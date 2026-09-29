4 cortes de cabelo que mais rejuvenescem a mulher elegante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra 4 cortes de cabelo incríveis que rejuvenescem e garantem ainda mais elegância ao seu visual. Veja qual combina mais com você!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Mudar o corte de cabelo pode transformar completamente a aparência, trazendo movimento, leveza e um ar mais moderno ao visual.

Para quem gosta de manter uma imagem elegante, a escolha não precisa significar apostar em mudanças radicais: pequenos ajustes no comprimento, nas camadas ou na forma de enquadrar o rosto já podem fazer diferença.

Alguns cortes se destacam justamente por combinar sofisticação com um efeito visual mais leve e atual.

O segredo está em criar movimento nos fios, valorizar os contornos do rosto e escolher um comprimento que converse com o estilo e a rotina de cada mulher.

4 cortes para renovar o visual e trazer uma aparência mais jovial

1. Long bob

O long bob é uma opção versátil para quem quer atualizar o visual sem abrir mão de um comprimento médio. Geralmente terminando próximo aos ombros ou um pouco acima deles, o corte cria movimento e deixa o cabelo com uma aparência mais leve.

A versão com as pontas levemente desfiadas ou com camadas discretas pode ajudar a criar mais dinamismo nos fios. O corte também combina com diferentes texturas de cabelo e pode ser usado tanto liso quanto com ondas.

Leia Também Cabelos bem cuidados sem complicação: praticidade ganha espaço na rotina

Para um resultado sofisticado, uma finalização com ondas suaves ou pontas modeladas pode valorizar ainda mais o formato do corte.

2. Corte em camadas

As camadas são uma alternativa para quem não quer abrir mão dos cabelos longos, mas sente que os fios estão com aparência pesada ou sem movimento. O corte distribui o comprimento e pode criar diferentes níveis de volume ao redor do rosto.

Uma opção bastante versátil é concentrar algumas camadas na região frontal, criando um contorno mais suave. O resultado pode deixar o cabelo com mais balanço sem comprometer o comprimento.

As camadas também funcionam especialmente bem em cabelos ondulados e cacheados, já que ajudam a distribuir o volume e evidenciar o movimento natural dos fios.

3. Bob na altura do queixo

O bob clássico aparece como uma alternativa elegante para quem prefere cabelos mais curtos. Com comprimento próximo ao queixo, o corte cria uma moldura para o rosto e pode ganhar diferentes interpretações de acordo com a textura e a finalização.

Para um visual contemporâneo, as pontas podem receber uma leve textura, evitando que o cabelo fique excessivamente rígido. Já quem prefere uma estética mais clássica pode apostar em um acabamento alinhado e polido.

O corte também pode ser combinado com uma franja lateral ou uma divisão diferente para modificar o visual sem precisar alterar novamente o comprimento.

4. Pixie cut

Para quem deseja uma transformação maior, o pixie cut é uma das opções mais marcantes. Curto nas laterais e na nuca, o corte pode manter um pouco mais de comprimento no topo, permitindo diferentes formas de finalização.

Além de destacar o rosto, o pixie pode transmitir uma imagem moderna e sofisticada. A textura no topo ajuda a deixar o resultado menos rígido e permite criar desde uma produção mais despojada até uma aparência elegante para ocasiões especiais.

É uma escolha especialmente interessante para quem busca praticidade no dia a dia e não se importa em apostar em um corte mais curto.

