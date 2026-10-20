Jacques Janine lança 5 finalizadores para cabelo; veja preços e funções
Conheça cinco finalizadores da Jacques Janine para criar ondas, dar volume e fixar penteados, com preços e funções de cada produto.
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Mousse para dar volume, cera para controlar os fios e produtos específicos para definir ondas são algumas das alternativas para quem deseja variar o penteado em casa.
Como cada finalizador tem uma proposta, observar o acabamento e a fixação desejados ajuda a escolher uma fórmula mais adequada à textura do cabelo e ao resultado que se pretende alcançar.
A Jacques Janine Professionnel ampliou a linha Final Effects com cinco produtos para styling: Styling Mousse, Shape & Waves, Cera Invisi Fix, Cera Extra Hold e Cera Spider Wax.
Os lançamentos se juntam ao protetor térmico Extreme 482°F e ao leave-in Amino Fusion, que já integravam a coleção. Os preços sugeridos variam de R$ 28,50 a R$ 48,90 para as novidades.
Para que serve cada novo finalizador da Jacques Janine?
As opções têm propostas diferentes de modelagem, definição, textura e fixação. Confira as características divulgadas pela marca antes de escolher o produto para sua rotina.
Styling Mousse — R$ 40,70
Com embalagem de 150 ml, a mousse foi desenvolvida para criar volume e ajudar na definição de ondas e cachos. A fórmula utiliza a tecnologia Memory Tech®, descrita pela marca como um recurso para manter a forma do penteado sem deixar os fios rígidos. Também oferece proteção térmica, segundo a fabricante.
Shape & Waves — R$ 48,90
O modelador de 200 ml é voltado à criação de ondas com movimento, incluindo estilos como Beach Waves e Mermaid Waves. A tecnologia FlexShape Tech® forma um filme flexível sobre os fios, com a proposta de permitir a modelagem sem um acabamento endurecido.
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Cera Invisi Fix — R$ 28,50
A cera de 70 g é indicada para alinhar e controlar os fios com acabamento matte. A proposta é oferecer fixação discreta, sem evidenciar a presença do produto no cabelo, para quem prefere um visual mais natural.
Cera Extra Hold — R$ 28,50
Também em embalagem de 70 g, essa versão é direcionada a penteados que exigem maior fixação e estrutura. Pode ser uma alternativa para quem busca definição mais marcada e controle prolongado dos fios.
Cera Spider Wax — R$ 28,50
A terceira cera da seleção aposta na textura e na flexibilidade. O efeito teia permite trabalhar a modelagem e criar penteados desconectados, com a possibilidade de remodelar o styling ao longo do dia.
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Quais produtos já faziam parte da linha Final Effects?
A coleção também inclui o Protetor Térmico Extreme 482°F, de 200 ml, com preço sugerido de R$ 89,90. A Jacques Janine informa que o produto oferece proteção térmica de até 250 °C e auxilia no alinhamento e no desembaraço dos fios.
Outro item é o Leave-in Amino Fusion, também de 200 ml e com preço sugerido de R$ 89,90. Sua proposta envolve cuidados com a fibra capilar, controle do frizz, hidratação e desembaraço. Com os cinco lançamentos, a Final Effects passa a reunir sete produtos.