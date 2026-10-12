4 máscaras capilares para quem busca cabelos mais saudáveis

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Fios ressecados e sem brilho pedem cuidados específicos. Conheça quatro máscaras capilares para incluir na sua rotina de tratamento!

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Conquistar cabelos com mais brilho, maciez e movimento depende de uma rotina de cuidados adequada às necessidades dos fios.

Além do shampoo e do condicionador, as máscaras de tratamento podem complementar essa rotina, ajudando a repor a hidratação, melhorar o desembaraço e cuidar do comprimento, especialmente quando há sinais de ressecamento ou danos.

No mercado de beleza, há opções com diferentes ingredientes, propostas e faixas de preço. Entre elas estão as máscaras de mandioca, babosa e rosa mosqueta, além de tratamentos profissionais desenvolvidos para necessidades específicas.

A escolha, porém, não deve considerar apenas a popularidade do produto: vale observar a fórmula, o estado dos cabelos e o resultado desejado.

Quais máscaras ajudam a cuidar dos cabelos?

1. Máscara de Mandioca, da Haskell

Indicada para quem procura hidratação e mais brilho, a Máscara de Tratamento Mandioca, da Haskell, faz parte de uma linha voltada ao cuidado de cabelos opacos, ressecados ou enfraquecidos.

Segundo a fabricante, o produto ajuda a recuperar a força, o balanço e a luminosidade dos fios, além de contribuir para reduzir os efeitos do ressecamento.

2. Máscara de Babosa, da Skala

A linha Babosa, da Skala, aposta em um ingrediente bastante conhecido nas rotinas de cuidados capilares.

A fórmula do creme de tratamento reúne extrato de babosa, manteiga de karité e D-pantenol, combinação associada à hidratação e à maciez.

A linha foi desenvolvida especialmente para cabelos cacheados, que podem se beneficiar de cuidados voltados à hidratação e à definição.

3. Máscara Rosa Mosqueta, da Eico

Para quem busca um tratamento voltado aos fios fragilizados, a Máscara Rosa Mosqueta, da Eico, reúne óleo de rosa mosqueta e colágeno vegetal.

A marca apresenta o produto como uma opção para hidratação e reparação de danos, com a proposta de melhorar a textura e a maciez dos cabelos.

É uma alternativa a considerar quando os fios apresentam sinais de ressecamento ou passaram por processos químicos.

4. Máscaras Bonacure, da Schwarzkopf Professional

A linha profissional Bonacure, da Schwarzkopf Professional, conta com máscaras formuladas para diferentes necessidades.