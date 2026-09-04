Wella Professionals traz novo lançamento global com exclusividade ao Brasil
Beleza na Web se consolida como principal destino de inovações e traz em primeira mão a linha Ultimate Color para e-commerce, app e lojas físicas!
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A Beleza na Web anuncia a chegada exclusiva ao Brasil da nova linha Ultimate Color, da Wella Professionals.
A novidade amplia o portfólio de haircare da plataforma e reforça sua atuação na curadoria de lançamentos internacionais de beleza.
A coleção está disponível exclusivamente no e-commerce, aplicativo e lojas físicas da Beleza na Web até o dia 30 de setembro.
Linha é voltada para cabelos coloridos
Desenvolvida para atender às principais necessidades dos cabelos coloridos, Ultimate Color promete ajudar a preservar a intensidade da cor por até 10 semanas, além de revitalizar os fios desde a primeira lavagem.
A linha reúne benefícios como hidratação, ação anti-quebra, proteção térmica e contra os raios UV, cuidados com o couro cabeludo e brilho.
Miracle Leave-In Mask é destaque da coleção
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Entre os produtos, o destaque é a Miracle Leave-In Mask, uma máscara sem enxágue que oferece proteção térmica de até 230°C.
O produto conta com a tecnologia patenteada Metal Purifier, desenvolvida para encapsular metais presentes nos fios e atuar como uma barreira contra danos e fatores ambientais.
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A coleção também inclui o Shampoo Ultimate Color, que promove uma limpeza suave e ajuda a minimizar o desbotamento durante a lavagem, e o Condicionador Ultimate Color, formulado para hidratar, controlar a porosidade e facilitar o desembaraço.
Exclusividade reforça atuação da Beleza na Web em haircare
A chegada de Ultimate Color fortalece a presença da Beleza na Web na categoria de cuidados capilares, área que faz parte da atuação da marca desde sua fundação.
A parceria também aproxima o público brasileiro das inovações desenvolvidas pela Wella Professionals, marca com mais de 140 anos de história e experiência no mercado profissional de cabelos.
A linha Ultimate Color estará disponível com exclusividade na Beleza na Web entre 31 de agosto e 30 de setembro, no e-commerce, aplicativo e lojas físicas da plataforma.