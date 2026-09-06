4 cortes de cabelo para mulheres 40+ que deixam o visual mais jovem

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Camadas bem distribuídas, franjas e pontas desfiadas estão entre recursos que ajudam a movimentar o cabelo. Confira 4 ideias para renovar o look 40+!

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Mudar o corte de cabelo pode ser uma das maneiras mais simples de atualizar a aparência e isso não significa, necessariamente, abrir mão do comprimento ou escolher um modelo muito ousado.

Para mulheres acima dos 40, detalhes como camadas, franjas e pontas desfiadas podem modificar a estrutura do corte e criar uma aparência mais leve e contemporânea.

A ideia de que determinados cortes “rejuvenescem” não deve ser entendida como uma regra. O resultado depende do formato do rosto, da textura dos fios, da quantidade de cabelo e, principalmente, do estilo de cada pessoa.

Ainda assim, alguns modelos têm características que ajudam a criar movimento e diminuir o aspecto rígido de cortes muito uniformes.

Quais cortes de cabelo deixam o visual mais jovem depois dos 40?

1. Shag médio

O shag médio combina diferentes comprimentos em camadas que criam movimento ao redor da cabeça.

O resultado costuma ter um aspecto mais descontraído, especialmente quando o corte preserva parte do comprimento. É uma alternativa para quem quer mudar o cabelo sem partir imediatamente para um corte curto.

As camadas também podem ser adaptadas à textura natural dos fios, o que permite interpretações diferentes do mesmo modelo.

2. Corte em V com camadas longas

Para quem não quer abrir mão do cabelo comprido, o corte em V é uma possibilidade. A parte posterior forma um desenho triangular, enquanto camadas longas distribuem o peso dos fios e ajudam a criar movimento.

É uma escolha interessante para cabelos longos que perderam leveza com o excesso de comprimento. As camadas, entretanto, devem ser planejadas de acordo com a densidade e a textura do cabelo.

3. Pixie com franja lateral

O pixie é uma das opções mais curtas da lista. Com a franja direcionada para a lateral, o corte cria uma moldura para o rosto e pode destacar visualmente regiões como olhos e maçãs do rosto.

Além da praticidade, o modelo permite diferentes acabamentos: a franja pode ser mais longa e marcada ou integrada às camadas do topo para um resultado menos estruturado.

4. Clavicut com pontas desfiadas

O clavicut tem comprimento próximo à clavícula e funciona como um meio-termo entre o cabelo médio e o longo. Quando combinado a pontas levemente desfiadas, ganha movimento sem perder a possibilidade de prender os fios.

O comprimento também permite diferentes finalizações, do cabelo liso ao ondulado, tornando o corte uma alternativa versátil para quem quer modernizar a aparência sem uma mudança radical.

