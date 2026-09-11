Temporada de shows: 4 produtos para preparar os cabelos e finalizar penteados
Preso polido, fios soltos com movimento e cachos definidos marcam a seleção de Vult com quatro itens para preparar e cuidar do visual.
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A temporada de shows e grandes eventos movimenta o mês de setembro e inspira diferentes escolhas de estilo e beleza para encarar a maratona de apresentações. Para acompanhar a programação com praticidade e estilo, os cabelos ganham destaque com três propostas de penteado: o preso com acabamento polido, o solto com movimento e os cachos volumosos.
Tendências de estilo para os shows
O preso com acabamento polido aposta em fios alinhados para trás e rosto livre, destacando a maquiagem e os acessórios. Já a alternativa solta valoriza a curvatura suave e o brilho natural ao longo do comprimento. Para quem prefere destacar a textura, os cachos volumosos e bem definidos aparecem como a principal escolha, exigindo atenção tanto na etapa de modelagem quanto na posterior recuperação dos fios.
Seleção de produtos para o cabelo
1. Power Creme Hidratante Recarga de Hidratação
Indicado para facilitar o desembaraço, ajudar a evitar nós, controlar o frizz e garantir maciez aos fios antes da modelagem ou da finalização de penteados presos (Preço sugerido: R$ 26,90).
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2. Gel de Definição Cachos e Crespos
Fórmula sem enxágue desenvolvida para modelar, proporcionar brilho e valorizar a textura dos cabelos cacheados e crespos, devendo ser distribuída mecha a mecha nos fios limpos e molhados (Preço sugerido: R$ 20,90).
3. Gel Capilar Baby Hair 24h
Produto voltado para modelar os fios curtos próximos à testa, oferecendo fixação imediata por até 24 horas sem deixar os cabelos rígidos ou ressecados (Preço sugerido: R$ 20,90).
4. Máscara Hidra-Turbinada Recarga de Hidratação
Com colágeno vegetal e ácido hialurônico em uma embalagem de 250 g, o tratamento auxilia na redução da porosidade, facilita o desembaraço e devolve o brilho após a remoção de acessórios e penteados (Preço sugerido: R$ 25,99).