fechar
Cabelo | Notícia

Dormir com o cabelo molhado faz mal? Veja o que pode acontecer

Descubra se dormir com o cabelo molhado faz mal de verdade e entenda o que pode acontecer com a sua saúde capilar. Confira as dicas!

Por Eduarda Barreto Publicado em 09/10/2026 às 15:20
Mulher dormindo com o cabelo molhado
Mulher dormindo com o cabelo molhado - shutterstock

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Tomar banho antes de dormir é um hábito comum, mas nem sempre sobra tempo para secar completamente o cabelo antes de ir para a cama.

Embora pareça inofensivo, dormir com os fios molhados pode favorecer problemas no couro cabeludo e aumentar a fragilidade capilar, principalmente quando isso acontece com frequência.

A umidade prolongada, o abafamento e o atrito com o travesseiro podem contribuir para o surgimento de desconfortos e alterações na aparência dos fios.

5 riscos de dormir com o cabelo molhado que você precisa conhecer

1. Pode favorecer a proliferação de fungos e bactérias

O couro cabeludo abriga naturalmente diferentes microrganismos, incluindo fungos do gênero Malassezia. Quando a região permanece úmida por muito tempo, especialmente sob o travesseiro, as condições podem favorecer desequilíbrios e agravar alguns problemas já existentes.

Leia Também

Isso não significa que dormir com o cabelo molhado necessariamente provocará uma infecção. Entretanto, manter o couro cabeludo úmido por períodos prolongados pode contribuir para um ambiente favorável a determinados microrganismos.

2. Pode agravar a caspa e a coceira

A umidade prolongada também pode ser um fator de atenção para quem tem tendência à dermatite seborreica, condição que pode provocar descamação, vermelhidão e coceira no couro cabeludo.

A caspa está associada, entre outros fatores, à atividade do fungo Malassezia e à resposta da pele. Por isso, dormir com os fios molhados não é necessariamente a causa do problema, mas pode dificultar os cuidados com o couro cabeludo em algumas pessoas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Se a coceira for persistente ou vier acompanhada de irritação intensa, vale procurar um dermatologista para identificar a causa e receber a orientação adequada.

3. Aumenta o risco de quebra dos fios

Quando estão molhados, os cabelos ficam mais vulneráveis à tração e ao atrito. Durante a noite, os movimentos da cabeça contra o travesseiro podem provocar danos à fibra capilar, especialmente em fios já fragilizados por procedimentos químicos, calor ou escovação excessiva.

Leia Também

Com o tempo, esse atrito pode contribuir para a quebra e o aparecimento de pontas duplas. Para reduzir o risco, o ideal é retirar o excesso de água delicadamente com uma toalha macia e deixar os fios secarem antes de dormir.

4. Pode aumentar o frizz e a formação de nós

Acordar com o cabelo embaraçado também pode ser uma consequência de dormir com os fios úmidos. O atrito com a fronha favorece o desalinhamento das mechas e a formação de nós, tornando o desembaraço mais difícil pela manhã.

Esse efeito pode ser mais perceptível em cabelos cacheados, crespos, longos ou com tendência ao ressecamento.

Uma fronha de tecido macio pode ajudar a reduzir o atrito, mas não substitui a importância de secar os fios adequadamente.

5. Pode deixar o couro cabeludo abafado

Manter a cabeça úmida e em contato com o travesseiro por várias horas cria uma região abafada, que pode favorecer desconfortos e agravar alterações do couro cabeludo em pessoas predispostas.

Leia Também

Já a ideia de que esse hábito necessariamente aumenta a produção de oleosidade não é bem estabelecida. A produção de sebo depende principalmente de fatores como hormônios, genética e características individuais da pele.

Por isso, se o cabelo parece ficar oleoso rapidamente, é importante considerar também a frequência de lavagem, os produtos utilizados e as características naturais do couro cabeludo.

Leia também

'Pombos-correio': como advogados ajudavam líderes de facções a manter o comando mesmo atrás das grades
SEGURANÇA PÚBLICA

'Pombos-correio': como advogados ajudavam líderes de facções a manter o comando mesmo atrás das grades
O que acontece com o corpo durante um exercício de alta intensidade?
EXERCÍCIOS

O que acontece com o corpo durante um exercício de alta intensidade?

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto