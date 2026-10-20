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Cabelo | Notícia

Como funciona o Dream Blowout Glass, novo finalizador antifrizz da JOICO

Com fórmula termoativada e promessa de controle do frizz, o lançamento mira cabelos porosos. Entenda o modo de uso e os ativos destacados.

Por Myllena Wu Publicado em 20/10/2026 às 12:38
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A umidade pode dificultar a finalização dos cabelos, especialmente para quem percebe os fios arrepiados pouco tempo depois de arrumá-los. Nesses casos, além da técnica utilizada, os produtos aplicados podem influenciar o alinhamento, o brilho e a duração do penteado.

Entre as opções disponíveis estão os finalizadores termoativados, desenvolvidos para auxiliar no controle do frizz.

A JOICO lançou o Dream Blowout Glass™ 72HR Frizz Fighter, um finalizador que promete manter os fios alinhados por até 72 horas, mesmo em condições de alta umidade.

O produto também oferece proteção térmica de até 204 °C, conforme a marca. A embalagem de 200 ml tem preço sugerido de R$ 235.

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Como funciona o Dream Blowout Glass, da JOICO?

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Fórmula ativada pelo calor

O finalizador deve ser aplicado nos cabelos limpos e úmidos antes da escovação. O calor e a tensão da escova ativam a tecnologia da fórmula, que forma uma barreira ao redor da cutícula capilar para ajudar a reduzir os efeitos da umidade sobre os fios.

Controle do frizz e brilho

Entre os benefícios divulgados estão o alinhamento por até três dias, o brilho espelhado, a maciez e a facilidade para desembaraçar. A fórmula também é descrita como capaz de ajudar a selar a hidratação e reduzir a quebra durante o pentear.

Os resultados podem variar conforme as características dos cabelos e a forma de aplicação. Por isso, vale considerar as necessidades dos fios antes de incluir o produto na rotina.

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Quais são os ingredientes do finalizador antifrizz?

A composição destaca a Tecnologia SmartRelease®, sistema de liberação em lipossomos que reúne óleo de rosa mosqueta, arginina e queratina vegana. Segundo a JOICO, esses componentes ajudam a reparar, fortalecer e proteger os fios contra danos cotidianos.

Outro ingrediente mencionado é o Sea Kelp, derivado de alga marinha que, de acordo com a fabricante, auxilia na selagem dos fios e contribui para o alinhamento e o brilho. A fórmula tem pH entre 4 e 5 e fragrância floral com notas de jacinto e musk.

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Para quais cabelos o produto é indicado e quanto custa?

O Dream Blowout Glass™ foi desenvolvido para cabelos porosos, independentemente da espessura ou da curvatura. O preço sugerido é de R$ 235 pela embalagem de 200 ml.

Como depende de uma fonte de calor para ativar sua tecnologia, o produto é mais adequado para quem costuma fazer escova.

Apesar da proteção térmica anunciada, é importante seguir as orientações de uso e ajustar a temperatura das ferramentas às necessidades dos fios.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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