Frizz, quebra e cabelo opaco: O que cada sinal revela sobre os fios?

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Antes de trocar seus produtos, vale observar o comportamento do cabelo. Frizz, porosidade e quebra não são a mesma coisa; entenda as diferenças.

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Frizz, falta de brilho, ressecamento e quebra estão entre as queixas mais comuns de quem cuida dos cabelos. Apesar de aparecerem juntos em alguns casos, esses sinais não significam necessariamente a mesma coisa.

Um fio arrepiado pode estar relacionado à umidade e à textura natural do cabelo, enquanto a quebra frequente pode indicar perda de resistência da fibra capilar.

Observar o aspecto e o comportamento dos fios ajuda a entender quais cuidados podem ser úteis no dia a dia.

A Skala Brasil reúne linhas voltadas a diferentes necessidades, como hidratação, brilho, fortalecimento e reparação, mas antes de escolher um produto, vale conhecer as diferenças entre as principais queixas e entender o papel de cada etapa da rotina.

Como identificar o que o cabelo precisa?

1. Frizz e ressecamento: quando os fios ficam arrepiados

O frizz aparece quando parte dos fios fica desalinhada em relação ao restante do cabelo. A umidade, a textura natural e os danos à fibra podem contribuir para esse aspecto.

Já o ressecamento costuma deixar o cabelo áspero ao toque e com menos brilho, além de favorecer o desalinhamento.

Para esses casos, a linha Mais Hidratação com Amido de Milho, da Skala Brasil , combina manteiga de karité e óleo de coco.

, combina manteiga de karité e óleo de coco. A marca também destaca um óleo finalizador com proteção térmica na linha.

Produtos condicionantes e finalizadores podem ajudar a melhorar o toque e a aparência dos fios, mas o resultado depende das características do cabelo e do uso.

2. Cabelo opaco e poroso: como recuperar o brilho?

Fios sem luminosidade podem apresentar superfície irregular, acúmulo de resíduos ou sinais de ressecamento e dano.

A porosidade, por sua vez, está relacionada à estrutura da fibra e influencia a forma como o cabelo absorve e retém água e ingredientes dos cosméticos.

A linha Brilho Supremo, da Skala Brasil , combina ácido glicólico e óleo de patauá e é apresentada pela marca como uma opção para cabelos com opacidade e porosidade.

, combina ácido glicólico e óleo de patauá e é apresentada pela marca como uma opção para cabelos com opacidade e porosidade. Shampoo, condicionador, creme de tratamento e óleo finalizador compõem a linha.

Na rotina, também vale observar se o uso excessivo de produtos está deixando os fios pesados.

3. Cabelo quebradiço: o que pode ajudar a fortalecer os fios?

A quebra acontece quando a fibra capilar se rompe, deixando fragmentos de comprimentos variados.

Procedimentos químicos, calor frequente e agressões mecânicas podem contribuir para a fragilidade. Esse quadro é diferente da queda, que envolve a saída do fio desde a raiz.

A linha Força Absoluta, da Skala Brasil, reúne extrato de jaborandi e cafeína e tem foco na resistência à quebra.

Além dos produtos de tratamento, reduzir a tração ao pentear e ter cuidado com ferramentas térmicas pode ajudar a evitar danos adicionais.

4. Cabelos danificados por química e calor: quais cuidados considerar?

Fios submetidos a colorações, descolorações, alisamentos ou fontes frequentes de calor podem ficar mais frágeis, ásperos e propensos à quebra.

Nesses casos, vale priorizar condicionamento e produtos que ajudem a melhorar a maleabilidade, além de rever hábitos que intensificam os danos.

A Skala Brasil oferece a linha Reparação Instantânea, com extrato de abacate, manteiga de tucumã, aminoácidos e peptídeos.

A proposta é complementar os cuidados com shampoo, condicionador, creme de tratamento e leave-in com proteção térmica.

Qual é a diferença entre hidratação, nutrição e reconstrução capilar?

As três etapas têm objetivos diferentes e podem ser escolhidas conforme as necessidades dos fios.

A hidratação ajuda a melhorar a maciez;

ajuda a melhorar a maciez; a nutrição utiliza ingredientes como óleos e manteigas para favorecer o condicionamento;

utiliza ingredientes como óleos e manteigas para favorecer o condicionamento; e a reconstrução busca melhorar a resistência da fibra danificada.

Para esses cuidados intensivos, a Skala Brasil apresenta máscaras de hidratação com pantenol e niacinamida, de nutrição com manteiga de manga e óleo de algodão e de reconstrução com aminoácidos e peptídeos.

A escolha não precisa seguir uma sequência rígida nem incluir todos os produtos disponíveis. Observar a resposta do cabelo aos tratamentos ajuda a ajustar a rotina, evitando excessos e priorizando o que os fios realmente precisam.

