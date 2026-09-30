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Cabelo | Notícia

Nuvem de Algodão Doce: OH MY! Brazil apresenta nova linha infantil para cabelos

Com quatro produtos para o público infantil e uma nova opção para definição dos cachos, a marca amplia duas linhas de cuidados capilares neste mês.

Por Myllena Wu Publicado em 30/09/2026 às 10:03 | Atualizado em 30/09/2026 às 10:39
Imagem do lançamento Nuvem de Algodão Doce Oh My! Kids!
Imagem do lançamento Nuvem de Algodão Doce Oh My! Kids! - Divulgação/Oh My! Brazil

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A rotina de cuidados com os cabelos ganha novidades na OH MY! Brazil neste mês. A marca apresenta a linha infantil Nuvem de Algodão Doce, com produtos voltados para limpeza, condicionamento e desembaraço dos fios, e amplia a linha Cachinho Perfeito com uma nova gelatina para a etapa de finalização.

Os lançamentos chegam às lojas a partir de 3 de setembro e também foram apresentados como destaques da marca na Beauty Fair 2026, realizada entre os dias 5 e 8 de setembro, em São Paulo.

Na linha infantil, a proposta é reunir diferentes etapas dos cuidados em produtos com fragrância inspirada no algodão doce; já a novidade para cachos tem foco na modelagem e definição.

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O que vem na nova linha infantil Nuvem de Algodão Doce?

A nova coleção da OH MY! Kids reúne quatro produtos: Shampoo, Condicionador, Creme de Pentear e Body Splashzinho.

  • O shampoo tem proposta de limpeza delicada, enquanto o condicionador é voltado para hidratação e desembaraço. O creme de pentear completa a rotina após a lavagem, com foco no desembaraço, controle do frizz e manutenção da maciez dos fios.

Os produtos contam com jasmim e óleo de camélia na composição. A linha é apresentada pela marca como uma opção para deixar os cabelos mais macios, leves e fáceis de pentear.

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Body Splashzinho de Algodão Doce

O item que mais se diferencia dentro da coleção é o Body Splashzinho, pensado para ser utilizado como complemento da rotina de cuidados.

Com fragrância de algodão doce, o produto pode ser aplicado na pele e nos cabelos para perfumar suavemente. Assim, entra na coleção não como uma etapa de tratamento capilar, mas como um produto voltado principalmente à perfumação.

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O que é a Minha Gelatina da linha Cachinho Perfeito?

Para os cabelos cacheados, a OH MY! Brazil apresenta a Minha Gelatina, novo produto da linha Cachinho Perfeito. A proposta é modelar e definir os cachos, acrescentando uma alternativa à etapa de finalização.

A novidade se junta ao Shampoo, Condicionador, Máscara e Creme de Pentear que já fazem parte da linha. Os produtos têm manteiga de murumuru e aloe vera na composição, ingredientes que a marca associa às propostas de hidratação, maciez e definição dos fios.

Com a gelatina, a rotina passa a contar com mais uma opção para quem busca trabalhar a definição depois da lavagem e dos cuidados de tratamento.

Quando os lançamentos da OH MY! Brazil chegam às lojas?

Os novos produtos da Nuvem de Algodão Doce e a Minha Gelatina chegaram às lojas a partir de 3 de setembro. A marca também disponibiliza os lançamentos em seus canais de venda.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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