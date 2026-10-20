Como funciona o Dream Blowout Glass, novo finalizador antifrizz da JOICO

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Com fórmula termoativada e promessa de controle do frizz, o lançamento mira cabelos porosos. Entenda o modo de uso e os ativos destacados.

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A umidade pode dificultar a finalização dos cabelos, especialmente para quem percebe os fios arrepiados pouco tempo depois de arrumá-los. Nesses casos, além da técnica utilizada, os produtos aplicados podem influenciar o alinhamento, o brilho e a duração do penteado.

Entre as opções disponíveis estão os finalizadores termoativados, desenvolvidos para auxiliar no controle do frizz.

A JOICO lançou o Dream Blowout Glass™ 72HR Frizz Fighter, um finalizador que promete manter os fios alinhados por até 72 horas, mesmo em condições de alta umidade.

O produto também oferece proteção térmica de até 204 °C, conforme a marca. A embalagem de 200 ml tem preço sugerido de R$ 235.

Como funciona o Dream Blowout Glass, da JOICO?

Fórmula ativada pelo calor

O finalizador deve ser aplicado nos cabelos limpos e úmidos antes da escovação. O calor e a tensão da escova ativam a tecnologia da fórmula, que forma uma barreira ao redor da cutícula capilar para ajudar a reduzir os efeitos da umidade sobre os fios.

Controle do frizz e brilho

Entre os benefícios divulgados estão o alinhamento por até três dias, o brilho espelhado, a maciez e a facilidade para desembaraçar. A fórmula também é descrita como capaz de ajudar a selar a hidratação e reduzir a quebra durante o pentear.

Os resultados podem variar conforme as características dos cabelos e a forma de aplicação. Por isso, vale considerar as necessidades dos fios antes de incluir o produto na rotina.

Quais são os ingredientes do finalizador antifrizz?

A composição destaca a Tecnologia SmartRelease®, sistema de liberação em lipossomos que reúne óleo de rosa mosqueta, arginina e queratina vegana. Segundo a JOICO, esses componentes ajudam a reparar, fortalecer e proteger os fios contra danos cotidianos.

Outro ingrediente mencionado é o Sea Kelp, derivado de alga marinha que, de acordo com a fabricante, auxilia na selagem dos fios e contribui para o alinhamento e o brilho. A fórmula tem pH entre 4 e 5 e fragrância floral com notas de jacinto e musk.

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Para quais cabelos o produto é indicado e quanto custa?

O Dream Blowout Glass™ foi desenvolvido para cabelos porosos, independentemente da espessura ou da curvatura. O preço sugerido é de R$ 235 pela embalagem de 200 ml.

Como depende de uma fonte de calor para ativar sua tecnologia, o produto é mais adequado para quem costuma fazer escova.

Apesar da proteção térmica anunciada, é importante seguir as orientações de uso e ajustar a temperatura das ferramentas às necessidades dos fios.

