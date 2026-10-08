3 cortes de cabelo que iluminam o rosto e renovam o visual

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Nem sempre é preciso cortar muito o cabelo para mudar a aparência. Camadas, franjas e assimetrias podem criar novos contornos e transformar seu rosto.

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Mudar o cabelo não significa necessariamente abrir mão de muitos centímetros. Em alguns casos, pequenas alterações no formato do corte já são suficientes para modificar a maneira como os fios caem ao redor da face e dar uma aparência renovada ao visual.

Camadas, franjas e diferentes comprimentos podem funcionar como uma espécie de moldura para o rosto.

O resultado depende do corte escolhido, do comprimento mantido e de como os fios são posicionados, mas existem opções para quem quer experimentar uma mudança sem abandonar completamente o estilo que já usa.

3 cortes de cabelo para emoldurar o rosto e dar leveza ao visual

1. Butterfly cut

O butterfly cut combina camadas de diferentes comprimentos, com destaque para as mechas frontais mais curtas. Elas começam a criar movimento próximo ao rosto e se integram às camadas mais longas do cabelo.

A principal vantagem para quem não quer perder comprimento é justamente essa: o corte permite trabalhar bastante a parte da frente sem necessariamente transformar o tamanho geral dos fios. O efeito é de mais movimento e leveza ao redor da face.

2. Corte em U com franja longa

Para quem prefere manter os fios longos, o corte em U pode ser uma alternativa mais discreta. A parte posterior conserva um comprimento maior no centro, enquanto as laterais acompanham um desenho arredondado.

A franja longa complementa o formato ao criar uma moldura mais suave para o rosto. Como fica mais comprida, também permite variar a forma de usar o cabelo, podendo ser incorporada ao restante dos fios quando a pessoa quiser uma aparência menos marcada.

3. Bob assimétrico

O bob assimétrico trabalha com comprimentos diferentes: um dos lados fica ligeiramente mais longo que o outro. A diferença pode ser sutil ou mais evidente, dependendo do resultado desejado.

Além de trazer uma leitura mais contemporânea ao corte, a assimetria modifica o contorno criado pelos fios em torno do rosto.

É uma alternativa para quem quer uma mudança mais perceptível do que cortes longos em camadas, mas sem necessariamente apostar em um visual extremamente curto.

Na hora de escolher entre os três, vale considerar não apenas o formato do rosto, mas também o comprimento atual, a textura dos fios e quanto tempo se pretende dedicar à finalização no dia a dia.