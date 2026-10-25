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Cabelo | Notícia

4 cremes de tratamento para recuperar a aparência dos cabelos danificados

Quando os fios perdem brilho e maleabilidade, a escolha do tratamento faz diferença na rotina. Conheça 4 máscaras voltadas a cabelos fragilizados.

Por Myllena Wu Publicado em 25/10/2026 às 10:43
Cabelos ralos e quebradiços
Cabelos ralos e quebradiços - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Cabelos que passaram por descoloração, alisamentos, uso frequente de secador ou chapinha podem apresentar sinais como ressecamento, pontas duplas, quebra e perda de brilho.

Nessas situações, o cuidado com os fios vai além de escolher um condicionador: máscaras de tratamento podem ajudar a melhorar a textura, a maciez e a maleabilidade do cabelo.

A escolha, porém, depende das necessidades de cada fio. Enquanto algumas fórmulas priorizam a reconstrução e o fortalecimento da fibra capilar, outras se destacam pelo efeito condicionante, que facilita o desembaraço e reduz a sensação de aspereza.

Conheça quatro opções de marcas profissionais e nacionais que têm propostas diferentes para cuidar dos cabelos fragilizados.

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4 máscaras para cabelos ressecados, quebradiços e sem brilho

1. Absolut Repair Gold Quinoa + Protein, da L’Oréal Professionnel

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Indicada para cabelos danificados, a máscara Absolut Repair Gold Quinoa + Protein combina quinoa dourada e proteínas em uma fórmula voltada à reparação da fibra capilar. A proposta é melhorar a maciez e o brilho sem deixar os fios com sensação pesada.

É uma alternativa para quem percebe perda de maleabilidade e deseja deixar o cabelo mais fácil de pentear.

A marca também destaca a redução dos danos superficiais, com resultados associados ao uso do tratamento conforme as orientações do fabricante.

2. Máscara Capilar Siàge Cica-Therapy, da Eudora

Desenvolvida para cabelos danificados, ressecados ou quebradiços, a Siàge Cica-Therapy aposta em esqualano, ômegas 3 e 6 e na Biotecnologia Affinité 4D, recursos apresentados pela marca como parte de sua proposta de recuperação dos fios.

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A fórmula busca repor nutrientes, melhorar a maciez e ajudar a reduzir a quebra. Pode ser considerada por quem percebe os cabelos fragilizados após processos químicos ou exposição frequente ao calor.

3. Máscara Cavalo Forte, da Haskell

A linha Cavalo Forte foi desenvolvida para fortalecer e reconstruir os fios. A máscara combina ativos como biotina, pantenol e proteínas hidrolisadas, além de oferecer hidratação e contribuir para o brilho.

A proposta interessa especialmente a quem sente os cabelos enfraquecidos e quebradiços. O produto integra a etapa de reconstrução do cronograma capilar e deve ser usado conforme as instruções da embalagem.

4. BC Bonacure Repair Rescue Treatment, da Schwarzkopf Professional

A linha BC Bonacure Repair Rescue é voltada aos cabelos danificados e busca melhorar a resistência, a elasticidade e a maleabilidade dos fios. O tratamento também ajuda a suavizar a superfície capilar, favorecendo o brilho e o desembaraço.

É uma opção para quem procura cuidado condicionante aliado à reparação cosmética, especialmente quando o cabelo está áspero e difícil de pentear.

A versão disponível e suas orientações de uso devem ser conferidas na embalagem, já que a linha passou por atualização de fórmula.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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