4 cortes de cabelo modernos que os cabeleireiros recomendam para renovar o visual
Camadas, pontas ou repicado: cada técnica cria um efeito diferente no cabelo. Conheça quatro opções para se inspirar antes da próxima visita ao salão.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Mudar o cabelo é uma das formas mais conhecidas de renovar o visual, seja com uma transformação radical ou com pequenos ajustes no comprimento e no acabamento.
Para quem está pensando em passar pelo salão, conhecer diferentes técnicas de corte ajuda a encontrar uma opção alinhada ao estilo pessoal e à rotina de cuidados.
Entre as possibilidades estão modelos que valorizam o movimento, criam a impressão de mais volume ou destacam linhas precisas.
O bixie cut, o butterfly cut, o blunt cut e o shaggy hair têm propostas distintas e podem ser adaptados conforme a textura dos fios e o efeito desejado. Antes de escolher, vale considerar também o tempo disponível para finalização e manutenção.
Quais cortes de cabelo ajudam a renovar o visual?
1. Bixie cut
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O bixie cut combina características do pixie, mais curtinho, com o formato do bob, tradicionalmente conhecido como chanel.
O resultado é um corte curto com camadas e textura, que pode manter mais comprimento no topo e na parte da frente.
É uma alternativa para quem quer mudar bastante sem adotar um pixie clássico, com possibilidades de finalização que vão do acabamento polido ao efeito bagunçado.
2. Butterfly cut
O butterfly cut, também chamado de corte borboleta, aposta em camadas curtas ao redor do rosto e comprimentos maiores na parte de trás. Essa combinação cria movimento e pode dar a impressão de mais volume, preservando boa parte dos fios longos.
O efeito ganha destaque com uma finalização que valorize as camadas, mas o corte também pode ser adaptado para diferentes texturas.
3. Blunt cut
Para quem prefere linhas definidas, o blunt cut é marcado pela base reta e pela ausência de camadas muito evidentes.
O acabamento cria uma aparência uniforme nas pontas e pode transmitir a impressão de fios mais encorpados, especialmente quando o cabelo tem pouca densidade.
O corte pode ser feito em diferentes comprimentos, do bob aos fios longos, e combina com quem gosta de um visual mais limpo e sofisticado.
4. Shaggy hair
Inspirado nos cortes dos anos 1970, o shaggy hair tem camadas desconectadas, textura e, frequentemente, franja.
A distribuição dos comprimentos cria um efeito propositalmente despojado, com movimento e volume em diferentes partes da cabeça.
É uma opção para quem gosta de um cabelo menos marcado por linhas retas e quer valorizar a textura natural dos fios. A franja e as camadas podem ser ajustadas conforme o resultado desejado.
Como escolher o corte de cabelo ideal para você?
Antes de decidir, converse com o cabeleireiro sobre a textura, a densidade e o comportamento natural dos fios. Uma referência visual ajuda a explicar o resultado esperado, mas precisa ser adaptada às características de cada cabelo.
Também vale pensar na manutenção: cortes curtos e franjas podem exigir retoques mais frequentes, enquanto camadas e diferentes acabamentos podem demandar técnicas específicas de finalização.
O melhor corte não é necessariamente o mais popular, mas aquele que combina com sua personalidade e funciona na rotina.