5 penteados fáceis para fazer em poucos minutos e apostar em qualquer ocasião

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conheça 5 penteados super fáceis e rápidos para fazer em poucos minutos e arrasar em qualquer ocasião. Veja como transformar o visual!

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Um evento de trabalho, jantar ou encontro entrou na agenda e sobrou pouco tempo para se arrumar? Entre escolher a roupa, fazer a maquiagem e organizar o deslocamento, o cabelo muitas vezes fica para o fim, justamente quando os minutos começam a pesar.

A boa notícia é que algumas produções conseguem renovar o visual sem exigir horas de preparação. Além de práticas, elas podem ser adaptadas ao tipo de fio, ao estilo pessoal e à ocasião.

A busca por soluções que unem beleza e praticidade acontece em um mercado aquecido. Segundo levantamento da Circana, o segmento premium avançou 10% no Brasil no primeiro trimestre de 2026, acima da média global de 7%.

Atendimento express facilita a rotina

Imagem de mulher no salão de beleza - Caio Faz

Segundo Patrícia Selerges, franqueada da Bessie Beauty Club, o formato express permite realizar o penteado e combiná-lo com outros serviços de beleza em um atendimento de até 50 minutos.

“Mesmo com a agenda apertada, é importante observar as condições do cabelo antes de iniciar. Textura, volume e procedimentos químicos influenciam a definição da técnica e dos produtos", esclarece Patrícia.

"Também perguntamos sobre o compromisso e as preferências da cliente para indicar uma opção que harmonize com o restante da produção e tenha boa fixação, com os serviços organizados, ela consegue cuidar de mais de uma etapa do visual no mesmo período”, explica.

A especialista indica cinco opções de penteados que podem ser adaptadas a diferentes ocasiões e tipos de cabelo.

5 penteados fáceis para qualquer tipo de cabelo

1. Franja presa para valorizar o rosto

Indicada para quem deseja destacar a maquiagem, os brincos ou o decote, a franja presa retira o cabelo da região dos olhos e deixa o rosto mais iluminado.

“A posição da divisão deve considerar o formato do rosto: prender tudo para trás cria um resultado mais marcante, enquanto manter uma divisão lateral ajuda a suavizar o visual", explica.

"Também observamos se há fios novos ou curtos na parte frontal, pois eles exigem uma finalização específica para permanecerem no lugar sem deixar o aspecto rígido”, orienta Patrícia.

2. Coque com mechas soltas para um visual elegante

O coque com mechas soltas funciona bem em compromissos que pedem uma produção mais sofisticada, mas sem formalidade excessiva.

As versões baixas oferecem um ar clássico, enquanto as mais altas alongam a silhueta e valorizam o pescoço. As mechas ao redor da face ajudam a suavizar o conjunto.

“A sustentação deve ficar concentrada na base, e não apenas nos grampos. Preparar essa região corretamente evita que o penteado afrouxe ao longo do evento ou cause desconforto no couro cabeludo”, esclarece a especialista.

3. Rabo de cavalo para diferentes compromissos

O rabo de cavalo é uma alternativa para quem precisa seguir de um compromisso para outro sem refazer o cabelo.

Por manter os fios presos, pode acompanhar desde uma reunião ou almoço até uma aula de pilates ou uma passagem pela academia. As pontas podem ficar lisas, onduladas ou com cachos definidos, de acordo com a programação.

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“A fixação precisa garantir segurança sem apertar demais a raiz. Também observamos as atividades previstas para ajustar a altura e evitar que o penteado perca a forma ao longo do dia”, afirma Patrícia.

4. Semi-preso para destacar ondas e cachos

O semi-preso é uma opção para quem gosta de usar o cabelo solto, mas quer evitar que os fios caiam constantemente sobre o rosto.

Em cabelos finos, prender uma quantidade menor ajuda a preservar o volume. Já nos fios mais densos, ampliar a seção superior oferece maior controle.

“Nos cacheados e crespos, priorizamos a definição da curvatura e evitamos desfazer desnecessariamente a estrutura natural. Caso seja utilizado babyliss ou triondas, o calor precisa ser ajustado às condições da fibra capilar e aplicado com proteção térmica”, recomenda.

5. Trança lateral para um visual prático

Além de acrescentar textura ao visual, a trança lateral ajuda a controlar os fios próximos à face e costuma resistir bem a deslocamentos, vento e ambientes externos.

A espessura também interfere no resultado. Versões finas criam um detalhe mais discreto, enquanto as mais largas ganham protagonismo na produção.

“Evitar apertar todas as partes da mesma maneira deixa o desenho mais bonito e reduz a tração na raiz. Para aumentar a durabilidade, o ideal é preparar a área com um produto de aderência e finalizar somente os pontos com fios mais desalinhados”, conclui.

