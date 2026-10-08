Cabelo fino: 5 truques para criar a impressão de mais volume na hora

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Aprenda 5 truques infalíveis para dar mais volume ao cabelo fino na hora e conquiste um visual encorpado e cheio de movimento. Confira!

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Quem tem cabelo fino sabe que, dependendo da finalização, os fios podem ficar com aparência mais murcha e sem movimento.

Apesar de a espessura do cabelo estar relacionada principalmente à genética, alguns cuidados simples podem transformar visualmente o resultado e criar a impressão de madeixas mais encorpadas.

A escolha dos produtos, o corte e até a maneira de secar os fios fazem diferença na hora de conquistar volume. E o melhor: não é necessário recorrer a procedimentos complexos para conseguir esse efeito.

5 truques fáceis para deixar o cabelo fino com mais volume no dia a dia

1. Evite aplicar produtos pesados na raiz

Um dos primeiros cuidados para quem busca mais volume é prestar atenção aos produtos usados próximos ao couro cabeludo. Cremes muito densos, óleos em excesso e finalizadores pesados podem deixar os fios mais próximos da cabeça.

Prefira aplicar máscaras, condicionadores e cremes principalmente no comprimento e nas pontas, evitando a raiz. Para finalizar, produtos desenvolvidos para dar volume ou textura podem ajudar a deixar os fios com mais movimento sem pesar tanto.

A quantidade também faz diferença. Comece com pouco produto e acrescente apenas se houver necessidade.

2. Seque o cabelo com a raiz para cima

A maneira como o cabelo é seco pode mudar bastante a aparência do volume. Depois da lavagem, uma estratégia simples é secar os fios direcionando a raiz para cima ou alternando a posição do cabelo durante a secagem.

Usar o secador com a cabeça levemente inclinada para baixo também pode ajudar a criar uma aparência mais solta. O ideal é manter o aparelho em movimento e evitar temperaturas excessivamente altas, que podem danificar os fios.

Para quem usa secador com frequência, um protetor térmico adequado é importante para reduzir os danos provocados pelo calor.

3. Aposte em uma finalização com ondas

Ondas e texturas ajudam a criar a impressão de um cabelo mais cheio porque adicionam movimento aos fios. Mesmo quem não tem cabelos naturalmente ondulados pode conseguir esse efeito com ferramentas de modelagem ou técnicas de finalização sem calor.

Uma alternativa é fazer ondas largas e pouco marcadas, evitando separar demais os fios. Depois de modelar, solte delicadamente com os dedos para deixar o resultado mais natural. O objetivo não é criar cachos muito definidos, mas acrescentar textura e movimento ao comprimento.

4. Mude a risca do cabelo

Um truque simples e imediato para criar volume é mudar o lugar onde o cabelo costuma ser dividido. Quando os fios permanecem sempre na mesma posição, a raiz pode ficar mais acomodada.

Ao trocar a risca de lado, os cabelos precisam se adaptar à nova direção, criando uma elevação visual na raiz.

O efeito pode ser ainda mais perceptível quando combinado com uma escovação suave ou com o uso de um produto específico para volume. É uma solução prática para aqueles dias em que o cabelo parece especialmente achatado.

5. Escolha um corte que favoreça o volume



O corte também pode ser um grande aliado. Comprimentos muito longos e excesso de peso nas pontas podem fazer com que o cabelo fino pareça ainda mais baixo.

Cortes médios, como o long bob, ou versões com camadas bem posicionadas podem proporcionar mais movimento e ajudar a criar uma aparência de maior volume. O ideal, porém, é considerar a textura, a quantidade e o formato dos fios antes de escolher o corte.

Camadas muito marcadas nem sempre são a melhor opção para todos os cabelos finos. Por isso, vale conversar com um cabeleireiro para encontrar uma estrutura que distribua o volume de maneira equilibrada.

O que evitar se você quer mais volume?

Além dos truques, alguns hábitos podem deixar o cabelo fino ainda mais pesado visualmente. Usar produtos em excesso, aplicar óleo na raiz ou exagerar no condicionador são exemplos de cuidados que podem comprometer o movimento dos fios.

Também é importante não confundir volume visual com aumento da espessura do cabelo. Técnicas de finalização e cortes podem criar a impressão de madeixas mais encorpadas, mas não alteram permanentemente a estrutura individual de cada fio.

Com pequenas mudanças na rotina, entretanto, já é possível conquistar um resultado mais cheio. Variar a risca, investir em uma boa finalização, escolher produtos leves e apostar em um corte adequado são estratégias simples para deixar o cabelo fino com mais movimento e aparência de volume.

