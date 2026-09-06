Queda e afinamento capilar: novo protocolo promete cuidar dos fios em 5 etapas
Queda capilar e perda de densidade têm várias causas. Um novo protocolo da Haskell aposta em cuidados que começam no couro cabeludo até todo o resto.
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Mudanças importantes no organismo podem aparecer de formas que vão além da balança. Durante processos de perda de peso, por exemplo, algumas pessoas passam a perceber alterações nos cabelos, como queda, afinamento, quebra ou redução de densidade.
Isso não significa que todo episódio de queda esteja relacionado ao emagrecimento ou ao uso de medicamentos, já que os fios podem responder a diferentes fatores.
A atenção ao tema, porém, abriu espaço para produtos voltados especificamente a esse tipo de preocupação. É nesse cenário que a Haskell Cosméticos apresenta o Densi Resist, protocolo capilar desenvolvido para cabelos que enfrentam queda e perda de densidade.
A proposta não se limita a usuários de canetas emagrecedoras e também contempla situações como estresse, pós-parto, menopausa, envelhecimento, alterações nutricionais e mudanças hormonais.
Por que o cabelo pode mudar durante um processo de emagrecimento?
O lançamento parte da ideia de cuidar, tanto do couro cabeludo, quanto da fibra capilar. A dermatologista Caroline Aguiar, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), destaca a importância de olhar para a região onde os fios se desenvolvem.
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“Estamos diante de uma transformação que vai além do emagrecimento e que pode repercutir em diferentes aspectos do organismo, inclusive na saúde dos cabelos. Por isso, olhar para o couro cabeludo também é importante, ele é a base para a saúde e a qualidade dos fios.”
A médica ressalta ainda que uma estratégia de cuidado cosmético pode combinar ativos com funções complementares voltadas ao couro cabeludo e à fibra.
Como funciona o novo protocolo da Haskell?
O Densi Resist reúne Shampoo, Máscara, Booster Concentrado, Tônico Capilar e Dermo Dose. A fórmula combina Minoxi Care G2, Peptídeos Pro, Niacinamida e um blend de aminoácidos. A proposta é trabalhar diferentes aspectos do cuidado:
- o Minoxi Care G2 é direcionado ao couro cabeludo e à raiz;
- os Peptídeos Pro são voltados ao fortalecimento da fibra;
- e a Niacinamida auxilia na manutenção da saúde e do equilíbrio do couro cabeludo.
- O blend de aminoácidos complementa o cuidado da fibra.
Um dos produtos que mais chama atenção pelo formato é a Dermo Dose, um sérum de tratamento intensivo com aplicador em formato de caneta, pensado para direcionar a aplicação às áreas em que a queda é mais percebida.
O Densi Resist realmente reduz a queda?
A Haskell informa que testes realizados no Ashland Brazil Tech Center registraram seis vezes menos quebra desde a primeira aplicação e aumento do diâmetro da fibra após cinco aplicações.
Em uma avaliação de eficácia percebida, 85% dos participantes relataram redução da queda, enquanto 88% perceberam aumento da densidade e 88% disseram notar fios mais espessos.
Esses números correspondem aos testes divulgados para o protocolo e não significam que o resultado será igual para todas as pessoas. Queda persistente ou intensa merece avaliação profissional para investigar a causa antes de apostar apenas em cosméticos.
O Densi Resist tem lançamento e venda previstos para setembro de 2026 e é dermatologicamente testado.