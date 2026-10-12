4 máscaras capilares para quem busca cabelos mais saudáveis
Fios ressecados e sem brilho pedem cuidados específicos. Conheça quatro máscaras capilares para incluir na sua rotina de tratamento!
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Conquistar cabelos com mais brilho, maciez e movimento depende de uma rotina de cuidados adequada às necessidades dos fios.
Além do shampoo e do condicionador, as máscaras de tratamento podem complementar essa rotina, ajudando a repor a hidratação, melhorar o desembaraço e cuidar do comprimento, especialmente quando há sinais de ressecamento ou danos.
No mercado de beleza, há opções com diferentes ingredientes, propostas e faixas de preço. Entre elas estão as máscaras de mandioca, babosa e rosa mosqueta, além de tratamentos profissionais desenvolvidos para necessidades específicas.
A escolha, porém, não deve considerar apenas a popularidade do produto: vale observar a fórmula, o estado dos cabelos e o resultado desejado.
Quais máscaras ajudam a cuidar dos cabelos?
1. Máscara de Mandioca, da Haskell
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Indicada para quem procura hidratação e mais brilho, a Máscara de Tratamento Mandioca, da Haskell, faz parte de uma linha voltada ao cuidado de cabelos opacos, ressecados ou enfraquecidos.
Segundo a fabricante, o produto ajuda a recuperar a força, o balanço e a luminosidade dos fios, além de contribuir para reduzir os efeitos do ressecamento.
2. Máscara de Babosa, da Skala
A linha Babosa, da Skala, aposta em um ingrediente bastante conhecido nas rotinas de cuidados capilares.
A fórmula do creme de tratamento reúne extrato de babosa, manteiga de karité e D-pantenol, combinação associada à hidratação e à maciez.
A linha foi desenvolvida especialmente para cabelos cacheados, que podem se beneficiar de cuidados voltados à hidratação e à definição.
3. Máscara Rosa Mosqueta, da Eico
Para quem busca um tratamento voltado aos fios fragilizados, a Máscara Rosa Mosqueta, da Eico, reúne óleo de rosa mosqueta e colágeno vegetal.
A marca apresenta o produto como uma opção para hidratação e reparação de danos, com a proposta de melhorar a textura e a maciez dos cabelos.
É uma alternativa a considerar quando os fios apresentam sinais de ressecamento ou passaram por processos químicos.
4. Máscaras Bonacure, da Schwarzkopf Professional
A linha profissional Bonacure, da Schwarzkopf Professional, conta com máscaras formuladas para diferentes necessidades.
- A Repair Rescue+, por exemplo, é direcionada a cabelos danificados, porosos e propensos à quebra, com foco em nutrição, força e elasticidade.
- Já a Moisture Kick é voltada aos fios normais a secos, priorizando a hidratação e a maleabilidade. Por isso, é importante escolher a versão conforme a condição do cabelo.