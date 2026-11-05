Novex aposta na K-Beauty com 3 tratamentos capilares; veja preços e ativos

PDRN, exossomos e peptídeos aparecem em fórmulas voltadas a diferentes necessidades dos cabelos e preços dos produtos da Embelleze começam em R$12,90.

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A influência da beleza sul-coreana, conhecida como K-Beauty, chegou também aos cuidados com os cabelos.

Depois de ganhar espaço em conversas sobre skincare, ingredientes como PDRN e exossomos começam a aparecer em lançamentos de outras categorias. É nesse contexto que a Embelleze apresenta Novex Terapias Coreanas, uma coleção com três tratamentos capilares.

A linha reúne fórmulas com PDRN, exossomos e peptídeos, ingredientes associados pela indústria cosmética a propostas de cuidado e tratamento dos fios.

Cada produto tem uma combinação diferente de componentes e é direcionado a necessidades como reparação, fortalecimento e melhora da aparência dos cabelos danificados.

O destaque da coleção é o Novex PDRN, apresentado pela empresa como o primeiro tratamento capilar brasileiro formulado com esse ativo.

Os produtos chegam em embalagens de 400 g e 1 kg, além de refis de 300 g. Os preços sugeridos começam em R$ 12,90.

O que é a linha Novex Terapias Coreanas?

A coleção da Embelleze é formada por três tratamentos: Novex PDRN, Novex Exossomos Restart dos Fios e Novex Doctor Peptídeos. A proposta é oferecer alternativas com diferentes combinações de ingredientes, que podem ser escolhidas conforme a necessidade dos cabelos.

O PDRN, sigla para polidesoxirribonucleotídeo, é conhecido por sua utilização em produtos e procedimentos voltados ao cuidado da pele. Na linha capilar, a Embelleze combina o ingrediente a um complexo de algas, aminoácidos e peptídeos.

Novex PDRN

É o produto que dá nome ao principal destaque do lançamento. A fórmula combina PDRN, complexo de algas, aminoácidos e peptídeos. A proposta é auxiliar na renovação da fibra capilar e melhorar a aparência dos fios danificados, com foco em brilho, maciez e alinhamento.

A marca também associa o tratamento ao efeito glass hair, expressão usada para descrever cabelos com aparência alinhada e brilho espelhado.

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Novex Exossomos Restart dos Fios

Essa versão combina exossomos biomiméticos e infusão de colágeno. A proposta é atuar na reparação e no preenchimento da fibra capilar, contribuindo para a aparência de fios mais resistentes e com brilho.

Novex Doctor Peptídeos

A terceira opção reúne polipeptídeos, cisteína biofuncionalizada e óleo de rícino. A fórmula é direcionada ao fortalecimento da estrutura capilar e à redução da quebra, especialmente em cabelos danificados.

Quanto custam os produtos Novex Terapias Coreanas?

Os três tratamentos têm os mesmos preços sugeridos, com variação conforme o tamanho da embalagem:

400 g : R$ 16,50

: R$ 16,50 1 kg : R$ 27,50

: R$ 27,50 Refil de 300 g: R$ 12,90

A coleção integra o portfólio da Novex, marca de cuidados capilares da Embelleze. A compra pode ser consultada nos canais oficiais da empresa.

