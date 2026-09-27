5 cortes de cabelo elegantes para quem quer começar uma nova fase
Às vezes, mudar o cabelo é o primeiro passo para renovar a imagem. Veja 5 cortes que combinam sofisticação, personalidade e diferentes comprimentos.
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Mudar o cabelo costuma aparecer entre as primeiras ideias quando surge a vontade de renovar o visual.
E não é preciso necessariamente apostar em uma transformação radical: alterar o comprimento, criar camadas ou mudar o formato da base já pode modificar bastante a aparência dos fios.
Para quem está pensando em marcar uma nova fase com um corte diferente, existem opções para vários níveis de mudança.
Curtos, médios ou longos, os cinco estilos abaixo têm em comum um visual elegante, mas seguem propostas bem diferentes — do acabamento parisiense do French bob ao movimento de um shag.
Quais cortes de cabelo são elegantes para renovar o visual?
1. French bob
Mais curto e geralmente cortado na altura do queixo, o French bob tem uma base que pode ser usada mais reta ou levemente desfiada, dependendo do efeito desejado.
O comprimento próximo ao rosto ajuda a destacar os contornos da face e cria a conhecida inspiração parisiense.
É uma opção para quem quer uma mudança perceptível sem abrir mão de um visual clássico. A finalização pode ser mais polida ou ganhar textura para um resultado menos estruturado.
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2. Corte em camadas longas
Para quem não quer abrir mão do comprimento, as camadas longas são uma alternativa para mudar o formato sem encurtar drasticamente os fios. A técnica distribui diferentes comprimentos ao longo do cabelo e cria mais movimento.
O resultado pode ser especialmente interessante para cabelos longos que perderam leveza. As camadas também permitem variar a finalização, deixando os fios mais soltos ou definidos.
3. Pixie alongado
O pixie alongado mantém a proposta curta, mas deixa mais comprimento no topo, o que aumenta as possibilidades de estilização. As laterais costumam ser mais enxutas, criando contraste com a parte superior.
Por isso, o corte pode transitar entre uma aparência mais delicada e outra mais moderna, dependendo de como o topo é finalizado.
4. Blunt na altura dos ombros
Com base reta e precisa, o blunt cut na altura dos ombros aposta em linhas simples e acabamento uniforme. O comprimento intermediário facilita a adaptação para quem quer sair do cabelo longo sem partir diretamente para um corte curto.
O visual combina com uma proposta minimalista e contemporânea, especialmente quando a base é mantida bem definida.
5. Shag médio com franja cortina
O shag médio trabalha com camadas mais desconectadas e textura, enquanto a franja cortina cria uma moldura para o rosto. É a alternativa mais despojada da lista e pode trazer bastante movimento ao cabelo.
A franja também pode ser aberta no centro ou estilizada para os lados, permitindo diferentes formas de usar o corte conforme a finalização.