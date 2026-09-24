Hair mist: 11 opções de perfumes para deixar os cabelos cheirosos

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Do Lily ao J’adore e ao Good Girl Blush, os hair mists levam diferentes assinaturas olfativas para os fios. Veja a seleção de 11 produtos!

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O perfume deixou de ser exclusividade da pele. Nos últimos anos, os cabelos também passaram a fazer parte do ritual de perfumação, com produtos desenvolvidos especificamente para deixar os fios cheirosos sem transformar o momento em uma aplicação convencional de fragrância corporal.

É nesse espaço que entram os hair mists, ou perfumes para cabelo. Mais leves do que as fragrâncias tradicionais, eles podem acompanhar diferentes momentos da rotina e ainda permitem brincar com combinações de aromas.

Para quem quer experimentar a categoria, a Beleza na Web reuniu 11 opções de marcas nacionais e internacionais, com preços que variam de R$ 129,90 a R$ 899.

O que é hair mist e para que serve?

O hair mist é uma fragrância formulada para ser aplicada nos fios e incorporar a perfumação à rotina de cuidados. As opções podem ser usadas em diferentes momentos, como depois da lavagem, antes de sair ou para renovar o aroma ao longo do dia.

A categoria também combina com a ideia de layering, prática de sobrepor fragrâncias e produtos com aromas complementares para construir uma assinatura olfativa mais personalizada.

Perfume para cabelo: 11 hair mists para perfumar os fios

Imagem de opções de perfumes para cabelo - DIvulgação/Beleza na Web

A seleção da Beleza na Web reúne produtos com propostas e faixas de preço diferentes.

O O Boticário Lily Hair Mist custa R$ 129,90 e é apresentado como um spray perfumado para os fios.

custa R$ 129,90 e é apresentado como um spray perfumado para os fios. Já o Alfaparf Semi Di Lino Sublime Water , de R$ 143,90, e o Braé Blooming Rose , de R$ 153,81, também entram na categoria de perfumes capilares.

, de R$ 143,90, e o , de R$ 153,81, também entram na categoria de perfumes capilares. Entre as opções de Carolina Herrera, aparecem o 212 VIP Rosé Hair Mist , por R$ 203,31, e o Good Girl Blush Hair Mist , por R$ 208,71. O Fame Rabanne Hair Mist custa R$ 224,91.

, por R$ 203,31, e o , por R$ 208,71. O custa R$ 224,91. Na faixa de fragrâncias de luxo estão o Dior J'adore Hair Mist , por R$ 515, o Dior Miss Dior Blooming Bouquet Hair Mist , também por R$ 515, e o Bvlgari Rose Goldea Blossom Delight Hair Mist , por R$ 512.

, por R$ 515, o , também por R$ 515, e o , por R$ 512. Completam a lista o Keune So Pure Eco Therapy, de R$ 186,84, e o Sisley Paris Hair Rituel Le Parfum, de R$ 899, que pode ser utilizado tanto nos cabelos quanto no corpo.

Como usar perfume para cabelo?

Os hair mists podem entrar na rotina depois da lavagem, antes de sair ou ao longo do dia, quando a intenção é renovar a perfumação. A forma de aplicação, porém, deve seguir as orientações específicas de cada produto.

Além da fragrância, algumas fórmulas têm propostas adicionais. O Hair Mist Lily, por exemplo, é apresentado pelo O Boticário como um produto que proporciona brilho aos fios e pode ser aplicado em cabelos secos ou úmidos.

Mais do que substituir o perfume tradicional, o hair mist amplia os pontos de aplicação da fragrância. É uma alternativa para quem gosta de manter o cabelo perfumado e, ao mesmo tempo, experimentar diferentes combinações de aromas na rotina.

