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Cabelo | Notícia

4 máscaras capilares para cabelos que precisam de hidratação profunda

Fios ásperos, sem brilho ou difíceis de desembaraçar podem pedir cuidados extras. Conheça quatro máscaras para incluir na rotina capilar.

Por Myllena Wu Publicado em 23/10/2026 às 12:49 | Atualizado em 23/10/2026 às 13:57
Mulher com cabelos quebrados e ressecados
Mulher com cabelos quebrados e ressecados - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Cabelos ressecados nem sempre precisam do mesmo tipo de cuidado. Em alguns casos, os fios ficam ásperos ao toque; em outros, perdem a maleabilidade, apresentam menos brilho ou se tornam difíceis de desembaraçar.

Esses sinais podem indicar a necessidade de rever a rotina capilar e investir em tratamentos que ajudem a melhorar a textura e a retenção de água na fibra.

As máscaras capilares são aliadas nesse processo, mas vale observar a proposta de cada fórmula antes de escolher um produto.

Enquanto algumas priorizam a maciez e a nutrição, outras são voltadas à flexibilidade e à facilidade de pentear. A seguir, conheça quatro opções para diferentes necessidades.

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Quais máscaras capilares ajudam a cuidar de cabelos ressecados?

1. Morte Súbita, de Lola From Rio — para recuperar a maciez

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A máscara Morte Súbita é uma opção para fios ressecados que perderam a suavidade e estão menos maleáveis. Sua proposta é ajudar a devolver a sensação de hidratação, deixando o cabelo mais macio ao toque e facilitando o cuidado diário.

Pode ser considerada por quem sente os fios ásperos ou com dificuldade para manter uma textura agradável entre as lavagens. A resposta, porém, depende das condições do cabelo e da regularidade dos cuidados.

2. Invigo Nutri-Enrich Deep Nourishing Mask, da Wella Professionals — para fios secos e sensibilizados

Voltada a cabelos secos ou sensibilizados, a Invigo Nutri-Enrich Deep Nourishing Mask tem foco em nutrição, maciez e melhora do aspecto áspero.

A proposta é cuidar dos fios que parecem opacos ao toque e precisam de um tratamento mais direcionado ao ressecamento.

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Ao escolher uma máscara desse tipo, vale considerar também os demais produtos usados na rotina, já que shampoo, condicionador e tratamentos complementares influenciam o resultado final.

3. Moisture Kick Treatment, da Schwarzkopf Professional — para melhorar a flexibilidade

Indicada para cabelos normais a secos, a Moisture Kick Treatment tem como proposta contribuir para a hidratação, a flexibilidade e o desembaraço.

Esses aspectos são importantes para quem sente os fios rígidos ou encontra dificuldade ao pentear o cabelo depois da lavagem.

A facilidade de desembaraçar também ajuda a reduzir a necessidade de puxar os fios durante essa etapa. O ideal é pentear com delicadeza, começando pelas pontas e avançando gradualmente em direção à raiz.

4. Máscara Hidranutre, da Haskell — para combinar hidratação e nutrição

A Máscara Hidranutre é uma alternativa para cabelos que precisam de hidratação e nutrição na rotina de cuidados.

Sua proposta é ajudar a recuperar a suavidade e o brilho, características que podem ficar comprometidas quando os fios estão ressecados.

A combinação desses cuidados pode ser interessante para quem busca melhorar a aparência e o toque do cabelo sem concentrar a rotina em apenas uma necessidade.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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