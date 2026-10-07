Quer definição para os cachos? Nova linha da Dove combina tratamento e finalização
A proposta é cuidar da estrutura do fio antes da finalização para que a curvatura tenha mais sustentação e continue definida também no day after.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Para quem tem cabelos ondulados, cacheados ou crespos, a definição costuma ser apenas uma parte da rotina.
Antes do creme de pentear e da finalização, entram cuidados que ajudam a manter os fios condicionados, maleáveis e com boa aparência — especialmente quando há sinais de danos.
É nesse espaço entre tratamento e styling que a Dove apresenta a linha Cachos Esculturais + Ácido Linoleico, desenvolvida para cabelos com curvatura.
A novidade reúne sete produtos e combina diferentes etapas de cuidado, do shampoo à finalização. A proposta da marca é trabalhar a fibra antes de definir os cachos, pensando também em elasticidade, frizz e manutenção da forma ao longo do dia.
A Dove afirma que a linha proporciona “cachos 100% restaurados por dentro e mais definidos por fora”, mas o resultado citado está relacionado ao uso contínuo da coleção completa e a um teste instrumental específico.
Como funciona a nova linha Dove para cabelos cacheados?
Segundo as informações técnicas da marca, a linha utiliza a tecnologia Bio-Protein™, que combina queratina vegana e ingredientes reparadores.
O ácido linoleico também aparece entre os componentes de destaque e, conforme a Dove, atua na organização da estrutura lipídica dos fios, contribuindo para elasticidade, redução do frizz e manutenção da definição.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A fórmula ainda conta com óleo de coco, associado pela marca ao condicionamento, alinhamento da cutícula e maciez. A ideia é que o tratamento venha antes da finalização, preparando a fibra para que a curvatura tenha sustentação.
LEIA TAMBÉM: Espuma de limpeza facial: entenda como usar e para que serve
Quais produtos fazem parte da linha Cachos Esculturais?
Tratamento antes da finalização
A coleção tem Shampoo Restaurador, Condicionador Restaurador e Máscara de Tratamento Estruturador. A rotina é complementada pelo Tratamento Revitalizador de Contorno, que merece atenção por funcionar entre o tratamento e o styling.
Com 14% de Ácido Linoleico* Complex, maior concentração do ativo dentro da linha, ele deve ser aplicado depois da máscara ou do condicionador.
O produto permanece por um minuto e depois é enxaguado, com a proposta de ajudar na recuperação do contorno e da elasticidade da curvatura.
Produtos para definir e revitalizar
Na etapa de finalização estão o Creme para Pentear Ativador de Contorno, com 7% de Ácido Linoleico* Complex e proteção térmica; o Sérum Gel Modelador, voltado à sustentação do formato dos cachos; e o Óleo Nutri-Escultor, que complementa a rotina com nutrição, brilho e controle do frizz.
O óleo também pode ser reaplicado ao longo do dia para revitalizar os fios, uma possibilidade especialmente relacionada à manutenção da aparência dos cachos entre a finalização e o day after.
O ácido linoleico é o destaque da nova linha Dove?
O ativo ocupa papel central na proposta da coleção, principalmente por aparecer em concentrações diferentes em produtos de tratamento e finalização. A Dove relaciona o ingrediente à organização da estrutura lipídica e à elasticidade dos fios.
Vale observar, porém, que as promessas de resultado apresentadas para a linha são alegações baseadas nos testes realizados pela própria marca.
A indicação de cachos “mais definidos”, por exemplo, está acompanhada de nota informando que o resultado considera o uso contínuo da linha completa e comparação instrumental com shampoo sem agentes condicionantes.
*Obtido do óleo de semente de sálvia hispânica.