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Cabelo | Notícia

4 cortes de cabelo modernos para dar volume aos fios

Conheça 4 cortes de cabelo modernos perfeitos para dar volume aos fios e transformar o seu visual com muito estilo. Confira agora!

Por Eduarda Barreto Publicado em 07/09/2026 às 13:23
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Imagem de mulher no salão de beleza - Gerada com auxílio de Inteligência Artificial

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Quem tem cabelos finos ou pouco volumosos sabe que encontrar um corte capaz de criar a sensação de fios mais encorpados pode transformar completamente o visual.

Embora a genética, a espessura dos fios e a quantidade de cabelo influenciem diretamente no volume, o corte certo consegue criar movimento, dimensão e a impressão de maior densidade.

A boa notícia é que não é preciso apostar em mudanças radicais para conquistar esse efeito. Cortes modernos, com camadas bem posicionadas, bases estratégicas e diferentes comprimentos podem ajudar a valorizar o cabelo e deixá-lo visualmente mais cheio.

Se você está pensando em renovar o visual, confira quatro tendências que podem ser adaptadas a diferentes tipos e comprimentos de cabelo.

4 tendências de cortes de cabelo que dão volume

1. Butterfly cut

O butterfly cut continua sendo uma alternativa interessante para quem deseja criar bastante movimento sem abrir mão do comprimento.

O corte combina camadas mais curtas na parte superior da cabeça com outras mais longas, criando uma espécie de efeito em cascata.

As camadas ajudam a retirar o aspecto pesado dos fios muito retos e proporcionam movimento ao redor do rosto. Quando finalizado com escova ou modelador, o resultado pode ficar ainda mais volumoso.

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Para quem tem cabelos finos, o ideal é conversar com o cabeleireiro sobre a quantidade e a profundidade das camadas. Muitas camadas podem retirar massa das pontas e produzir justamente o efeito contrário ao desejado.

2. Long bob com base reta

O long bob é uma opção moderna para quem quer abrir mão de parte do comprimento e, ao mesmo tempo, criar a aparência de cabelos mais encorpados.

Uma base mais reta ajuda a concentrar visualmente a massa nas pontas, fazendo com que elas pareçam mais densas.

O comprimento na altura dos ombros ou um pouco abaixo também facilita a criação de movimento sem deixar os fios excessivamente pesados.

O corte pode ser usado completamente liso, com ondas suaves ou com uma finalização mais despojada. Em cabelos finos, a versão com poucas camadas tende a preservar melhor a sensação de densidade.

3. Bob em camadas

Para quem prefere cabelos curtos, o bob em camadas pode ser uma excelente escolha. O corte combina o comprimento característico do bob com camadas estrategicamente distribuídas para criar movimento.

Ao contrário de uma base completamente reta, as camadas permitem que os fios tenham mais mobilidade e podem ajudar a criar volume próximo ao topo e às laterais da cabeça.

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O resultado pode variar bastante dependendo da finalização. Com ondas ou textura natural, o efeito de volume fica ainda mais evidente, enquanto a versão lisa apresenta uma aparência mais polida e contemporânea.

4. Shag moderno

O shag é uma alternativa para quem gosta de cortes mais despojados e cheios de personalidade. Inspirado nos cortes repicados de décadas passadas, ele ganhou versões mais atuais, que podem ser adaptadas para diferentes texturas e comprimentos.

A principal característica está na distribuição das camadas, que cria movimento desde a parte superior até as pontas. A franja também pode ser incorporada ao corte, ajudando a emoldurar o rosto.

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Em cabelos ondulados e cacheados, o shag pode valorizar ainda mais a textura natural. Já nos fios lisos, uma finalização com ondas ou produtos texturizadores pode ajudar a destacar as camadas.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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