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Adeus, clean girl rígida: Carla Biriba revela como traduzir a naturalidade das passarelas de Paris e Milão para o dia a dia da brasileira

Embaixadora de L'Oréal Professionnel aponta apostas das capitais da moda para a temporada e passo a passo para reproduzir o efeito de salão em casa

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 19/10/2026 às 16:03 | Atualizado em 19/10/2026 às 16:03
Embaixadora de L'Oréal Professionnel Carla Biriba
Embaixadora de L'Oréal Professionnel Carla Biriba - Divulgação

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Com o fim da temporada internacional de moda, as principais capitais do estilo já dão o tom do que vai dominar os salões e as ruas. Em entrevista exclusiva, a beauty artist e embaixadora de L'Oréal Professionnel detalha as apostas de corte, cor e textura que prometem conquistar o público nacional.

O ciclo da rigidez e da obsessão pelo alinhamento perfeito finalmente chegou ao fim. É o que aponta a beauty artist e embaixadora de L'Oréal Professionnel, Carla Biriba, após acompanhar de perto as tendências das semanas de moda internacionais em Nova York, Milão e Paris. De acordo com a especialista, a grande palavra de ordem da temporada é a individualidade: o ponto de partida agora é a pessoa, e não a imposição de um padrão estético engessado.

"Esta temporada é sobre o cabelo ser quem ele é. Superamos o ciclo do clean girl e da obsessão pelo alinhamento perfeito; a textura natural virou assinatura de estilo. Quando vemos a Prada incorporar o frizz e nomes como Anthony Turner criarem a partir da individualidade de cada modelo, fica claro o recado: o ponto de partida agora é a pessoa, não a tendência", destaca Carla.

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As 3 grandes tendências que vão estourar nos salões brasileiros

Para quem deseja antecipar o que vai fazer a cabeça das brasileiras nos salões, Carla aponta as apostas certeiras da temporada:

  1. Penteados versáteis: Coques que transitam entre o extremo do polido e o totalmente desconstruído.
  2. Franjas marcantes: O retorno com força total de cortes frontais que emolduram o rosto.
  3. Textura em evidência: Fios com corpo, movimento e personalidade longe do aspecto chapado.

No quesito coloração, a cartela de cores das capitais da moda atualiza os clássicos louros e castanhos queridinhos do público nacional com propostas ousadas e sofisticadas: "As grandes tendências de cores dos desfiles foram o rosa sobre loiro, ombrespelhorados ou coloridos nos cabelos cacheados, além do cobre — que veio para ser o novo castanho —, tons de vinho e o platinado com acabamento mais solto", revela.

Do editorial para a rotina: como adaptar a passarela ao dia a dia?

Muitas mulheres olham para os visuais de desfile e acreditam que a complexidade impede o uso fora das passarelas. No entanto, a chave para descomplicar está no uso estratégico de produtos de styling.

"Com produtos de styling tudo fica mais fácil e adaptável para a rotina. Por exemplo, sprays termoativados são ótimos para dar textura, enquanto o pó de textura é excelente para garantir volume sem pesar", explica a embaixadora.

Para quem busca adotar um visual moderno sem virar refém do salão a cada duas semanas, o segredo está na anatomia do corte: "O segredo de um bom corte é o movimento aliado à baixa manutenção. Quando o desenho é feito para acompanhar o crescimento natural do cabelo, ele se mantém bonito e estruturado meses depois, sem depender da finalização do salão."

O kit essencial de backstage e os truques de mestre

Quer o efeito "acabado de sair do salão" em casa? Carla Biriba compartilha os passos fundamentais e os truques infalíveis usados nos bastidores dos grandes desfiles:

  • Protetor térmico sempre: A regra número um dos bastidores. Sem preparar o fio, nenhum acabamento dura.
  • Secador em 80% antes da escova: Tire o excesso de umidade apenas com as mãos. Entrar com a escova só no final acelera o processo e faz a modelagem durar muito mais.
  • O poder do jato frio: Fecha a cutícula, fixa a forma e é o segredo mais simples (e barato) para o brilho espelhado (glass hair).
  • Óleo nas pontas na medida certa: Uma gota bem aquecida nas mãos dá acabamento de alto brilho, sem nunca encostar na raiz.
  • Volume estratégico: Mousse ou pó texturizador aplicados apenas na raiz garantem corpo ao visual.
  • O truque do wet look em duas camadas: Aplique o gel com o cabelo úmido e, por cima, sele com óleo ou sérum. O gel sozinho costuma secar com aspecto opaco — é o brilho por cima que garante o toque de passarela.
  • Spray de fixação indireta: Borrifar o spray nas mãos ou diretamente na escova (e nunca direto no cabelo) controla o frizz e os baby hairs sem deixar os fios rígidos.

O Quarteto Essencial de L'Oréal Professionnel indicado por Carla Biriba

Para reproduzir todos esses visuais com autonomia em casa, a especialista monta o kit perfeito:

  • Absolut Repair 10-in-1: Para preparar, tratar e proteger os fios.
  • Pó Tecni.Art Super Dust: Para dar volume instantâneo na raiz.
  • Gel Tecni.Art Fix Max: Perfeito para a construção do efeito wet hair.
  • Spray Tecni.Art Air Fix: Para finalizar com fixação flexível e duradoura.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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