Temporada de shows: 4 produtos para preparar os cabelos e finalizar penteados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Preso polido, fios soltos com movimento e cachos definidos marcam a seleção de Vult com quatro itens para preparar e cuidar do visual.

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A temporada de shows e grandes eventos movimenta o mês de setembro e inspira diferentes escolhas de estilo e beleza para encarar a maratona de apresentações. Para acompanhar a programação com praticidade e estilo, os cabelos ganham destaque com três propostas de penteado: o preso com acabamento polido, o solto com movimento e os cachos volumosos.

Tendências de estilo para os shows



O preso com acabamento polido aposta em fios alinhados para trás e rosto livre, destacando a maquiagem e os acessórios. Já a alternativa solta valoriza a curvatura suave e o brilho natural ao longo do comprimento. Para quem prefere destacar a textura, os cachos volumosos e bem definidos aparecem como a principal escolha, exigindo atenção tanto na etapa de modelagem quanto na posterior recuperação dos fios.

Seleção de produtos para o cabelo

1. Power Creme Hidratante Recarga de Hidratação

Indicado para facilitar o desembaraço, ajudar a evitar nós, controlar o frizz e garantir maciez aos fios antes da modelagem ou da finalização de penteados presos (Preço sugerido: R$ 26,90).

2. Gel de Definição Cachos e Crespos

Fórmula sem enxágue desenvolvida para modelar, proporcionar brilho e valorizar a textura dos cabelos cacheados e crespos, devendo ser distribuída mecha a mecha nos fios limpos e molhados (Preço sugerido: R$ 20,90).

3. Gel Capilar Baby Hair 24h

Produto voltado para modelar os fios curtos próximos à testa, oferecendo fixação imediata por até 24 horas sem deixar os cabelos rígidos ou ressecados (Preço sugerido: R$ 20,90).

4. Máscara Hidra-Turbinada Recarga de Hidratação

Com colágeno vegetal e ácido hialurônico em uma embalagem de 250 g, o tratamento auxilia na redução da porosidade, facilita o desembaraço e devolve o brilho após a remoção de acessórios e penteados (Preço sugerido: R$ 25,99).