Cabelos danificados, ressecados ou finos? Conheça as novas linhas da Vizcaya

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Nem todo cabelo precisa do mesmo tipo de tratamento, por isso a Vizcaya reorganizou seu portfólio com opções para diferentes condições e curvaturas!

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Escolher produtos para cuidar dos cabelos vai além de observar se os fios são lisos, ondulados, cacheados ou crespos.

Ressecamento, danos causados por procedimentos químicos, quebra e perda de resistência são condições diferentes e podem exigir cuidados específicos.

Para atender a essas necessidades, a Vizcaya reformulou seu portfólio capilar, com novas embalagens, fórmulas e quatro linhas de tratamento.

O lançamento inclui a tecnologia Nano.K, baseada em Bio.Keratina Nanomolecular, e produtos voltados à reconstrução, nutrição, fortalecimento e definição dos cachos.

A proposta é direcionar os cuidados às características dos fios, sem concentrar as soluções em um único tipo de cabelo.

Os preços sugeridos variam de R$ 59,90 a R$ 99,90 e os produtos podem ser encontrados no comércio eletrônico da marca e em varejistas parceiros.

O que é a tecnologia Nano.K da Vizcaya?

A Nano.K é apresentada pela marca como uma tecnologia desenvolvida para identificar áreas danificadas da fibra capilar e direcionar a queratina a esses pontos.

O objetivo é reparar estruturas internas afetadas por agressões aos fios e potencializar a ação dos ativos presentes em cada fórmula.

A proposta retoma o uso da queratina, ingrediente associado à estrutura do cabelo, em uma nova abordagem de tratamento.

A fabricante informa ter realizado 12 rodadas de avaliações durante o desenvolvimento, com testes em laboratório, mechas, salões, institutos especializados e consumidoras voluntárias. Os resultados divulgados variam conforme a linha e foram obtidos em condições específicas de teste.

Qual linha capilar da Vizcaya escolher para cada necessidade?

Imagem das quatro novas linhas de tratamento da Vizcaya - Divulgação/Vizcaya

AMINOrepair: para cabelos danificados

Indicada para fios que passaram por processos químicos, uso frequente de ferramentas térmicas ou acúmulo de agressões, a AMINOrepair reúne 11 aminoácidos e proteínas vegetais.

A linha inclui shampoo, condicionador, máscara de reparação intensiva e tratamento reconstrutor, com foco na resistência e na recuperação da fibra.

NUTRIoil: para cabelos ressecados e sem brilho

Com óleos de argan, macadâmia e mirra, a NUTRIoil foi desenvolvida para cabelos que precisam de nutrição, hidratação e controle do frizz.

O portfólio conta com shampoo, condicionador, máscara e leave-in nutri-protetor, que também oferece proteção térmica, segundo a fabricante.

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VITAMINOforce: para fios finos e enfraquecidos

A VITAMINOforce combina niacinamida, silício e vitaminas do complexo B. A proposta é fortalecer os fios, reduzir a quebra e contribuir para uma aparência mais encorpada.

Entre os produtos estão shampoo, condicionador, leave-in fortalecedor e sérum Pro Aging, voltado ao couro cabeludo e aos fios.

CURLnutrition: para cabelos cacheados e crespos

A linha CURLnutrition reúne óleos de baobá e moringa, além de manteiga de karité, para ajudar no combate ao ressecamento e no controle do frizz.

Shampoo, condicionador, máscara e leave-in nutri-definição compõem a família, que busca preservar a elasticidade e a definição natural das curvaturas.

Onde comprar as novas linhas da Vizcaya e quanto custam?

Os produtos chegaram ao e-commerce da Vizcaya em 17 de setembro e passaram a ser disponibilizados, a partir de 10 de outubro, em parceiros como Raia, Drogasil, Drogaria Venâncio e Beleza na Web.

Antes de escolher uma linha, vale observar o que mais incomoda nos fios e considerar os procedimentos aos quais eles são submetidos.

A identificação da necessidade predominante ajuda a direcionar a compra, mas não significa que um único produto resolva todas as questões capilares.

