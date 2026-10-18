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Cabelo | Notícia

4 máscaras capilares para reduzir o frizz e manter os cabelos alinhados

Umidade e ressecamento podem aumentar o frizz e dificultar a finalização. Conheça 4 produtos para deixar os cabelos mais alinhados e bem cuidados!

Por Myllena Wu Publicado em 18/10/2026 às 10:32
Imagem de uma mulher com cabelos com frizz (esquerda) e sem (direita)
Imagem de uma mulher com cabelos com frizz (esquerda) e sem (direita) - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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O frizz é uma das queixas mais comuns de quem busca cabelos com aparência alinhada e acabamento uniforme.

Os fios arrepiados podem aparecer por diferentes motivos, como a umidade do ambiente, o ressecamento e os danos à fibra capilar, e nem sempre são fáceis de controlar apenas na hora de finalizar o penteado.

Para lidar com o problema, vale investir em cuidados que atendam às necessidades do cabelo e ajudem a melhorar sua aparência.

Existem produtos voltados ao alinhamento, à disciplina dos fios e à redução do aspecto arrepiado, com propostas que vão do tratamento durante a lavagem ao acabamento final. Conheça quatro opções que podem fazer parte dessa rotina.

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Quais produtos ajudam a controlar o frizz do cabelo?

1. Frizz-Ease Secret Weapon, da John Frieda

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Para quem busca fios mais alinhados e com brilho, o Frizz-Ease Secret Weapon, da John Frieda, é uma opção voltada à finalização. O produto ajuda a suavizar os fios arrepiados e as pontas duplas, contribuindo para um acabamento mais uniforme.

Pode ser interessante para os momentos em que o cabelo precisa de um cuidado extra antes de sair de casa, especialmente quando alguns fios insistem em ficar fora do lugar. A aplicação deve seguir as orientações da marca para obter o efeito desejado.

2. Máscara Líquida Lamelar Frizz Cancelado, da Haskell

A Máscara Líquida Lamelar Frizz Cancelado, da Haskell, tem como proposta promover o alinhamento dos fios, reduzir a porosidade e auxiliar no controle do frizz. Sua fórmula contém óleo de marula, ingrediente utilizado em produtos para o cuidado capilar.

Outro diferencial é a praticidade: o tempo de pausa indicado pela marca é de apenas oito segundos. A proposta pode agradar quem procura incluir o tratamento na rotina sem precisar reservar muito tempo para a etapa de cuidado.

3. Máscara Liso, Leve and Solto, da Lola Cosmetics

A Máscara Liso, Leve and Solto, da Lola Cosmetics, é uma alternativa para quem deseja fios mais disciplinados, com movimento e menos frizz.

A proposta combina alinhamento e leveza, características que podem interessar a quem não gosta da sensação de cabelo pesado após o tratamento.

Na escolha de produtos capilares, vale considerar também a textura dos fios e a quantidade aplicada. Esses fatores influenciam o resultado e ajudam a encontrar uma rotina que favoreça o aspecto desejado.

4. Bonacure Frizz Away Treatment, da Schwarzkopf Professional

O Bonacure Frizz Away Treatment, da Schwarzkopf Professional, é direcionado ao controle do frizz e à disciplina dos fios rebeldes. A opção pode entrar na rotina de quem enfrenta dificuldade para alinhar o cabelo e procura um cuidado voltado a melhorar sua aparência.

Para aproveitar o produto de maneira adequada, é importante seguir as instruções de aplicação e observar como o cabelo responde ao tratamento. A escolha deve levar em conta as necessidades dos fios, em vez de considerar apenas a promessa de controle do frizz.

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Como diminuir o frizz e manter o cabelo alinhado?

Além de escolher produtos adequados, alguns hábitos ajudam a cuidar dos fios no dia a dia.

Evitar o excesso de calor, usar ferramentas térmicas com proteção adequada e manter uma rotina de hidratação compatível com as necessidades do cabelo são medidas que podem contribuir para melhorar sua aparência.

Também é importante lembrar que o resultado varia conforme o tipo de fio, as condições da fibra capilar e a forma de aplicação. Observar esses fatores ajuda a escolher os cuidados mais adequados e a manter o cabelo com aparência mais disciplinada.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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