Cabelos bem cuidados sem complicação: praticidade ganha espaço na rotina
Descubra como manter os cabelos bem cuidados e impecáveis no dia a dia com uma rotina prática e sem complicação. Confira as dicas!
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O autocuidado vem ganhando espaço na rotina dos brasileiros, acompanhado pela busca por produtos que unam praticidade, funcionalidade e autonomia.
Na beleza, esse movimento também aparece nos cuidados com os cabelos, com consumidores procurando alternativas para secar, modelar e finalizar os fios em casa.
Nesse cenário, produtos multifuncionais e com diferentes possibilidades de uso ganham espaço por simplificarem etapas da rotina sem abrir mão da versatilidade.
A proposta pode atender desde uma preparação rápida antes de sair até uma finalização mais elaborada ou um momento de autocuidado no dia a dia.
Mallory apresenta novos produtos para os cabelos
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Atenta a esse movimento, a Mallory amplia seu portfólio de cuidados pessoais com novidades voltadas aos cabelos.
Com chegada prevista ao consumidor para novembro de 2026, a Linha Lumia reúne o Secador Lumia 2200 e a Lumia Brush 2 em 1, desenvolvidos para oferecer diferentes possibilidades de secagem e finalização.
A marca também apresenta o Secador Essential Style, uma alternativa compacta e funcional para diferentes momentos da rotina.
1. Secador Lumia 2200
Com 2.200W de potência, o Secador Lumia 2200 conta com duas velocidades, três níveis de temperatura e jato de ar frio. O modelo acompanha difusor e concentrador de ar, permitindo adaptar o uso ao resultado desejado.
Enquanto o concentrador direciona o fluxo de ar durante a modelagem, o difusor amplia as possibilidades de secagem e finalização, especialmente para cabelos ondulados, cacheados e crespos.
2. Lumia Brush 2 em 1
A Lumia Brush 2 em 1 reúne secagem e modelagem em um único aparelho, sendo uma alternativa para quem busca simplificar a rotina de cuidados.
Com 1.000W de potência, duas velocidades e três níveis de temperatura, a escova possui pente integrado, cerdas mistas e Tecnologia Ion Tourmaline, que auxilia na finalização dos fios.
O aparelho também conta com cabo giratório 360°, proporcionando maior liberdade de movimento durante o uso.
3. Secador Essential Style
Para quem procura uma opção compacta, o Secador Essential Style possui 2.000W de potência, três níveis de temperatura, duas velocidades, concentrador de ar e jato de ar frio.
Os recursos permitem realizar desde a secagem cotidiana até momentos de modelagem e finalização. O formato ergonômico e compacto, o acabamento Soft Touch, o filtro removível e o anel para pendurar complementam a proposta de praticidade do aparelho.
Linha aposta em praticidade no autocuidado
Os produtos da Linha Lumia oferecem diferentes formas de cuidar e finalizar os cabelos em casa. Enquanto o secador permite combinar acessórios, temperaturas e velocidades, a escova reúne duas etapas em um único aparelho.
“A nossa proposta é ampliar as possibilidades de cuidado dentro da rotina, oferecendo produtos que acompanhem diferentes necessidades e momentos”,afirma Renan Manzano, Gerente de Produto da Mallory.
“A Linha Lumia nasce justamente com essa visão, reunindo soluções complementares para quem busca mais praticidade e autonomia ao cuidar dos cabelos em casa”, comenta Renan.