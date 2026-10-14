4 máscaras capilares para devolver o brilho aos cabelos opacos

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Nem todo cabelo sem brilho precisa do mesmo tratamento. De fórmulas com óleos a máscaras voltadas à hidratação, veja 4 opções para cuidar da maciez!

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Cabelos opacos nem sempre precisam de uma mudança radical na rotina de cuidados. Em muitos casos, o aspecto sem brilho aparece junto de ressecamento, porosidade e frizz, características que podem deixar a superfície dos fios menos uniforme e prejudicar a reflexão da luz.

Por isso, escolher produtos adequados às necessidades do cabelo é um passo importante para recuperar a maciez e a luminosidade.

As máscaras capilares podem complementar esse cuidado, com fórmulas voltadas à hidratação, à nutrição ou ao alinhamento dos fios.

A escolha depende do que o cabelo apresenta no momento: enquanto alguns precisam de reposição de água, outros se beneficiam de fórmulas direcionadas ao ressecamento e à porosidade. Confira quatro opções com propostas diferentes.

Quais máscaras capilares ajudam a devolver o brilho aos cabelos?

1. Creme de Tratamento Brilho Supremo — Skala

Desenvolvido para fios porosos e ressecados, o Creme de Tratamento Brilho Supremo, da Skala, combina ácido glicólico e óleo de patauá.

A proposta é nutrir os cabelos e ajudar a combater o ressecamento, favorecendo um acabamento mais luminoso. Pode interessar a quem percebe aspereza e falta de brilho ao longo do comprimento.

2. A Fórmula Máscara Brilho Lamelar — Lola Cosmetics

A máscara Brilho Lamelar, da Lola Cosmetics, foi desenvolvida para todos os tipos de cabelo e promete brilho espelhado, maciez imediata e controle do frizz.

Sua proposta atende quem busca fios com aparência mais alinhada e sedosa, especialmente quando o arrepiado interfere no acabamento.

3. Bonacure Moisture Kick Mask — Schwarzkopf Professional

Indicada para cabelos normais a secos, a Bonacure Moisture Kick Mask, da Schwarzkopf Professional, é voltada à hidratação e à recuperação da maciez.

É uma alternativa para fios que, além de opacos, apresentam ressecamento e falta de movimento. A proposta é ajudar a deixar o cabelo com toque mais suave e aparência menos áspera.

4. Máscara Capilar Glow Expert — Eudora Siàge

A Máscara Capilar Glow Expert, da Eudora Siàge, é direcionada ao cuidado dos fios que precisam de mais luminosidade e aparência saudável.

Pode complementar uma rotina voltada a cabelos sem brilho, mas a escolha deve considerar também outras necessidades dos fios, como hidratação e controle do frizz.

