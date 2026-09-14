Efeito "Da Magia à Sedução 2": o retorno do cabelo volumoso e cheio de movimento
Com atrizes desfilando fios texturizados nas telas e tapetes vermelhos, especialistas explicam como adotar a tendência com saúde e naturalidade.
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O retorno do volume aos cabelos ganhou evidência com a divulgação de “Da Magia à Sedução 2”, que estreou nos cinemas brasileiros em 10 de setembro. Em plena evidência nos tapetes vermelhos e nas redes sociais, atrizes como Nicole Kidman, Sandra Bullock e Joey King resgatam fios cheios de movimento, ondas marcadas e texturas despojadas.
Nicole Kidman chamou atenção com os cabelos loiros volumosos e cacheados, enquanto Sandra Bullock apostou em ondas longas e encorpadas. Já Joey King trouxe uma versão moderna da estética com fios acobreados e bastante textura.
Fora dos holofotes, a tendência reflete uma mudança de comportamento na rotina de beleza. Para Tati Cordeiro, CEO da MegaHairInvisível e especialista em cabelos, a busca por fios mais cheios ressignifica a relação com o próprio visual:
“Durante muito tempo, muitas mulheres tentaram controlar completamente o cabelo, principalmente o volume. Hoje existe uma valorização maior da textura, do movimento e daquela aparência de cabelo cheio. O resultado pode ser sofisticado sem precisar parecer exagerado.”
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Segundo a especialista, conquistar esse efeito exige atenção à estrutura e à saúde dos fios. Cortes estratégicos evitam que cabelos finos percam densidade, enquanto camadas bem distribuídas garantem leveza e corpo.
“O corte faz muita diferença. Em cabelos finos, por exemplo, retirar peso demais pode fazer os fios parecerem ainda mais ralos. A escolha do comprimento, a distribuição das camadas e a forma de finalizar precisam considerar a estrutura daquele cabelo.”
A manutenção do visual também passa por escolhas assertivas nos cuidados diários, equilibrando hidratação e proteção para evitar o aspecto pesado:
“Volume bonito começa com cabelo bem cuidado. É importante hidratar, proteger os fios do calor e escolher produtos que não deixem o cabelo pesado. Quando existe uma rotina adequada, a textura aparece com muito mais facilidade.”
Para quem deseja transformar o visual de forma imediata com o auxílio de técnicas de alongamento, o planejamento individualizado é indispensável para garantir um resultado harmônico:
“O objetivo não deve ser simplesmente colocar mais cabelo. É preciso respeitar a estrutura dos fios e encontrar uma quantidade que fique proporcional e natural para aquela pessoa.”