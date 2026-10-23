4 máscaras capilares para cabelos que precisam de hidratação profunda
Fios ásperos, sem brilho ou difíceis de desembaraçar podem pedir cuidados extras. Conheça quatro máscaras para incluir na rotina capilar.
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Cabelos ressecados nem sempre precisam do mesmo tipo de cuidado. Em alguns casos, os fios ficam ásperos ao toque; em outros, perdem a maleabilidade, apresentam menos brilho ou se tornam difíceis de desembaraçar.
Esses sinais podem indicar a necessidade de rever a rotina capilar e investir em tratamentos que ajudem a melhorar a textura e a retenção de água na fibra.
As máscaras capilares são aliadas nesse processo, mas vale observar a proposta de cada fórmula antes de escolher um produto.
Enquanto algumas priorizam a maciez e a nutrição, outras são voltadas à flexibilidade e à facilidade de pentear. A seguir, conheça quatro opções para diferentes necessidades.
Quais máscaras capilares ajudam a cuidar de cabelos ressecados?
1. Morte Súbita, de Lola From Rio — para recuperar a maciez
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A máscara Morte Súbita é uma opção para fios ressecados que perderam a suavidade e estão menos maleáveis. Sua proposta é ajudar a devolver a sensação de hidratação, deixando o cabelo mais macio ao toque e facilitando o cuidado diário.
Pode ser considerada por quem sente os fios ásperos ou com dificuldade para manter uma textura agradável entre as lavagens. A resposta, porém, depende das condições do cabelo e da regularidade dos cuidados.
2. Invigo Nutri-Enrich Deep Nourishing Mask, da Wella Professionals — para fios secos e sensibilizados
Voltada a cabelos secos ou sensibilizados, a Invigo Nutri-Enrich Deep Nourishing Mask tem foco em nutrição, maciez e melhora do aspecto áspero.
A proposta é cuidar dos fios que parecem opacos ao toque e precisam de um tratamento mais direcionado ao ressecamento.
Ao escolher uma máscara desse tipo, vale considerar também os demais produtos usados na rotina, já que shampoo, condicionador e tratamentos complementares influenciam o resultado final.
3. Moisture Kick Treatment, da Schwarzkopf Professional — para melhorar a flexibilidade
Indicada para cabelos normais a secos, a Moisture Kick Treatment tem como proposta contribuir para a hidratação, a flexibilidade e o desembaraço.
Esses aspectos são importantes para quem sente os fios rígidos ou encontra dificuldade ao pentear o cabelo depois da lavagem.
A facilidade de desembaraçar também ajuda a reduzir a necessidade de puxar os fios durante essa etapa. O ideal é pentear com delicadeza, começando pelas pontas e avançando gradualmente em direção à raiz.
4. Máscara Hidranutre, da Haskell — para combinar hidratação e nutrição
A Máscara Hidranutre é uma alternativa para cabelos que precisam de hidratação e nutrição na rotina de cuidados.
Sua proposta é ajudar a recuperar a suavidade e o brilho, características que podem ficar comprometidas quando os fios estão ressecados.
A combinação desses cuidados pode ser interessante para quem busca melhorar a aparência e o toque do cabelo sem concentrar a rotina em apenas uma necessidade.