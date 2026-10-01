fechar
Cabelo | Notícia

Wet hair: como fazer o efeito de cabelo molhado em casa?

O wet look ganha uma interpretação mais natural na primavera, misturando o brilho do efeito molhado com ondas soltas e textura de praia.

Por Myllena Wu Publicado em 01/10/2026 às 12:25
Imagem de uma mulher com wet beach waves
Imagem de uma mulher com wet beach waves - Gerada com auxílio de inteligência artificial

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O cabelo com aparência molhada costuma voltar ao radar da beleza quando a proposta é criar um penteado marcante.

Só que, para a primavera, o efeito ganha uma versão menos rígida: em vez de fios completamente alinhados e penteados para trás, entram ondas irregulares, textura e brilho.

O chamado wet beach waves parte justamente dessa mistura. A ideia é lembrar o cabelo depois de um dia na praia, mas com um acabamento mais polido.

Para chegar ao resultado, gel, produtos de definição e gloss capilar podem ser usados em pequenas quantidades, preservando o movimento dos fios.

Leia Também

Qual é a diferença entre wet look e wet beach waves?

Wet look

A versão clássica do cabelo molhado costuma ter fios mais lisos, alinhados e estruturados, geralmente com bastante produto para manter o penteado no lugar. O brilho é uma das principais características do acabamento.

Wet beach waves

Já a proposta inspirada na praia mantém as ondas e a textura natural dos cabelos. O objetivo é criar pontos de brilho e definição sem deixar toda a extensão dos fios rígida ou excessivamente organizada.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Cabelos naturalmente ondulados e cacheados podem aproveitar a própria textura. Nos fios lisos, é possível criar ondas previamente com modelador ou babyliss, preferindo um acabamento irregular para manter a aparência despojada.

Leia Também

Como fazer o efeito de cabelo molhado em casa?

Divulgação/Cless Cosméticos
Imagem dos produtos sugeridos pela Cless para alcançar o wet hair look - Divulgação/Cless Cosméticos

Comece com o cabelo úmido e aplique um leave-in ou creme de pentear adequado à textura dos fios. Depois, divida o cabelo em mechas e espalhe uma pequena quantidade de gel ou cera no comprimento e nas pontas.

  • A Cless, por meio da linha Charming, indica produtos como o Gel Fixador Extra Forte e a Cera Modeladora Definição Normal Efeito Matte para essa etapa.

Em vez de pentear completamente, amasse as mechas de baixo para cima com as mãos para estimular as ondas.

  • O brilho característico do wet hair pode ser acrescentado no final com um spray específico. O Spray Finalizador Efeito Gloss Brilho Intenso, também da Charming, é uma das opções da Cless para essa etapa.

Diferentemente do gel, que ajuda na fixação e definição, o gloss tem a função de intensificar a luminosidade. Por isso, vale concentrá-lo no comprimento e nas pontas, evitando excesso na raiz — especialmente em cabelos finos ou oleosos.

Leia Também

Controle a quantidade de produto

O efeito não depende de encharcar os fios de gel. Aplicar pouco produto e construir o acabamento gradualmente ajuda a preservar o movimento das ondas.

Para evitar uma textura muito rígida, uma alternativa é escolher uma fixação mais flexível. Depois que o cabelo secar, também é possível amassar suavemente as mechas com as mãos para quebrar a rigidez sem desfazer completamente a definição.

Outra possibilidade é misturar uma pequena quantidade de gel ao leave-in antes da aplicação, distribuindo a combinação pelos fios para conseguir uma definição mais suave.

Leia também

Dia do Café: 10 produtos de beleza inspirados na bebida por O Boticário
O BOTICÁRIO

Dia do Café: 10 produtos de beleza inspirados na bebida por O Boticário
Pó compacto matte por menos de R$ 35: conheça o produto da Vult
MAQUIAGEM

Pó compacto matte por menos de R$ 35: conheça o produto da Vult

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu