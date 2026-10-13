Cabelos ressecados: como funciona a linha de nutrição capilar da Lola From Rio?

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A biomassa de banana verde é o ingrediente central dessa linha para os cabelos. Confira a proposta dos produtos, formas de uso e os preços sugeridos.

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Manter os cabelos macios, alinhados e com aparência saudável envolve uma rotina de cuidados que vai além da lavagem. A escolha dos produtos e a frequência de uso também fazem diferença, especialmente para quem busca cuidar de fios ressecados.

Nesse contexto, a nutrição capilar é uma das etapas que podem integrar os cuidados com o comprimento e as pontas. A proposta é complementar a rotina de acordo com as necessidades dos fios, sem deixar de considerar as características de cada cabelo.

O que é a linha Banana Tropicana?

A Lola From Rio apresenta a Banana Tropicana, linha de cuidados capilares formulada com biomassa de banana verde.

A coleção reúne cinco produtos com propostas diferentes, desde a limpeza do couro cabeludo até a finalização.

Os preços sugeridos pela fabricante variam de R$ 34,90 a R$ 49,90, conforme o produto escolhido.

Para que serve cada produto da linha?

Shampoo Esfoliante — R$ 34,90

Indicado para uso semanal, o shampoo esfoliante combina a limpeza com partículas esfoliantes finas. A proposta é ajudar a remover resíduos acumulados, células mortas e excesso de oleosidade do couro cabeludo.

Shampoo Nutritivo — R$ 39,90

Voltado à lavagem habitual, o shampoo nutritivo remove impurezas e oleosidade. Ele pode ser incorporado à rotina de limpeza de acordo com as necessidades do couro cabeludo e dos fios.

Máscara Cristal Nutritiva — R$ 49,90

A máscara é destinada ao tratamento do comprimento e das pontas, com foco na reposição de lipídios e na melhora da aparência dos cabelos. A fórmula tem textura leve e a recomendação da linha é utilizá-la semanalmente.

Condicionador — R$ 44,90

Usado após a lavagem, o condicionador ajuda a desembaraçar os fios e reduzir o atrito durante o penteado. Também tem como proposta contribuir para o alinhamento e o brilho do cabelo.

Leave-in Chantilly — R$ 49,90

Com textura de espuma aerada, o leave-in é voltado à finalização. A proposta é auxiliar no controle do frizz e deixar os fios mais macios e brilhantes. A embalagem tem um aplicador inspirado em bicos de confeitaria.

Como incluir os produtos na rotina capilar?

A escolha e a frequência de uso dependem das necessidades de cada cabelo.

O shampoo esfoliante , por exemplo, tem indicação de uso semanal, enquanto o shampoo nutritivo é destinado à limpeza habitual.

, por exemplo, tem indicação de uso semanal, enquanto o shampoo nutritivo é destinado à limpeza habitual. A máscara também tem proposta de aplicação semanal, e o condicionador entra após a lavagem.

também tem proposta de aplicação semanal, e o condicionador entra após a lavagem. Já o leave-in pode ser usado na etapa de finalização, conforme as orientações da embalagem.

Não é necessário utilizar todos os produtos da linha para manter uma rotina de cuidados: a seleção deve considerar o estado dos fios e os hábitos de cada pessoa.

Embora a biomassa de banana verde seja o ingrediente central da coleção, os resultados cosméticos dependem da fórmula completa, das características do cabelo e da forma de uso.

A linha Banana Tropicana está disponível no comércio eletrônico da Lola From Rio e, conforme a fabricante, também pode ser encontrada em lojas de cosméticos e farmácias.

