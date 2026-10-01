Wet hair: como fazer o efeito de cabelo molhado em casa?
O wet look ganha uma interpretação mais natural na primavera, misturando o brilho do efeito molhado com ondas soltas e textura de praia.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O cabelo com aparência molhada costuma voltar ao radar da beleza quando a proposta é criar um penteado marcante.
Só que, para a primavera, o efeito ganha uma versão menos rígida: em vez de fios completamente alinhados e penteados para trás, entram ondas irregulares, textura e brilho.
O chamado wet beach waves parte justamente dessa mistura. A ideia é lembrar o cabelo depois de um dia na praia, mas com um acabamento mais polido.
Para chegar ao resultado, gel, produtos de definição e gloss capilar podem ser usados em pequenas quantidades, preservando o movimento dos fios.
Qual é a diferença entre wet look e wet beach waves?
Wet look
A versão clássica do cabelo molhado costuma ter fios mais lisos, alinhados e estruturados, geralmente com bastante produto para manter o penteado no lugar. O brilho é uma das principais características do acabamento.
Wet beach waves
Já a proposta inspirada na praia mantém as ondas e a textura natural dos cabelos. O objetivo é criar pontos de brilho e definição sem deixar toda a extensão dos fios rígida ou excessivamente organizada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Cabelos naturalmente ondulados e cacheados podem aproveitar a própria textura. Nos fios lisos, é possível criar ondas previamente com modelador ou babyliss, preferindo um acabamento irregular para manter a aparência despojada.
Como fazer o efeito de cabelo molhado em casa?
Comece com o cabelo úmido e aplique um leave-in ou creme de pentear adequado à textura dos fios. Depois, divida o cabelo em mechas e espalhe uma pequena quantidade de gel ou cera no comprimento e nas pontas.
- A Cless, por meio da linha Charming, indica produtos como o Gel Fixador Extra Forte e a Cera Modeladora Definição Normal Efeito Matte para essa etapa.
Em vez de pentear completamente, amasse as mechas de baixo para cima com as mãos para estimular as ondas.
- O brilho característico do wet hair pode ser acrescentado no final com um spray específico. O Spray Finalizador Efeito Gloss Brilho Intenso, também da Charming, é uma das opções da Cless para essa etapa.
Diferentemente do gel, que ajuda na fixação e definição, o gloss tem a função de intensificar a luminosidade. Por isso, vale concentrá-lo no comprimento e nas pontas, evitando excesso na raiz — especialmente em cabelos finos ou oleosos.
Controle a quantidade de produto
O efeito não depende de encharcar os fios de gel. Aplicar pouco produto e construir o acabamento gradualmente ajuda a preservar o movimento das ondas.
Para evitar uma textura muito rígida, uma alternativa é escolher uma fixação mais flexível. Depois que o cabelo secar, também é possível amassar suavemente as mechas com as mãos para quebrar a rigidez sem desfazer completamente a definição.
Outra possibilidade é misturar uma pequena quantidade de gel ao leave-in antes da aplicação, distribuindo a combinação pelos fios para conseguir uma definição mais suave.