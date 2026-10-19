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Cabelo | Notícia

4 óleos capilares versáteis para deixar o cabelo macio e brilhante

Confira 4 óleos capilares versáteis para deixar o cabelo macio, brilhante e bonito! Transforme o seu cuidado diário com os fios agora!

Por Eduarda Barreto Publicado em 19/10/2026 às 18:12
Mulher aplicando óleo capilar
Mulher aplicando óleo capilar - Gerada com Inteligência Artificial

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Os óleos capilares são aliados de quem deseja manter os fios macios, brilhantes e com aparência saudável.

Além de ajudar a reduzir o frizz e melhorar o toque do cabelo, esses produtos podem facilitar a finalização, proporcionar mais maleabilidade e deixar as pontas com um aspecto bem cuidado.

Com fórmulas e propostas diferentes, os óleos capilares podem ser usados em diversos momentos da rotina, desde a finalização após a lavagem até o retoque dos fios ao longo do dia.

A escolha ideal depende da textura do cabelo, do resultado desejado e da quantidade aplicada.

4 óleos capilares para quem busca praticidade e brilho para os cabelos

1. Inoar Argan Oil

O Argan Oil, da Inoar, é uma alternativa para quem busca mais maciez, brilho e controle do frizz. Associado ao óleo de argan, ingrediente conhecido por suas propriedades emolientes, o produto ajuda a melhorar o toque dos fios e suavizar a aparência das pontas ressecadas.

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Pode ser usado como complemento da finalização, especialmente no comprimento e nas extremidades. Para evitar que o cabelo fique pesado, o ideal é começar com uma pequena quantidade e distribuir bem o produto.

2. Oil Reflections Light

O Oil Reflections Light, da Wella Professionals, é indicado para quem procura brilho e suavidade com uma textura leve. Sua proposta pode agradar especialmente quem tem cabelos finos ou prefere uma finalização que preserve o movimento natural dos fios.

O produto ajuda a proporcionar luminosidade e deixar o cabelo com aparência mais alinhada, além de auxiliar no controle do frizz. A aplicação em pequenas quantidades no comprimento e nas pontas contribui para um acabamento mais delicado.

3. Dark Oil

O Dark Oil, da Sebastian Professional, é um óleo finalizador voltado à maciez, ao brilho e à maleabilidade. Sua proposta é deixar os fios mais disciplinados e facilitar a finalização, proporcionando um acabamento polido sem comprometer o movimento quando aplicado corretamente.

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Pode complementar penteados, escovas e o uso diário, ajudando a melhorar a aparência das pontas. A quantidade ideal varia conforme o comprimento e a densidade do cabelo, por isso vale começar com pouco produto.

4. Elseve Óleo Extraordinário

O Elseve Óleo Extraordinário, da L'Oréal Paris, é uma opção prática para quem deseja incluir mais brilho e maciez na rotina capilar. A linha possui diferentes versões, então é importante conferir a embalagem para escolher a fórmula adequada.

Os óleos finalizadores da linha ajudam a melhorar o toque dos fios, controlar o aspecto arrepiado e suavizar a aparência das pontas. Dependendo da versão, o produto pode ser usado nos cabelos úmidos ou secos, seguindo as instruções do fabricante.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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