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Cabelo | Notícia

5 cortes de cabelo que afinam o rosto e valorizam os traços

Descubra 5 cortes de cabelo que afinam o rosto e valorizam os traços com muita elegância e leveza para transformar o visual. Confira!

Por Eduarda Barreto Publicado em 18/10/2026 às 12:34
Mulher com corte de cabelo que valoriza o rosto
Mulher com corte de cabelo que valoriza o rosto - Gerada com Inteligência Artificial

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Escolher um corte de cabelo que harmonize com o formato do rosto pode fazer diferença no resultado visual.

Alguns estilos criam linhas verticais, emolduram as laterais e distribuem o volume de maneira estratégica, ajudando a alongar a aparência do rosto e destacar os traços naturais.

Esses cortes oferecem propostas diferentes, desde mudanças discretas até visuais modernos e cheios de movimento.

5 cortes de cabelo femininos que harmonizam o rosto

1. Franja lateral longa

A franja lateral longa é ideal para quem deseja mudar o visual sem diminuir muito o comprimento dos fios. O caimento diagonal ajuda a alongar visualmente o rosto e suavizar seus contornos.

Versátil, combina com cabelos curtos, médios e longos. Em rostos arredondados, pode criar uma impressão de maior alongamento, enquanto em rostos quadrados ajuda a suavizar visualmente os ângulos da mandíbula.

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Para um resultado natural, vale pedir ao cabeleireiro que conecte a franja às mechas laterais, criando uma transição suave.

2. Wolf cut

O wolf cut mistura características do shaggy hair e do mullet, com camadas marcadas, pontas desfiadas e volume concentrado no topo da cabeça. O resultado é um visual moderno e cheio de movimento.

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A distribuição do volume pode criar uma impressão de maior altura, enquanto as mechas frontais ajudam a destacar os olhos e as maçãs do rosto.

O corte funciona em cabelos lisos, ondulados e cacheados, com adaptações para cada textura. Para valorizar os traços, converse com o profissional sobre a altura das camadas e o volume nas laterais.

3. Long bob assimétrico

O long bob assimétrico é uma opção sofisticada para quem gosta de cabelos médios. Nesse corte, as mechas da frente ficam um pouco mais compridas do que as da nuca, criando linhas diagonais que direcionam o olhar para baixo.

Esse efeito pode alongar visualmente o rosto e destacar o pescoço. O corte combina com fios lisos e ondulados, podendo ganhar um acabamento polido ou texturizado.

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O comprimento ideal depende das proporções do rosto e da textura do cabelo. Uma assimetria discreta é suficiente para renovar o visual sem uma mudança radical.

4. Butterfly cut

O butterfly cut, ou corte borboleta, combina camadas frontais mais curtas com comprimento preservado. Essa técnica cria movimento e volume, sem exigir que a pessoa abra mão dos cabelos longos.

As mechas ao redor do rosto ajudam a destacar os olhos e as maçãs do rosto. Com ondas suaves ou pontas modeladas para fora, o corte ganha leveza e um acabamento sofisticado.

Como as camadas fazem parte da identidade do estilo, a finalização pode exigir algum cuidado. Vale considerar a textura dos fios e o tempo disponível para arrumar o cabelo no dia a dia.

5. Camadas longas e frontais

As camadas longas com mechas frontais são ideais para quem quer valorizar o rosto sem mudar radicalmente o visual. O comprimento é preservado, enquanto as camadas criam movimento e uma moldura suave.

As mechas podem começar na altura das maçãs do rosto ou do queixo, dependendo do efeito desejado. O corte funciona em diferentes texturas e ajuda a distribuir o peso dos fios mais volumosos.

Em cabelos finos, é importante evitar o excesso de desfiado para preservar a sensação de densidade. Já em fios grossos, camadas bem planejadas podem proporcionar mais leveza.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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