4 cortes de cabelo curtos e práticos que nunca saem de moda

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Confira 4 cortes de cabelo curtos e práticos que são sempre tendência e escolha o estilo perfeito para transformar o seu visual nesse instante!

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Os cabelos curtos são uma ótima escolha para quem busca praticidade sem abrir mão de um visual elegante e atual.

Além de facilitarem a rotina de cuidados, alguns cortes atravessam diferentes temporadas e continuam sendo procurados justamente pela versatilidade.

Entre os clássicos estão modelos que podem ganhar diferentes interpretações conforme a textura dos fios, o formato do rosto e a maneira de finalizar o cabelo.

Eles são exemplos de cortes que conseguem unir personalidade, sofisticação e facilidade no dia a dia.

4 cortes de cabelo curtos para transformar sua personalidade

1. Chanel Clássico

O Chanel Clássico é um dos cortes mais tradicionais da beleza. Geralmente feito na altura do queixo ou um pouco acima, apresenta uma base mais definida que cria um visual organizado e sofisticado. A principal vantagem está na versatilidade.

O corte pode ser usado completamente liso, com as pontas modeladas ou com uma textura mais natural. Uma franja também pode ser incorporada para mudar a aparência sem alterar completamente o comprimento.

Por ter uma estrutura bem marcada, o Chanel Clássico também é uma opção interessante para quem gosta de cortes com aparência polida e que não dependem de muitos elementos para se destacar.

2. Bixie cut

O Bixie cut combina características do bob e do pixie, resultando em um corte curto, leve e cheio de personalidade. Ele costuma manter mais comprimento do que um pixie tradicional, principalmente na região superior e ao redor do rosto.

Essa característica permite diversas finalizações. O cabelo pode ser usado mais alinhado para uma aparência sofisticada ou receber textura para criar um resultado descontraído e moderno.

O bixie também pode ser adaptado para diferentes tipos de cabelo. Camadas e texturas podem ser ajustadas de acordo com o volume e o movimento natural dos fios, tornando o corte bastante personalizável.

3. Long Bob

Apesar de ter “long” no nome, o Long Bob é uma opção de comprimento curto a médio, geralmente próximo aos ombros. O modelo se tornou um dos cortes mais populares justamente porque permite uma mudança no visual sem exigir que a pessoa abandone completamente o comprimento.

A base pode ser mais reta ou receber camadas discretas, dependendo do efeito desejado. Também é possível criar ondas suaves para dar movimento aos fios ou manter o cabelo liso para um resultado mais clássico.

Outra vantagem é a facilidade para prender o cabelo. Por não ser tão curto quanto outros modelos da lista, o Long Bob oferece mais possibilidades de penteados para diferentes ocasiões.

4. French Bob

O French Bob é inspirado no estilo parisiense e costuma aparecer com comprimento próximo ao queixo, acompanhado de uma franja que pode variar entre versões mais retas, leves ou desfiadas.

O resultado é um corte sofisticado, mas com uma aparência naturalmente despojada. As pontas podem ser mantidas mais estruturadas ou receber uma textura suave para deixar o visual menos rígido.

Uma das características mais interessantes do French Bob é justamente a possibilidade de assumir pequenas imperfeições na finalização. O corte funciona bem com uma aparência mais natural, o que pode facilitar a rotina de quem não quer passar muito tempo modelando os fios.