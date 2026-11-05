5 produtos de cabelo que devolvem o brilho e a maciez aos fios

Descubra 5 produtos de cabelo incríveis que devolvem o brilho e a maciez aos fios no seu dia a dia. Confira as dicas e integre na sua rotina!

por Eduarda Barreto
5 produtos de cabelo que devolvem o brilho e a maciez aos fios
Kit de produtos capilares - Divulgação

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Cabelos opacos, ressecados e com aspecto áspero podem ser sinais de que os fios precisam de cuidados extras.

Exposição ao sol, uso frequente de secador e chapinha, procedimentos químicos e até fatores ambientais podem comprometer a aparência e a textura das madeixas, deixando-as sem brilho e mais difíceis de pentear.

Para recuperar a maciez e valorizar o aspecto saudável do cabelo, vale investir em produtos que ajudem a hidratar, nutrir, proteger e melhorar o acabamento dos fios.

5 produtos capilares para deixar os fios mais alinhados, sedosos e luminosos.

1. Máscara de tratamento – Wella Professionals Fusion Mask

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Wella Professionals Fusion Mask - Divulgação

A Wella Professionals Fusion Mask é uma opção para quem deseja incluir um tratamento mais intenso na rotina capilar. Desenvolvida especialmente para cabelos danificados, a máscara ajuda a melhorar a resistência dos fios e proporciona uma sensação de maciez após o uso.

Sua proposta é cuidar da fibra capilar, contribuindo para reduzir a aparência de danos e facilitar o desembaraço. Com a aplicação regular, os cabelos podem ganhar um toque mais sedoso e um aspecto mais alinhado.

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O produto pode ser utilizado após a lavagem, seguindo as orientações da embalagem. A distribuição deve ser feita principalmente no comprimento e nas pontas, evitando o excesso na raiz.

2. Óleo capilar – Elseve Óleo Extraordinário

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Elseve Óleo Extraordinário - Divulgação

O Elseve Óleo Extraordinário, da L'Oréal Paris, é um produto versátil para quem busca fios mais brilhantes e com toque macio. Sua fórmula ajuda a nutrir o cabelo, controlar o aspecto ressecado e proporcionar um acabamento mais luminoso.

O óleo pode ser usado de diferentes maneiras, conforme as orientações do fabricante: antes da lavagem, como complemento da finalização ou para ajudar a controlar o frizz ao longo do dia. A quantidade deve ser ajustada de acordo com o comprimento, a densidade e a textura dos fios.

Uma pequena porção espalhada nas mãos costuma ser suficiente para começar. Aplique principalmente no comprimento e nas pontas para evitar que a raiz fique com aparência pesada.

3. Leave-in reparador – Ultimate Repair Miracle Hair Rescue

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Ultimate Repair Miracle Hair Rescue - Divulgação

O Ultimate Repair Miracle Hair Rescue, da Wella Professionals, é um tratamento sem enxágue indicado para cabelos danificados.

A proposta do produto é atuar na reparação dos fios, ajudando a melhorar sua aparência, a resistência e a textura. Por ser um leave-in, ele pode ser incorporado à rotina depois da lavagem, sem precisar ser retirado com água.

Sua aplicação contribui para deixar o cabelo mais fácil de pentear e com aspecto mais cuidado, especialmente quando os fios estão fragilizados por processos químicos ou pelo uso frequente de ferramentas térmicas.

Para aproveitar o produto, siga as instruções de aplicação indicadas na embalagem e distribua a quantidade recomendada pelo comprimento e pelas pontas.

4. Óleo finalizador de brilho – Kérastase Elixir Ultime

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Kérastase Elixir Ultime - Divulgação

O Kérastase Elixir Ultime é um óleo capilar conhecido pela proposta de proporcionar brilho e acabamento sofisticado. Ele ajuda a deixar os fios mais macios, controlar o frizz e valorizar a aparência do cabelo, sendo uma alternativa para finalizar diferentes tipos de penteado.

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Além de contribuir para um visual mais luminoso, o produto pode ser utilizado para dar acabamento às pontas e melhorar a sensação de sedosidade. É uma opção interessante para quem deseja reduzir o aspecto arrepiado e deixar as madeixas mais alinhadas.

A recomendação é aplicar poucas gotas nas mãos e espalhar pelo comprimento e pelas pontas. O excesso pode pesar nos fios, principalmente nos cabelos finos.

5. Spray multifuncional – Professionnel Vitamino Color 10 in 1

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L'Oréal Professionnel Vitamino Color 10 in 1 - Divulgação

O Professionnel Vitamino Color 10 in 1, da L'Oréal, é um spray multifuncional desenvolvido para integrar a rotina de cuidados com cabelos coloridos. Sua proposta reúne diferentes benefícios em um único produto, ajudando a proteger e melhorar o acabamento dos fios.

Além de facilitar o desembaraço e contribuir para a maciez, o spray pode ajudar a controlar o frizz e deixar o cabelo com aparência mais brilhante. É uma alternativa prática para quem deseja concentrar várias etapas de cuidado em uma aplicação.

Por ser um produto sem enxágue, deve ser utilizado conforme as instruções da embalagem, respeitando a distância e a quantidade recomendadas. A distribuição uniforme ajuda a evitar o acúmulo em determinadas áreas.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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