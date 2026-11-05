Novex aposta na K-Beauty com 3 tratamentos capilares; veja preços e ativos

PDRN, exossomos e peptídeos aparecem em fórmulas voltadas a diferentes necessidades dos cabelos e preços dos produtos da Embelleze começam em R$12,90.

por Myllena Wu
Novex aposta na K-Beauty com 3 tratamentos capilares; veja preços e ativos
Novex Terapias Coreanas - Divulgação/Embelleze

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A influência da beleza sul-coreana, conhecida como K-Beauty, chegou também aos cuidados com os cabelos.

Depois de ganhar espaço em conversas sobre skincare, ingredientes como PDRN e exossomos começam a aparecer em lançamentos de outras categorias. É nesse contexto que a Embelleze apresenta Novex Terapias Coreanas, uma coleção com três tratamentos capilares.

A linha reúne fórmulas com PDRN, exossomos e peptídeos, ingredientes associados pela indústria cosmética a propostas de cuidado e tratamento dos fios.

Cada produto tem uma combinação diferente de componentes e é direcionado a necessidades como reparação, fortalecimento e melhora da aparência dos cabelos danificados.

Leia Também

O destaque da coleção é o Novex PDRN, apresentado pela empresa como o primeiro tratamento capilar brasileiro formulado com esse ativo.

Os produtos chegam em embalagens de 400 g e 1 kg, além de refis de 300 g. Os preços sugeridos começam em R$ 12,90.

O que é a linha Novex Terapias Coreanas?

A coleção da Embelleze é formada por três tratamentos: Novex PDRN, Novex Exossomos Restart dos Fios e Novex Doctor Peptídeos. A proposta é oferecer alternativas com diferentes combinações de ingredientes, que podem ser escolhidas conforme a necessidade dos cabelos.

O PDRN, sigla para polidesoxirribonucleotídeo, é conhecido por sua utilização em produtos e procedimentos voltados ao cuidado da pele. Na linha capilar, a Embelleze combina o ingrediente a um complexo de algas, aminoácidos e peptídeos.

Novex PDRN

É o produto que dá nome ao principal destaque do lançamento. A fórmula combina PDRN, complexo de algas, aminoácidos e peptídeos. A proposta é auxiliar na renovação da fibra capilar e melhorar a aparência dos fios danificados, com foco em brilho, maciez e alinhamento.

A marca também associa o tratamento ao efeito glass hair, expressão usada para descrever cabelos com aparência alinhada e brilho espelhado.

LEIA TAMBÉM: Jacques Janine lança 5 finalizadores para cabelo; veja preços e funções 

Novex Exossomos Restart dos Fios

Essa versão combina exossomos biomiméticos e infusão de colágeno. A proposta é atuar na reparação e no preenchimento da fibra capilar, contribuindo para a aparência de fios mais resistentes e com brilho.

Novex Doctor Peptídeos

A terceira opção reúne polipeptídeos, cisteína biofuncionalizada e óleo de rícino. A fórmula é direcionada ao fortalecimento da estrutura capilar e à redução da quebra, especialmente em cabelos danificados.

Leia Também

Quanto custam os produtos Novex Terapias Coreanas?

Os três tratamentos têm os mesmos preços sugeridos, com variação conforme o tamanho da embalagem:

  • 400 g: R$ 16,50
  • 1 kg: R$ 27,50
  • Refil de 300 g: R$ 12,90

A coleção integra o portfólio da Novex, marca de cuidados capilares da Embelleze. A compra pode ser consultada nos canais oficiais da empresa.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu

Leia também