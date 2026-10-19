Adeus, clean girl rígida: Carla Biriba revela como traduzir a naturalidade das passarelas de Paris e Milão para o dia a dia da brasileira

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Embaixadora de L'Oréal Professionnel aponta apostas das capitais da moda para a temporada e passo a passo para reproduzir o efeito de salão em casa

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Com o fim da temporada internacional de moda, as principais capitais do estilo já dão o tom do que vai dominar os salões e as ruas. Em entrevista exclusiva, a beauty artist e embaixadora de L'Oréal Professionnel detalha as apostas de corte, cor e textura que prometem conquistar o público nacional.

O ciclo da rigidez e da obsessão pelo alinhamento perfeito finalmente chegou ao fim. É o que aponta a beauty artist e embaixadora de L'Oréal Professionnel, Carla Biriba, após acompanhar de perto as tendências das semanas de moda internacionais em Nova York, Milão e Paris. De acordo com a especialista, a grande palavra de ordem da temporada é a individualidade: o ponto de partida agora é a pessoa, e não a imposição de um padrão estético engessado.

"Esta temporada é sobre o cabelo ser quem ele é. Superamos o ciclo do clean girl e da obsessão pelo alinhamento perfeito; a textura natural virou assinatura de estilo. Quando vemos a Prada incorporar o frizz e nomes como Anthony Turner criarem a partir da individualidade de cada modelo, fica claro o recado: o ponto de partida agora é a pessoa, não a tendência", destaca Carla.

As 3 grandes tendências que vão estourar nos salões brasileiros



Para quem deseja antecipar o que vai fazer a cabeça das brasileiras nos salões, Carla aponta as apostas certeiras da temporada:

Penteados versáteis: Coques que transitam entre o extremo do polido e o totalmente desconstruído. Franjas marcantes: O retorno com força total de cortes frontais que emolduram o rosto. Textura em evidência: Fios com corpo, movimento e personalidade longe do aspecto chapado.

No quesito coloração, a cartela de cores das capitais da moda atualiza os clássicos louros e castanhos queridinhos do público nacional com propostas ousadas e sofisticadas: "As grandes tendências de cores dos desfiles foram o rosa sobre loiro, ombrespelhorados ou coloridos nos cabelos cacheados, além do cobre — que veio para ser o novo castanho —, tons de vinho e o platinado com acabamento mais solto", revela.

Do editorial para a rotina: como adaptar a passarela ao dia a dia?



Muitas mulheres olham para os visuais de desfile e acreditam que a complexidade impede o uso fora das passarelas. No entanto, a chave para descomplicar está no uso estratégico de produtos de styling.

"Com produtos de styling tudo fica mais fácil e adaptável para a rotina. Por exemplo, sprays termoativados são ótimos para dar textura, enquanto o pó de textura é excelente para garantir volume sem pesar", explica a embaixadora.

Para quem busca adotar um visual moderno sem virar refém do salão a cada duas semanas, o segredo está na anatomia do corte: "O segredo de um bom corte é o movimento aliado à baixa manutenção. Quando o desenho é feito para acompanhar o crescimento natural do cabelo, ele se mantém bonito e estruturado meses depois, sem depender da finalização do salão."

O kit essencial de backstage e os truques de mestre



Quer o efeito "acabado de sair do salão" em casa? Carla Biriba compartilha os passos fundamentais e os truques infalíveis usados nos bastidores dos grandes desfiles:

Protetor térmico sempre: A regra número um dos bastidores. Sem preparar o fio, nenhum acabamento dura.

A regra número um dos bastidores. Sem preparar o fio, nenhum acabamento dura. Secador em 80% antes da escova: Tire o excesso de umidade apenas com as mãos. Entrar com a escova só no final acelera o processo e faz a modelagem durar muito mais.

Tire o excesso de umidade apenas com as mãos. Entrar com a escova só no final acelera o processo e faz a modelagem durar muito mais. O poder do jato frio: Fecha a cutícula, fixa a forma e é o segredo mais simples (e barato) para o brilho espelhado (glass hair).

Fecha a cutícula, fixa a forma e é o segredo mais simples (e barato) para o brilho espelhado (glass hair). Óleo nas pontas na medida certa: Uma gota bem aquecida nas mãos dá acabamento de alto brilho, sem nunca encostar na raiz.

Uma gota bem aquecida nas mãos dá acabamento de alto brilho, sem nunca encostar na raiz. Volume estratégico: Mousse ou pó texturizador aplicados apenas na raiz garantem corpo ao visual.

Mousse ou pó texturizador aplicados apenas na raiz garantem corpo ao visual. O truque do wet look em duas camadas: Aplique o gel com o cabelo úmido e, por cima, sele com óleo ou sérum. O gel sozinho costuma secar com aspecto opaco — é o brilho por cima que garante o toque de passarela.

Aplique o gel com o cabelo úmido e, por cima, sele com óleo ou sérum. O gel sozinho costuma secar com aspecto opaco — é o brilho por cima que garante o toque de passarela. Spray de fixação indireta: Borrifar o spray nas mãos ou diretamente na escova (e nunca direto no cabelo) controla o frizz e os baby hairs sem deixar os fios rígidos.

O Quarteto Essencial de L'Oréal Professionnel indicado por Carla Biriba



Para reproduzir todos esses visuais com autonomia em casa, a especialista monta o kit perfeito: