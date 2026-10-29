5 máscaras de hidratação para quem sofre com cabelos secos e sem brilho

Quando o cabelo perde a maciez e o brilho, uma máscara pode complementar a rotina de cuidados. Conheça 5 opções e saiba o que observar na fórmula.

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Cabelos secos nem sempre apresentam apenas falta de hidratação. Fios opacos, ásperos ao toque e difíceis de desembaraçar também podem precisar de cuidados que melhorem o condicionamento e ajudem a reduzir o aspecto desalinhado.

Nesses casos, incluir uma máscara de tratamento na rotina pode ser uma maneira de complementar os cuidados feitos durante a lavagem.

A escolha, porém, depende das características do cabelo. Enquanto algumas fórmulas priorizam a maciez e a luminosidade, outras combinam ingredientes nutritivos ou são direcionadas aos fios porosos e fragilizados.

Observar a composição e as necessidades dos fios ajuda a encontrar uma opção mais adequada, sem depender apenas das promessas da embalagem.

Entre as alternativas disponíveis no mercado, cinco máscaras de marcas conhecidas apresentam propostas diferentes para quem deseja cuidar dos cabelos ressecados e recuperar uma aparência mais saudável.

Quais são as melhores máscaras para cabelos secos e sem brilho?

1. Oil Reflections Luminous Reboost Mask — Wella Professionals

Desenvolvida para melhorar a maciez e a luminosidade, a Oil Reflections Luminous Reboost Mask combina óleo de camélia e extrato de chá branco.

A proposta é deixar os fios mais suaves ao toque e com acabamento luminoso, sendo uma alternativa para quem sente falta de brilho no comprimento.

2. Máscara Capilar Siàge Hair-Plastia — Eudora

A Siàge Hair-Plastia é voltada aos cabelos ressecados ou porosos, que podem apresentar textura irregular e dificuldade para manter uma aparência uniforme.

O tratamento tem como foco melhorar a hidratação e a maciez, contribuindo para fios com toque mais agradável.

3. Dream Cream — Lola Cosmetics

Indicada para cabelos secos e rebeldes, a Dream Cream reúne manteiga de cacau, proteína hidrolisada de arroz e óleos vegetais.

A combinação busca melhorar o condicionamento e reduzir a sensação de aspereza, ajudando no cuidado de fios que precisam de mais maleabilidade.

4. Máscara Nutrição + Tri-Óleos — Dove

Com proposta voltada à nutrição capilar, a máscara da Dove é uma opção para cabelos secos, opacos ou danificados.

Sua fórmula combina óleos nutritivos e tecnologia Bio-Protein, com foco na melhora da maciez, do alinhamento e do brilho dos fios.

5. Máscara Expertise Hidratação e Força — Amend

A Máscara Expertise Hidratação e Força combina ácido hialurônico, creatina e biotina em uma fórmula direcionada aos cabelos ressecados ou fragilizados.

A proposta une cuidados com a hidratação e o fortalecimento dos fios, sendo uma alternativa para quem busca melhorar o toque e a resistência durante a rotina capilar.

