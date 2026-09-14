Efeito "Da Magia à Sedução 2": o retorno do cabelo volumoso e cheio de movimento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com atrizes desfilando fios texturizados nas telas e tapetes vermelhos, especialistas explicam como adotar a tendência com saúde e naturalidade.

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O retorno do volume aos cabelos ganhou evidência com a divulgação de “Da Magia à Sedução 2”, que estreou nos cinemas brasileiros em 10 de setembro. Em plena evidência nos tapetes vermelhos e nas redes sociais, atrizes como Nicole Kidman, Sandra Bullock e Joey King resgatam fios cheios de movimento, ondas marcadas e texturas despojadas.

Nicole Kidman chamou atenção com os cabelos loiros volumosos e cacheados, enquanto Sandra Bullock apostou em ondas longas e encorpadas. Já Joey King trouxe uma versão moderna da estética com fios acobreados e bastante textura.

Fora dos holofotes, a tendência reflete uma mudança de comportamento na rotina de beleza. Para Tati Cordeiro, CEO da MegaHairInvisível e especialista em cabelos, a busca por fios mais cheios ressignifica a relação com o próprio visual:

“Durante muito tempo, muitas mulheres tentaram controlar completamente o cabelo, principalmente o volume. Hoje existe uma valorização maior da textura, do movimento e daquela aparência de cabelo cheio. O resultado pode ser sofisticado sem precisar parecer exagerado.”

O volume também aparece longe dos tapetes vermelhos. Em um registro do dia a dia, a atriz mostra os fios com textura e bastante corpo - Instagram @nicolekidman

Segundo a especialista, conquistar esse efeito exige atenção à estrutura e à saúde dos fios. Cortes estratégicos evitam que cabelos finos percam densidade, enquanto camadas bem distribuídas garantem leveza e corpo.

“O corte faz muita diferença. Em cabelos finos, por exemplo, retirar peso demais pode fazer os fios parecerem ainda mais ralos. A escolha do comprimento, a distribuição das camadas e a forma de finalizar precisam considerar a estrutura daquele cabelo.”

A manutenção do visual também passa por escolhas assertivas nos cuidados diários, equilibrando hidratação e proteção para evitar o aspecto pesado:

“Volume bonito começa com cabelo bem cuidado. É importante hidratar, proteger os fios do calor e escolher produtos que não deixem o cabelo pesado. Quando existe uma rotina adequada, a textura aparece com muito mais facilidade.”

A atriz aposta em fios volumosos e texturizados, mostrando uma versão mais jovem da tendência - Instagram @joeyking

Para quem deseja transformar o visual de forma imediata com o auxílio de técnicas de alongamento, o planejamento individualizado é indispensável para garantir um resultado harmônico:

“O objetivo não deve ser simplesmente colocar mais cabelo. É preciso respeitar a estrutura dos fios e encontrar uma quantidade que fique proporcional e natural para aquela pessoa.”