4 cortes de cabelo modernos para dar volume aos fios
Conheça 4 cortes de cabelo modernos perfeitos para dar volume aos fios e transformar o seu visual com muito estilo. Confira agora!
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Quem tem cabelos finos ou pouco volumosos sabe que encontrar um corte capaz de criar a sensação de fios mais encorpados pode transformar completamente o visual.
Embora a genética, a espessura dos fios e a quantidade de cabelo influenciem diretamente no volume, o corte certo consegue criar movimento, dimensão e a impressão de maior densidade.
A boa notícia é que não é preciso apostar em mudanças radicais para conquistar esse efeito. Cortes modernos, com camadas bem posicionadas, bases estratégicas e diferentes comprimentos podem ajudar a valorizar o cabelo e deixá-lo visualmente mais cheio.
Se você está pensando em renovar o visual, confira quatro tendências que podem ser adaptadas a diferentes tipos e comprimentos de cabelo.
4 tendências de cortes de cabelo que dão volume
1. Butterfly cut
O butterfly cut continua sendo uma alternativa interessante para quem deseja criar bastante movimento sem abrir mão do comprimento.
O corte combina camadas mais curtas na parte superior da cabeça com outras mais longas, criando uma espécie de efeito em cascata.
As camadas ajudam a retirar o aspecto pesado dos fios muito retos e proporcionam movimento ao redor do rosto. Quando finalizado com escova ou modelador, o resultado pode ficar ainda mais volumoso.
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Para quem tem cabelos finos, o ideal é conversar com o cabeleireiro sobre a quantidade e a profundidade das camadas. Muitas camadas podem retirar massa das pontas e produzir justamente o efeito contrário ao desejado.
2. Long bob com base reta
O long bob é uma opção moderna para quem quer abrir mão de parte do comprimento e, ao mesmo tempo, criar a aparência de cabelos mais encorpados.
Uma base mais reta ajuda a concentrar visualmente a massa nas pontas, fazendo com que elas pareçam mais densas.
O comprimento na altura dos ombros ou um pouco abaixo também facilita a criação de movimento sem deixar os fios excessivamente pesados.
O corte pode ser usado completamente liso, com ondas suaves ou com uma finalização mais despojada. Em cabelos finos, a versão com poucas camadas tende a preservar melhor a sensação de densidade.
3. Bob em camadas
Para quem prefere cabelos curtos, o bob em camadas pode ser uma excelente escolha. O corte combina o comprimento característico do bob com camadas estrategicamente distribuídas para criar movimento.
Ao contrário de uma base completamente reta, as camadas permitem que os fios tenham mais mobilidade e podem ajudar a criar volume próximo ao topo e às laterais da cabeça.
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O resultado pode variar bastante dependendo da finalização. Com ondas ou textura natural, o efeito de volume fica ainda mais evidente, enquanto a versão lisa apresenta uma aparência mais polida e contemporânea.
4. Shag moderno
O shag é uma alternativa para quem gosta de cortes mais despojados e cheios de personalidade. Inspirado nos cortes repicados de décadas passadas, ele ganhou versões mais atuais, que podem ser adaptadas para diferentes texturas e comprimentos.
A principal característica está na distribuição das camadas, que cria movimento desde a parte superior até as pontas. A franja também pode ser incorporada ao corte, ajudando a emoldurar o rosto.
Em cabelos ondulados e cacheados, o shag pode valorizar ainda mais a textura natural. Já nos fios lisos, uma finalização com ondas ou produtos texturizadores pode ajudar a destacar as camadas.