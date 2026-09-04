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Cabelo | Notícia

Wella Professionals traz novo lançamento global com exclusividade ao Brasil

Beleza na Web se consolida como principal destino de inovações e traz em primeira mão a linha Ultimate Color para e-commerce, app e lojas físicas!

Por Eduarda Barreto Publicado em 04/09/2026 às 14:18
Nova Linha da Wella Professionals
Nova Linha da Wella Professionals - Divulgação

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A Beleza na Web anuncia a chegada exclusiva ao Brasil da nova linha Ultimate Color, da Wella Professionals.

A novidade amplia o portfólio de haircare da plataforma e reforça sua atuação na curadoria de lançamentos internacionais de beleza.

A coleção está disponível exclusivamente no e-commerce, aplicativo e lojas físicas da Beleza na Web até o dia 30 de setembro

Linha é voltada para cabelos coloridos

Desenvolvida para atender às principais necessidades dos cabelos coloridos, Ultimate Color promete ajudar a preservar a intensidade da cor por até 10 semanas, além de revitalizar os fios desde a primeira lavagem.

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A linha reúne benefícios como hidratação, ação anti-quebra, proteção térmica e contra os raios UV, cuidados com o couro cabeludo e brilho.

Miracle Leave-In Mask é destaque da coleção

Divulgação
Miracle Leave-In Mask - Divulgação

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Entre os produtos, o destaque é a Miracle Leave-In Mask, uma máscara sem enxágue que oferece proteção térmica de até 230°C.

O produto conta com a tecnologia patenteada Metal Purifier, desenvolvida para encapsular metais presentes nos fios e atuar como uma barreira contra danos e fatores ambientais.

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A coleção também inclui o Shampoo Ultimate Color, que promove uma limpeza suave e ajuda a minimizar o desbotamento durante a lavagem, e o Condicionador Ultimate Color, formulado para hidratar, controlar a porosidade e facilitar o desembaraço.

Exclusividade reforça atuação da Beleza na Web em haircare

A chegada de Ultimate Color fortalece a presença da Beleza na Web na categoria de cuidados capilares, área que faz parte da atuação da marca desde sua fundação.

A parceria também aproxima o público brasileiro das inovações desenvolvidas pela Wella Professionals, marca com mais de 140 anos de história e experiência no mercado profissional de cabelos.

A linha Ultimate Color estará disponível com exclusividade na Beleza na Web entre 31 de agosto e 30 de setembro, no e-commerce, aplicativo e lojas físicas da plataforma.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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