Cabelos bem cuidados sem complicação: praticidade ganha espaço na rotina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra como manter os cabelos bem cuidados e impecáveis no dia a dia com uma rotina prática e sem complicação. Confira as dicas!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O autocuidado vem ganhando espaço na rotina dos brasileiros, acompanhado pela busca por produtos que unam praticidade, funcionalidade e autonomia.

Na beleza, esse movimento também aparece nos cuidados com os cabelos, com consumidores procurando alternativas para secar, modelar e finalizar os fios em casa.

Nesse cenário, produtos multifuncionais e com diferentes possibilidades de uso ganham espaço por simplificarem etapas da rotina sem abrir mão da versatilidade.

A proposta pode atender desde uma preparação rápida antes de sair até uma finalização mais elaborada ou um momento de autocuidado no dia a dia.

Mallory apresenta novos produtos para os cabelos

Imagem de secadores de cabelo - Divulgação

Atenta a esse movimento, a Mallory amplia seu portfólio de cuidados pessoais com novidades voltadas aos cabelos.

Com chegada prevista ao consumidor para novembro de 2026, a Linha Lumia reúne o Secador Lumia 2200 e a Lumia Brush 2 em 1, desenvolvidos para oferecer diferentes possibilidades de secagem e finalização.

A marca também apresenta o Secador Essential Style, uma alternativa compacta e funcional para diferentes momentos da rotina.

1. Secador Lumia 2200

Com 2.200W de potência, o Secador Lumia 2200 conta com duas velocidades, três níveis de temperatura e jato de ar frio. O modelo acompanha difusor e concentrador de ar, permitindo adaptar o uso ao resultado desejado.

Enquanto o concentrador direciona o fluxo de ar durante a modelagem, o difusor amplia as possibilidades de secagem e finalização, especialmente para cabelos ondulados, cacheados e crespos.

2. Lumia Brush 2 em 1

A Lumia Brush 2 em 1 reúne secagem e modelagem em um único aparelho, sendo uma alternativa para quem busca simplificar a rotina de cuidados.

Com 1.000W de potência, duas velocidades e três níveis de temperatura, a escova possui pente integrado, cerdas mistas e Tecnologia Ion Tourmaline, que auxilia na finalização dos fios.

O aparelho também conta com cabo giratório 360°, proporcionando maior liberdade de movimento durante o uso.

3. Secador Essential Style

Para quem procura uma opção compacta, o Secador Essential Style possui 2.000W de potência, três níveis de temperatura, duas velocidades, concentrador de ar e jato de ar frio.

Os recursos permitem realizar desde a secagem cotidiana até momentos de modelagem e finalização. O formato ergonômico e compacto, o acabamento Soft Touch, o filtro removível e o anel para pendurar complementam a proposta de praticidade do aparelho.

Linha aposta em praticidade no autocuidado

Os produtos da Linha Lumia oferecem diferentes formas de cuidar e finalizar os cabelos em casa. Enquanto o secador permite combinar acessórios, temperaturas e velocidades, a escova reúne duas etapas em um único aparelho.

“A nossa proposta é ampliar as possibilidades de cuidado dentro da rotina, oferecendo produtos que acompanhem diferentes necessidades e momentos”,afirma Renan Manzano, Gerente de Produto da Mallory.

“A Linha Lumia nasce justamente com essa visão, reunindo soluções complementares para quem busca mais praticidade e autonomia ao cuidar dos cabelos em casa”, comenta Renan.