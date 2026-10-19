7 tendências capilares que podem danificar seu cabelo sem você perceber

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Nem toda novidade para os cabelos combina com sua rotina. Reunimos 7 especialistas para explicar quais hábitos merecem atenção e como evitar excessos.

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Séruns para o couro cabeludo, máscaras de reconstrução, cortes curtinhos e cabelos ultralongos estão entre as tendências que movimentam o universo da beleza.

Ao mesmo tempo, o frizz natural começa a ganhar espaço, enquanto perfumes capilares viram mais uma etapa da rotina. Com tantas novidades, é fácil querer experimentar tudo, mas nem sempre mais produtos e procedimentos significam fios mais saudáveis.

O problema não está necessariamente nas tendências, e sim na forma de adotá-las. O histórico químico, a textura dos fios e as condições do couro cabeludo influenciam os cuidados necessários.

Especialistas alertam que excessos e expectativas irreais podem comprometer a fibra capilar. Veja sete modismos que merecem atenção antes de entrar na sua rotina.

Quais tendências capilares exigem mais cuidado?

1. Skincare para o cabelo com produtos demais

Séruns, essências e ampolas levaram ao couro cabeludo uma rotina inspirada no skincare facial. Mas acumular etapas sem identificar uma necessidade específica não garante resultados melhores.

A dermatologista e tricologista Tatyana Braga destaca que os cuidados devem considerar o clima, a oleosidade e as características individuais, em vez de reproduzir rotinas que viralizam.

2. Cortes pixie e bixie sem considerar o crescimento

Os cortes curtos podem ser uma ótima escolha, mas quem deseja voltar aos fios longos precisa ter paciência. O cabelo cresce, em média, cerca de um centímetro por mês, com variações individuais.

A médica Amanda Caroline Costa Leitão lembra que o crescimento segue um ciclo biológico e que promessas de aceleração extraordinária merecem cautela.

3. Reconstrução capilar em excesso

Máscaras com queratina, aminoácidos e proteínas podem fazer parte dos cuidados com fios danificados. Entretanto, o uso frequente ou inadequado de determinados tratamentos pode deixar o cabelo rígido e menos maleável, favorecendo a quebra.

A dermatologista e tricologista Angélica Pimenta recomenda considerar o histórico químico e as condições da fibra antes de intensificar a rotina.

4. Espresso Brunet: coloração escura também exige atenção

O castanho profundo inspirado no café espresso é uma opção para quem busca uma cor intensa e brilhante. Apesar de escurecer geralmente exigir menos agressão química do que clarear muito os fios, o procedimento não é isento de riscos.

A cabeleireira e terapeuta capilar Odila Martins ressalta a importância de avaliar o histórico de coloração e a resistência do cabelo antes de mudar o tom.

5. Frizz natural não significa abandonar os cuidados

O frizz pode fazer parte da textura natural dos fios e não precisa ser eliminado a qualquer custo. A atenção deve aumentar quando ele surge acompanhado de aspereza, ressecamento intenso ou quebra.

Para a médica Karla Fonseca, mudanças persistentes na qualidade do cabelo merecem investigação, em vez da escolha automática de mais um tratamento.

6. Perfume capilar em excesso

Perfumes próprios para os cabelos podem complementar a rotina, mas não substituem a higienização. Fragrâncias também podem provocar irritação ou sensibilidade em algumas pessoas, especialmente quando há contato com o couro cabeludo.

A tricologista Michelle Vianna recomenda avaliar os produtos utilizados e simplificar os cuidados quando necessário.

7. Cabelos ultralongos a qualquer custo

Manter o comprimento exige atenção ao desgaste das pontas, expostas por mais tempo ao calor, ao atrito e a procedimentos químicos.

Também é importante diferenciar crescimento lento de quebra: o fio pode crescer na raiz e perder comprimento porque as pontas estão fragilizadas.

O especialista em transplante capilar Alan Wells destaca que queda, afinamento ou dificuldade persistente de crescimento precisam ser investigados.

