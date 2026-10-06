4 tranças práticas, firmes e estilosas para ir treinar

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Prender o cabelo para treinar não significa apostar sempre no mesmo rabo de cavalo. 4 tipos de trança unem praticidade e diferentes acabamentos.

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Escolher o penteado antes de treinar parece um detalhe, mas pode fazer diferença durante a atividade física.

Fios caindo no rosto, mechas que precisam ser ajeitadas o tempo todo ou um cabelo que se desfaz no meio do exercício podem acabar atrapalhando a concentração. Nesse cenário, as tranças aparecem como uma alternativa que combina praticidade e estilo.

O modelo ideal depende do tipo de exercício, do comprimento dos fios e, principalmente, de quanto de firmeza é necessário.

Tranças próximas à cabeça costumam manter o cabelo mais controlado, enquanto versões mais soltas podem funcionar para atividades de menor impacto. O cuidado está em não apertar demais: a tração repetida pode favorecer quebra e até alopecia por tração.

Quais tranças são boas para treinar?

1. Trança boxeadora

Dividida em duas partes, a trança boxeadora é feita desde a região próxima à raiz e mantém os fios presos junto ao couro cabeludo. Por isso, é uma opção prática para atividades em que há bastante movimento, como corrida, musculação ou aulas mais intensas.

O penteado também permite distribuir o cabelo pelos dois lados da cabeça, reduzindo a quantidade de fios soltos durante o exercício. Para maior conforto, a trança deve ficar firme, mas sem causar dor ou sensação de repuxamento.

2. Trança embutida única

Para quem prefere concentrar todo o cabelo em um único penteado, a trança embutida começa no topo da cabeça e incorpora novas mechas progressivamente até chegar às pontas.

Além de manter os fios organizados, o modelo pode ser adaptado para diferentes comprimentos. Uma amarração discreta na ponta completa o penteado e ajuda a evitar que a trança se desfaça durante a movimentação.

3. Trança espinha de peixe

A espinha de peixe tem uma aparência mais elaborada, mas pode ser usada também em uma versão esportiva. Para o treino, a ideia é construir o trançado com firmeza suficiente para manter as mechas no lugar, sem exagerar na tensão.

Por ter uma estrutura diferente da trança tradicional, o modelo também funciona para quem quer sair do penteado habitual sem abrir mão de prender o comprimento. Pode ser usada na parte de trás da cabeça ou em uma lateral.

4. Trança holandesa dupla

Parecida visualmente com a boxeadora, a trança holandesa dupla se diferencia pela maneira como as mechas são cruzadas: elas passam por baixo das outras, criando um efeito mais marcado e volumoso.

O resultado é um penteado que mantém os cabelos próximos à cabeça e ainda ganha destaque visual. Assim como nas demais opções, o ideal é ajustar a firmeza de acordo com o conforto e o tipo de atividade.

Como evitar que a trança prejudique os cabelos?

Mais apertado não significa necessariamente mais eficiente. Se houver dor, ardência, sensibilidade ou repuxamento no couro cabeludo, é sinal de que o penteado está exercendo tensão excessiva. Dermatologistas recomendam afrouxar tranças e variar os penteados para reduzir a tração repetida.

Para treinar, portanto, vale buscar o equilíbrio entre segurança dos fios, conforto e firmeza. A melhor trança é aquela que permanece no lugar sem fazer você esquecer que está usando um penteado.

