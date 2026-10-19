Eico amplia linha Salão em Casa com óleo reparador 5 em 1; conheça a novidade
Brilho, maciez e controle do frizz estão entre as propostas do produto. Veja o que o óleo da Eico oferece e como ele se encaixa no cuidado capilar.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Os óleos capilares podem ajudar a melhorar o brilho, suavizar os fios arrepiados e deixar o cabelo com aparência mais alinhada.
A escolha depende das necessidades de cada tipo de fio e da proposta da fórmula: enquanto alguns produtos priorizam o acabamento, outros também são apresentados como aliados da nutrição capilar.
A Eico lançou o Óleo Reparador Salão em Casa, produto multifuncional que reúne cinco óleos em uma embalagem de 120 ml.
A novidade amplia a linha da marca e tem como proposta concentrar diferentes benefícios em uma única fórmula, incluindo maciez, controle do frizz e proteção contra raios UV.
Para que serve o óleo capilar Salão em Casa, da Eico?
A marca apresenta o produto com uma proposta 5 em 1: brilho, maciez, controle do frizz, selagem das cutículas e filtro UV. A combinação busca atender a diferentes necessidades dos fios, desde a melhora da aparência até o auxílio no alinhamento.
O resultado pode variar conforme as características do cabelo e a forma de aplicação. Por isso, vale seguir as instruções da embalagem e observar a quantidade utilizada para evitar que os fios fiquem com aspecto pesado.
Quais óleos fazem parte da fórmula?
O Óleo Reparador Salão em Casa combina óleos de:
- abacate,
- argan,
- macadâmia,
- girassol
- e linhaça.
Os cinco ingredientes compõem o blend que dá base à proposta nutritiva do produto. A fórmula também é descrita pela Eico como vegana e cruelty-free.
Essas características podem ser relevantes para consumidores que consideram critérios relacionados à composição e aos testes em animais na hora de escolher produtos de beleza.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como usar o óleo reparador no cabelo?
A aplicação deve seguir as orientações do fabricante. Uma dica geral é começar com uma pequena quantidade e observar como os fios respondem, ajustando o uso conforme a textura e o comprimento do cabelo.
Cabelos finos podem precisar de menos produto para evitar o aspecto pesado, enquanto outros tipos de fio podem se adaptar a quantidades diferentes. O objetivo é encontrar um equilíbrio entre brilho, alinhamento e movimento.