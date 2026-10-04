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Cabelo | Notícia

Bonacure Repair Rescue+: veja a nova linha da Schwarzkopf para cabelos danificados

Da lavagem ao cuidado, uma rotina para fios fragilizados pode ter diferentes etapas. Veja como funciona a nova proposta da Bonacure Repair Rescue+!

Por Myllena Wu Publicado em 04/10/2026 às 10:30
Imagem da nova geração de produtos da linha Bonacure Repair Rescue+
Imagem da nova geração de produtos da linha Bonacure Repair Rescue+ - Divulgação/Schwarzkopf Professional

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Processos químicos, uso frequente de ferramentas de calor, exposição aos raios UV e outros fatores externos podem contribuir para a fragilização da fibra capilar. Quando isso acontece, o cabelo pode apresentar perda de resistência, elasticidade, maciez e brilho.

Por isso, uma rotina de cuidados para fios danificados não precisa se resumir a um único produto.

Limpeza, condicionamento, tratamento e cuidados específicos para as pontas podem cumprir funções diferentes — e a escolha depende do estado e das necessidades do cabelo.

Como montar uma rotina para cabelos danificados?

1. Comece pela limpeza

O shampoo é o primeiro passo da rotina e tem a função de limpar os fios antes das etapas de tratamento.

Na nova Bonacure Repair Rescue+, o Repair Rescue+ Shampoo é apresentado pela Schwarzkopf Professional como uma opção de limpeza suave que também auxilia na reparação. A marca afirma que o produto ajuda a reparar até 70% dos danos capilares.

2. Use condicionador para desembaraçar

Depois da lavagem, o condicionador ajuda a melhorar a penteabilidade e facilita o desembaraço.

O Repair Rescue+ Conditioner foi desenvolvido para cabelos danificados e, segundo a marca, contribui para recuperar maciez, brilho e resistência sem adicionar peso aos fios.

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3. Inclua uma máscara quando houver necessidade de tratamento mais intenso

A máscara pode fazer parte da rotina quando o cabelo precisa de um cuidado mais concentrado.

O Repair Rescue+ Treatment é voltado à reparação dos fios e tem como proposta restaurar força e elasticidade. A Schwarzkopf Professional informa que a fórmula ajuda a reparar até 90% dos danos a cada uso.

4. Dê atenção às pontas

As pontas costumam receber atenção específica em rotinas voltadas para cabelos fragilizados.

O Repair Rescue+ Sealed Ends+ é um creme-sérum da linha destinado a essa região e, conforme os resultados divulgados pela marca, ajuda a selar até 90% das pontas duplas a cada uso.

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O que muda na nova Bonacure Repair Rescue+?

A Schwarzkopf Professional renovou a linha com o Peptide Bond Complex, que combina Bond Repair Technology e Multi-Peptides Technology.

A proposta é atuar, tanto na estrutura interna, quanto na superfície da fibra capilar, buscando fortalecer o fio e melhorar sua aparência.

Novo tratamento para brilho

Divulgação/Schwarzkopf Professional
Imagem da linha Bonacure Repair Rescue+ - Divulgação/Schwarzkopf Professional

Entre as novidades está o Repair Rescue+ Shine Treatment, um tratamento líquido concentrado que, segundo a marca, proporciona até 150% mais brilho e acabamento espelhado.

A linha também inclui o Repair Rescue+ Spray Conditioner, um condicionador sem enxágue que desembaraça os fios e oferece hidratação por até 24 horas, conforme informações da fabricante.

A nova geração de Bonacure Repair Rescue+ chega aos principais e-commerces de beleza e lojas especializadas do Brasil a partir de outubro.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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