Seu cabelo está fraco e sem brilho? 5 erros que podem estar por trás disso
Descubra 5 erros comuns que podem deixar seu cabelo fraco e sem brilho e aprenda truques para recuperar a beleza dos fios. Confira!
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Cabelos fracos, ressecados e sem brilho podem ser resultado de hábitos comuns na rotina de cuidados.
A temperatura da água, o uso frequente de ferramentas térmicas e a falta de tratamentos adequados estão entre os fatores que podem comprometer a aparência e a resistência dos fios.
A boa notícia é que pequenas mudanças podem ajudar a melhorar a textura, reduzir a quebra e devolver um aspecto mais saudável às madeixas.
5 erros que podem estar prejudicando seu cabelo e saiba como evitá-los.
1. Lavar o cabelo com água muito quente
A água muito quente pode remover parte da oleosidade natural que protege os fios e o couro cabeludo, contribuindo para o ressecamento. Como resultado, o cabelo pode ficar áspero, embaraçado e com menos brilho.
- Como evitar: prefira água morna ou em temperatura confortável, evitando o calor excessivo durante a lavagem.
2. Dormir com o cabelo molhado ou úmido
Quando estão molhados, os fios ficam mais vulneráveis à quebra, e o atrito com o travesseiro pode aumentar os danos.
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Além disso, manter o couro cabeludo úmido por muito tempo pode agravar problemas como a dermatite seborreica em pessoas predispostas.
- Como evitar: lave o cabelo com antecedência para que seque antes de dormir. Se usar secador, aplique protetor térmico e escolha uma temperatura moderada.
3. Esquecer a reposição de lipídios
Os lipídios ajudam a proteger a fibra capilar e contribuem para a maciez e o brilho. Quando estão ressecados ou danificados, os fios podem ficar ásperos, porosos e opacos.
- Como evitar: a umectação com óleos vegetais, como os de coco ou oliva, pode ajudar a reduzir o ressecamento e melhorar a maleabilidade. Aplique no comprimento e nas pontas antes da lavagem, observando a resposta do cabelo para evitar o excesso de produto.
4. Usar ferramentas térmicas sem protetor
O uso frequente de chapinha, secador e babyliss, principalmente em temperaturas elevadas, pode danificar a fibra capilar e favorecer o ressecamento, a quebra e a perda de brilho. O risco é maior em cabelos descoloridos ou submetidos a outros procedimentos químicos.
- Como evitar: utilize protetor térmico antes de aplicar calor, reduza a temperatura dos aparelhos e evite passar a chapinha repetidamente na mesma mecha.
5. Não cuidar da porosidade dos fios
Cabelos danificados por calor, atrito ou processos químicos podem apresentar cutículas irregulares e maior porosidade. Isso contribui para a perda de água, a aspereza, o embaraço e a aparência opaca.
- Como evitar: os acidificantes capilares podem ajudar a ajustar o pH da superfície dos fios e melhorar temporariamente o alinhamento das cutículas. Escolha um produto adequado e siga as instruções de uso, evitando aplicações excessivas.
Como recuperar a força e o brilho do cabelo?
Mantenha uma rotina compatível com as necessidades dos fios, incluindo hidratação, condicionamento e tratamentos específicos. Também é importante evitar o excesso de calor e de procedimentos químicos.
Se a fraqueza vier acompanhada de queda intensa, falhas ou alterações persistentes no couro cabeludo, procure um dermatologista para investigar a causa.