4 máscaras capilares para reduzir o frizz e manter os cabelos alinhados
Umidade e ressecamento podem aumentar o frizz e dificultar a finalização. Conheça 4 produtos para deixar os cabelos mais alinhados e bem cuidados!
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O frizz é uma das queixas mais comuns de quem busca cabelos com aparência alinhada e acabamento uniforme.
Os fios arrepiados podem aparecer por diferentes motivos, como a umidade do ambiente, o ressecamento e os danos à fibra capilar, e nem sempre são fáceis de controlar apenas na hora de finalizar o penteado.
Para lidar com o problema, vale investir em cuidados que atendam às necessidades do cabelo e ajudem a melhorar sua aparência.
Existem produtos voltados ao alinhamento, à disciplina dos fios e à redução do aspecto arrepiado, com propostas que vão do tratamento durante a lavagem ao acabamento final. Conheça quatro opções que podem fazer parte dessa rotina.
Quais produtos ajudam a controlar o frizz do cabelo?
1. Frizz-Ease Secret Weapon, da John Frieda
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Para quem busca fios mais alinhados e com brilho, o Frizz-Ease Secret Weapon, da John Frieda, é uma opção voltada à finalização. O produto ajuda a suavizar os fios arrepiados e as pontas duplas, contribuindo para um acabamento mais uniforme.
Pode ser interessante para os momentos em que o cabelo precisa de um cuidado extra antes de sair de casa, especialmente quando alguns fios insistem em ficar fora do lugar. A aplicação deve seguir as orientações da marca para obter o efeito desejado.
2. Máscara Líquida Lamelar Frizz Cancelado, da Haskell
A Máscara Líquida Lamelar Frizz Cancelado, da Haskell, tem como proposta promover o alinhamento dos fios, reduzir a porosidade e auxiliar no controle do frizz. Sua fórmula contém óleo de marula, ingrediente utilizado em produtos para o cuidado capilar.
Outro diferencial é a praticidade: o tempo de pausa indicado pela marca é de apenas oito segundos. A proposta pode agradar quem procura incluir o tratamento na rotina sem precisar reservar muito tempo para a etapa de cuidado.
3. Máscara Liso, Leve and Solto, da Lola Cosmetics
A Máscara Liso, Leve and Solto, da Lola Cosmetics, é uma alternativa para quem deseja fios mais disciplinados, com movimento e menos frizz.
A proposta combina alinhamento e leveza, características que podem interessar a quem não gosta da sensação de cabelo pesado após o tratamento.
Na escolha de produtos capilares, vale considerar também a textura dos fios e a quantidade aplicada. Esses fatores influenciam o resultado e ajudam a encontrar uma rotina que favoreça o aspecto desejado.
4. Bonacure Frizz Away Treatment, da Schwarzkopf Professional
O Bonacure Frizz Away Treatment, da Schwarzkopf Professional, é direcionado ao controle do frizz e à disciplina dos fios rebeldes. A opção pode entrar na rotina de quem enfrenta dificuldade para alinhar o cabelo e procura um cuidado voltado a melhorar sua aparência.
Para aproveitar o produto de maneira adequada, é importante seguir as instruções de aplicação e observar como o cabelo responde ao tratamento. A escolha deve levar em conta as necessidades dos fios, em vez de considerar apenas a promessa de controle do frizz.
Como diminuir o frizz e manter o cabelo alinhado?
Além de escolher produtos adequados, alguns hábitos ajudam a cuidar dos fios no dia a dia.
Evitar o excesso de calor, usar ferramentas térmicas com proteção adequada e manter uma rotina de hidratação compatível com as necessidades do cabelo são medidas que podem contribuir para melhorar sua aparência.
Também é importante lembrar que o resultado varia conforme o tipo de fio, as condições da fibra capilar e a forma de aplicação. Observar esses fatores ajuda a escolher os cuidados mais adequados e a manter o cabelo com aparência mais disciplinada.