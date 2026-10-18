Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra 5 cortes de cabelo que afinam o rosto e valorizam os traços com muita elegância e leveza para transformar o visual. Confira!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Escolher um corte de cabelo que harmonize com o formato do rosto pode fazer diferença no resultado visual.

Alguns estilos criam linhas verticais, emolduram as laterais e distribuem o volume de maneira estratégica, ajudando a alongar a aparência do rosto e destacar os traços naturais.

Esses cortes oferecem propostas diferentes, desde mudanças discretas até visuais modernos e cheios de movimento.

5 cortes de cabelo femininos que harmonizam o rosto

1. Franja lateral longa

A franja lateral longa é ideal para quem deseja mudar o visual sem diminuir muito o comprimento dos fios. O caimento diagonal ajuda a alongar visualmente o rosto e suavizar seus contornos.

Versátil, combina com cabelos curtos, médios e longos. Em rostos arredondados, pode criar uma impressão de maior alongamento, enquanto em rostos quadrados ajuda a suavizar visualmente os ângulos da mandíbula.

Leia Também Dormir com o cabelo molhado faz mal? Veja o que pode acontecer

Para um resultado natural, vale pedir ao cabeleireiro que conecte a franja às mechas laterais, criando uma transição suave.

2. Wolf cut

O wolf cut mistura características do shaggy hair e do mullet, com camadas marcadas, pontas desfiadas e volume concentrado no topo da cabeça. O resultado é um visual moderno e cheio de movimento.

A distribuição do volume pode criar uma impressão de maior altura, enquanto as mechas frontais ajudam a destacar os olhos e as maçãs do rosto.

O corte funciona em cabelos lisos, ondulados e cacheados, com adaptações para cada textura. Para valorizar os traços, converse com o profissional sobre a altura das camadas e o volume nas laterais.

3. Long bob assimétrico

O long bob assimétrico é uma opção sofisticada para quem gosta de cabelos médios. Nesse corte, as mechas da frente ficam um pouco mais compridas do que as da nuca, criando linhas diagonais que direcionam o olhar para baixo.

Esse efeito pode alongar visualmente o rosto e destacar o pescoço. O corte combina com fios lisos e ondulados, podendo ganhar um acabamento polido ou texturizado.

Cabelos danificados, ressecados ou finos? Conheça as novas linhas da Vizcaya

Cabelos danificados, ressecados ou finos? Conheça as novas linhas da Vizcaya 4 cortes de cabelo modernos que os cabeleireiros recomendam para renovar o visual Leia Também

O comprimento ideal depende das proporções do rosto e da textura do cabelo. Uma assimetria discreta é suficiente para renovar o visual sem uma mudança radical.

4. Butterfly cut

O butterfly cut, ou corte borboleta, combina camadas frontais mais curtas com comprimento preservado. Essa técnica cria movimento e volume, sem exigir que a pessoa abra mão dos cabelos longos.

As mechas ao redor do rosto ajudam a destacar os olhos e as maçãs do rosto. Com ondas suaves ou pontas modeladas para fora, o corte ganha leveza e um acabamento sofisticado.

Como as camadas fazem parte da identidade do estilo, a finalização pode exigir algum cuidado. Vale considerar a textura dos fios e o tempo disponível para arrumar o cabelo no dia a dia.

5. Camadas longas e frontais

As camadas longas com mechas frontais são ideais para quem quer valorizar o rosto sem mudar radicalmente o visual. O comprimento é preservado, enquanto as camadas criam movimento e uma moldura suave.

As mechas podem começar na altura das maçãs do rosto ou do queixo, dependendo do efeito desejado. O corte funciona em diferentes texturas e ajuda a distribuir o peso dos fios mais volumosos.

Em cabelos finos, é importante evitar o excesso de desfiado para preservar a sensação de densidade. Já em fios grossos, camadas bem planejadas podem proporcionar mais leveza.

