Nuvem de Algodão Doce: OH MY! Brazil apresenta nova linha infantil para cabelos
Com quatro produtos para o público infantil e uma nova opção para definição dos cachos, a marca amplia duas linhas de cuidados capilares neste mês.
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A rotina de cuidados com os cabelos ganha novidades na OH MY! Brazil neste mês. A marca apresenta a linha infantil Nuvem de Algodão Doce, com produtos voltados para limpeza, condicionamento e desembaraço dos fios, e amplia a linha Cachinho Perfeito com uma nova gelatina para a etapa de finalização.
Os lançamentos chegam às lojas a partir de 3 de setembro e também foram apresentados como destaques da marca na Beauty Fair 2026, realizada entre os dias 5 e 8 de setembro, em São Paulo.
Na linha infantil, a proposta é reunir diferentes etapas dos cuidados em produtos com fragrância inspirada no algodão doce; já a novidade para cachos tem foco na modelagem e definição.
O que vem na nova linha infantil Nuvem de Algodão Doce?
A nova coleção da OH MY! Kids reúne quatro produtos: Shampoo, Condicionador, Creme de Pentear e Body Splashzinho.
- O shampoo tem proposta de limpeza delicada, enquanto o condicionador é voltado para hidratação e desembaraço. O creme de pentear completa a rotina após a lavagem, com foco no desembaraço, controle do frizz e manutenção da maciez dos fios.
Os produtos contam com jasmim e óleo de camélia na composição. A linha é apresentada pela marca como uma opção para deixar os cabelos mais macios, leves e fáceis de pentear.
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Body Splashzinho de Algodão Doce
O item que mais se diferencia dentro da coleção é o Body Splashzinho, pensado para ser utilizado como complemento da rotina de cuidados.
Com fragrância de algodão doce, o produto pode ser aplicado na pele e nos cabelos para perfumar suavemente. Assim, entra na coleção não como uma etapa de tratamento capilar, mas como um produto voltado principalmente à perfumação.
O que é a Minha Gelatina da linha Cachinho Perfeito?
Para os cabelos cacheados, a OH MY! Brazil apresenta a Minha Gelatina, novo produto da linha Cachinho Perfeito. A proposta é modelar e definir os cachos, acrescentando uma alternativa à etapa de finalização.
A novidade se junta ao Shampoo, Condicionador, Máscara e Creme de Pentear que já fazem parte da linha. Os produtos têm manteiga de murumuru e aloe vera na composição, ingredientes que a marca associa às propostas de hidratação, maciez e definição dos fios.
Com a gelatina, a rotina passa a contar com mais uma opção para quem busca trabalhar a definição depois da lavagem e dos cuidados de tratamento.
Quando os lançamentos da OH MY! Brazil chegam às lojas?
Os novos produtos da Nuvem de Algodão Doce e a Minha Gelatina chegaram às lojas a partir de 3 de setembro. A marca também disponibiliza os lançamentos em seus canais de venda.