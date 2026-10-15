Cabelos danificados, ressecados ou finos? Conheça as novas linhas da Vizcaya
Nem todo cabelo precisa do mesmo tipo de tratamento, por isso a Vizcaya reorganizou seu portfólio com opções para diferentes condições e curvaturas!
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Escolher produtos para cuidar dos cabelos vai além de observar se os fios são lisos, ondulados, cacheados ou crespos.
Ressecamento, danos causados por procedimentos químicos, quebra e perda de resistência são condições diferentes e podem exigir cuidados específicos.
Para atender a essas necessidades, a Vizcaya reformulou seu portfólio capilar, com novas embalagens, fórmulas e quatro linhas de tratamento.
O lançamento inclui a tecnologia Nano.K, baseada em Bio.Keratina Nanomolecular, e produtos voltados à reconstrução, nutrição, fortalecimento e definição dos cachos.
A proposta é direcionar os cuidados às características dos fios, sem concentrar as soluções em um único tipo de cabelo.
Os preços sugeridos variam de R$ 59,90 a R$ 99,90 e os produtos podem ser encontrados no comércio eletrônico da marca e em varejistas parceiros.
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O que é a tecnologia Nano.K da Vizcaya?
A Nano.K é apresentada pela marca como uma tecnologia desenvolvida para identificar áreas danificadas da fibra capilar e direcionar a queratina a esses pontos.
O objetivo é reparar estruturas internas afetadas por agressões aos fios e potencializar a ação dos ativos presentes em cada fórmula.
A proposta retoma o uso da queratina, ingrediente associado à estrutura do cabelo, em uma nova abordagem de tratamento.
A fabricante informa ter realizado 12 rodadas de avaliações durante o desenvolvimento, com testes em laboratório, mechas, salões, institutos especializados e consumidoras voluntárias. Os resultados divulgados variam conforme a linha e foram obtidos em condições específicas de teste.
Qual linha capilar da Vizcaya escolher para cada necessidade?
AMINOrepair: para cabelos danificados
Indicada para fios que passaram por processos químicos, uso frequente de ferramentas térmicas ou acúmulo de agressões, a AMINOrepair reúne 11 aminoácidos e proteínas vegetais.
A linha inclui shampoo, condicionador, máscara de reparação intensiva e tratamento reconstrutor, com foco na resistência e na recuperação da fibra.
NUTRIoil: para cabelos ressecados e sem brilho
Com óleos de argan, macadâmia e mirra, a NUTRIoil foi desenvolvida para cabelos que precisam de nutrição, hidratação e controle do frizz.
O portfólio conta com shampoo, condicionador, máscara e leave-in nutri-protetor, que também oferece proteção térmica, segundo a fabricante.
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VITAMINOforce: para fios finos e enfraquecidos
A VITAMINOforce combina niacinamida, silício e vitaminas do complexo B. A proposta é fortalecer os fios, reduzir a quebra e contribuir para uma aparência mais encorpada.
Entre os produtos estão shampoo, condicionador, leave-in fortalecedor e sérum Pro Aging, voltado ao couro cabeludo e aos fios.
CURLnutrition: para cabelos cacheados e crespos
A linha CURLnutrition reúne óleos de baobá e moringa, além de manteiga de karité, para ajudar no combate ao ressecamento e no controle do frizz.
Shampoo, condicionador, máscara e leave-in nutri-definição compõem a família, que busca preservar a elasticidade e a definição natural das curvaturas.
Onde comprar as novas linhas da Vizcaya e quanto custam?
Os produtos chegaram ao e-commerce da Vizcaya em 17 de setembro e passaram a ser disponibilizados, a partir de 10 de outubro, em parceiros como Raia, Drogasil, Drogaria Venâncio e Beleza na Web.
Antes de escolher uma linha, vale observar o que mais incomoda nos fios e considerar os procedimentos aos quais eles são submetidos.
A identificação da necessidade predominante ajuda a direcionar a compra, mas não significa que um único produto resolva todas as questões capilares.