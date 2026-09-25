Sérum antifrizz: Vult lança produto com proteção contra umidade por até 72 horas
Umidade, calor e frizz costumam andar juntos. Novo sérum pode ser usado antes da secagem ou nos fios secos e reúne proteção térmica e ação antifrizz.
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Poucas coisas mudam tanto o comportamento dos cabelos quanto umidade e calor. Fios que estavam alinhados podem ganhar volume, arrepiados e frizz ao longo do dia, enquanto secador, chapinha e outras ferramentas térmicas acrescentam mais uma preocupação à rotina de finalização.
Para lidar com esses dois fatores, os séruns antifrizz aparecem como uma opção de cuidado antes da secagem ou de acabamento depois que o cabelo já está pronto.
A Vult acaba de ampliar essa categoria com o Sérum Antifrizz Liso Profundo, que combina Aminoácidos do Arroz, Fitoceramidas e Tecnologia HD em uma fórmula voltada ao controle dos fios.
Como usar o sérum antifrizz da Vult?
O Sérum Antifrizz Liso Profundo pode ser usado nos cabelos úmidos, antes da secagem, funcionando como uma etapa de preparação para quem utiliza secador. A fórmula oferece proteção térmica de até 230 °C, segundo as informações da marca.
A proposta é incluir o produto na rotina antes da ferramenta de calor, especialmente nos dias em que o cabelo será escovado ou modelado.
O produto também pode ser aplicado nos cabelos secos, na finalização. Nesse momento, a ideia é ajudar no controle dos fios arrepiados e acrescentar brilho e maciez ao acabamento.
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A versatilidade permite que o mesmo finalizador seja usado em etapas diferentes: antes da secagem, como parte da preparação, ou depois, para ajustar o resultado do penteado.
O sérum Vult protege o cabelo da umidade?
A Vult informa que o produto oferece seis vezes menos frizz e cria uma barreira contra a umidade por até 72 horas. A fórmula também conta com ação antipoluição e proteção UV.
Os resultados divulgados pela marca são relacionados às características e aos testes do produto, portanto não significam que o cabelo ficará completamente livre de frizz em qualquer condição de clima ou rotina.
O que são os ingredientes da fórmula?
Entre os componentes destacados estão os Aminoácidos do Arroz, associados à proposta de cuidado da fibra capilar, e as Fitoceramidas, utilizadas na composição do sérum. A chamada Tecnologia HD também faz parte da fórmula apresentada pela Vult.
O Sérum Antifrizz Vult Liso Profundo tem 50 ml e preço sugerido de R$ 41,90. A novidade integra a linha de cuidados capilares da marca e foi desenvolvida para entrar tanto na preparação quanto na finalização dos fios.