacate, ingredientes associados à hidratação e à maciez. O creme também pode ser usado como tratamento ou produto para pentear.

Cabelos lisos

Nos cabelos lisos, a rotina pode priorizar alinhamento, brilho e controle do frizz. A linha Mais Lisos, da Skala, reúne proteínas do arroz, amido de milho e aminoácidos, além de vitamina E e D-pantenol.

A marca propõe uma película protetora ao redor dos fios para contribuir com o alinhamento e a redução do volume.

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Como escolher produtos de acordo com a curvatura?

Divulgação/ Skala Brasil
Imagem da linha Mais Cachos - Divulgação/ Skala Brasil

Conhecer a curvatura é um ponto de partida, mas não deve ser o único critério. Dois cabelos da mesma categoria também podem apresentar necessidades diferentes, dependendo de suas condições e da rotina de cuidados.

Vale observar aspectos como ressecamento, frizz, volume, definição e movimento antes de escolher um produto.

A proposta do B-Beauty no mercado de cuidados capilares segue justamente essa valorização da diversidade dos cabelos brasileiros: reconhecer que não existe uma única textura nem uma rotina universal.

Com linhas voltadas a diferentes curvaturas, a Skala Brasil acompanha esse movimento. Mais do que seguir uma classificação, a ideia é entender o próprio cabelo e buscar cuidados que façam sentido para suas características.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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