4 máscaras capilares para devolver o brilho aos cabelos opacos
Nem todo cabelo sem brilho precisa do mesmo tratamento. De fórmulas com óleos a máscaras voltadas à hidratação, veja 4 opções para cuidar da maciez!
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Cabelos opacos nem sempre precisam de uma mudança radical na rotina de cuidados. Em muitos casos, o aspecto sem brilho aparece junto de ressecamento, porosidade e frizz, características que podem deixar a superfície dos fios menos uniforme e prejudicar a reflexão da luz.
Por isso, escolher produtos adequados às necessidades do cabelo é um passo importante para recuperar a maciez e a luminosidade.
As máscaras capilares podem complementar esse cuidado, com fórmulas voltadas à hidratação, à nutrição ou ao alinhamento dos fios.
A escolha depende do que o cabelo apresenta no momento: enquanto alguns precisam de reposição de água, outros se beneficiam de fórmulas direcionadas ao ressecamento e à porosidade. Confira quatro opções com propostas diferentes.
Quais máscaras capilares ajudam a devolver o brilho aos cabelos?
1. Creme de Tratamento Brilho Supremo — Skala
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Desenvolvido para fios porosos e ressecados, o Creme de Tratamento Brilho Supremo, da Skala, combina ácido glicólico e óleo de patauá.
A proposta é nutrir os cabelos e ajudar a combater o ressecamento, favorecendo um acabamento mais luminoso. Pode interessar a quem percebe aspereza e falta de brilho ao longo do comprimento.
2. A Fórmula Máscara Brilho Lamelar — Lola Cosmetics
A máscara Brilho Lamelar, da Lola Cosmetics, foi desenvolvida para todos os tipos de cabelo e promete brilho espelhado, maciez imediata e controle do frizz.
Sua proposta atende quem busca fios com aparência mais alinhada e sedosa, especialmente quando o arrepiado interfere no acabamento.
3. Bonacure Moisture Kick Mask — Schwarzkopf Professional
Indicada para cabelos normais a secos, a Bonacure Moisture Kick Mask, da Schwarzkopf Professional, é voltada à hidratação e à recuperação da maciez.
É uma alternativa para fios que, além de opacos, apresentam ressecamento e falta de movimento. A proposta é ajudar a deixar o cabelo com toque mais suave e aparência menos áspera.
4. Máscara Capilar Glow Expert — Eudora Siàge
A Máscara Capilar Glow Expert, da Eudora Siàge, é direcionada ao cuidado dos fios que precisam de mais luminosidade e aparência saudável.
Pode complementar uma rotina voltada a cabelos sem brilho, mas a escolha deve considerar também outras necessidades dos fios, como hidratação e controle do frizz.