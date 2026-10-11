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Cabelo | Notícia

Seu cabelo está fraco e sem brilho? 5 erros que podem estar por trás disso

Descubra 5 erros comuns que podem deixar seu cabelo fraco e sem brilho e aprenda truques para recuperar a beleza dos fios. Confira!

Por Eduarda Barreto Publicado em 11/10/2026 às 10:46
Imagem de cabelos danificados
Imagem de cabelos danificados - Freepik

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Cabelos fracos, ressecados e sem brilho podem ser resultado de hábitos comuns na rotina de cuidados.

A temperatura da água, o uso frequente de ferramentas térmicas e a falta de tratamentos adequados estão entre os fatores que podem comprometer a aparência e a resistência dos fios.

A boa notícia é que pequenas mudanças podem ajudar a melhorar a textura, reduzir a quebra e devolver um aspecto mais saudável às madeixas.

5 erros que podem estar prejudicando seu cabelo e saiba como evitá-los.

1. Lavar o cabelo com água muito quente

A água muito quente pode remover parte da oleosidade natural que protege os fios e o couro cabeludo, contribuindo para o ressecamento. Como resultado, o cabelo pode ficar áspero, embaraçado e com menos brilho.

  • Como evitar: prefira água morna ou em temperatura confortável, evitando o calor excessivo durante a lavagem.

2. Dormir com o cabelo molhado ou úmido

Quando estão molhados, os fios ficam mais vulneráveis à quebra, e o atrito com o travesseiro pode aumentar os danos.

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Além disso, manter o couro cabeludo úmido por muito tempo pode agravar problemas como a dermatite seborreica em pessoas predispostas.

  • Como evitar: lave o cabelo com antecedência para que seque antes de dormir. Se usar secador, aplique protetor térmico e escolha uma temperatura moderada.

3. Esquecer a reposição de lipídios

Os lipídios ajudam a proteger a fibra capilar e contribuem para a maciez e o brilho. Quando estão ressecados ou danificados, os fios podem ficar ásperos, porosos e opacos.

  • Como evitar: a umectação com óleos vegetais, como os de coco ou oliva, pode ajudar a reduzir o ressecamento e melhorar a maleabilidade. Aplique no comprimento e nas pontas antes da lavagem, observando a resposta do cabelo para evitar o excesso de produto.

4. Usar ferramentas térmicas sem protetor

O uso frequente de chapinha, secador e babyliss, principalmente em temperaturas elevadas, pode danificar a fibra capilar e favorecer o ressecamento, a quebra e a perda de brilho. O risco é maior em cabelos descoloridos ou submetidos a outros procedimentos químicos.

  • Como evitar: utilize protetor térmico antes de aplicar calor, reduza a temperatura dos aparelhos e evite passar a chapinha repetidamente na mesma mecha.

5. Não cuidar da porosidade dos fios

Cabelos danificados por calor, atrito ou processos químicos podem apresentar cutículas irregulares e maior porosidade. Isso contribui para a perda de água, a aspereza, o embaraço e a aparência opaca.

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  • Como evitar: os acidificantes capilares podem ajudar a ajustar o pH da superfície dos fios e melhorar temporariamente o alinhamento das cutículas. Escolha um produto adequado e siga as instruções de uso, evitando aplicações excessivas.

Como recuperar a força e o brilho do cabelo?

Mantenha uma rotina compatível com as necessidades dos fios, incluindo hidratação, condicionamento e tratamentos específicos. Também é importante evitar o excesso de calor e de procedimentos químicos.

Se a fraqueza vier acompanhada de queda intensa, falhas ou alterações persistentes no couro cabeludo, procure um dermatologista para investigar a causa.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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