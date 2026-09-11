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Cabelo | Notícia

Temporada de shows: 4 produtos para preparar os cabelos e finalizar penteados

Preso polido, fios soltos com movimento e cachos definidos marcam a seleção de Vult com quatro itens para preparar e cuidar do visual.

Por Bianca Tavares Publicado em 11/09/2026 às 15:21
Preso polido, fios soltos com movimento e cachos volumosos inspiram a seleção de Vult, que reúne quatro produtos para preparação, finalização e hidratação
Preso polido, fios soltos com movimento e cachos volumosos inspiram a seleção de Vult, que reúne quatro produtos para preparação, finalização e hidratação - Divulgação

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A temporada de shows e grandes eventos movimenta o mês de setembro e inspira diferentes escolhas de estilo e beleza para encarar a maratona de apresentações. Para acompanhar a programação com praticidade e estilo, os cabelos ganham destaque com três propostas de penteado: o preso com acabamento polido, o solto com movimento e os cachos volumosos.

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Tendências de estilo para os shows

O preso com acabamento polido aposta em fios alinhados para trás e rosto livre, destacando a maquiagem e os acessórios. Já a alternativa solta valoriza a curvatura suave e o brilho natural ao longo do comprimento. Para quem prefere destacar a textura, os cachos volumosos e bem definidos aparecem como a principal escolha, exigindo atenção tanto na etapa de modelagem quanto na posterior recuperação dos fios.

Seleção de produtos para o cabelo

1. Power Creme Hidratante Recarga de Hidratação

Indicado para facilitar o desembaraço, ajudar a evitar nós, controlar o frizz e garantir maciez aos fios antes da modelagem ou da finalização de penteados presos (Preço sugerido: R$ 26,90).

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2. Gel de Definição Cachos e Crespos

Fórmula sem enxágue desenvolvida para modelar, proporcionar brilho e valorizar a textura dos cabelos cacheados e crespos, devendo ser distribuída mecha a mecha nos fios limpos e molhados (Preço sugerido: R$ 20,90).

3. Gel Capilar Baby Hair 24h

Produto voltado para modelar os fios curtos próximos à testa, oferecendo fixação imediata por até 24 horas sem deixar os cabelos rígidos ou ressecados (Preço sugerido: R$ 20,90).

4. Máscara Hidra-Turbinada Recarga de Hidratação

Com colágeno vegetal e ácido hialurônico em uma embalagem de 250 g, o tratamento auxilia na redução da porosidade, facilita o desembaraço e devolve o brilho após a remoção de acessórios e penteados (Preço sugerido: R$ 25,99).

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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