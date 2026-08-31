Fios danificados por química: 3 cuidados para recuperar o cabelo

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Pontas ásperas, quebra e perda de maciez podem aparecer após procedimentos químicos. Saiba quais cuidados ajudam a tratar os fios sensibilizados.

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Mudar a cor, clarear alguns tons ou transformar a textura dos cabelos pode ser uma maneira divertida de renovar o visual. O problema é que, depois da química, o trabalho não termina na cadeira do salão.

Descolorações, colorações e alisamentos podem deixar a fibra capilar mais sensibilizada e alterar características como resistência, maciez e maleabilidade.

Os sinais costumam aparecer no dia a dia: pontas ásperas, ressecamento, frizz, dificuldade para desembaraçar e aumento da quebra.

Nessa fase, apostar somente em produtos voltados à hidratação pode não contemplar todas as necessidades do cabelo. Uma rotina pós-química também pode incluir tratamentos direcionados à reparação e cuidados para evitar novas agressões.

Cabelo caindo? Saiba que pode ser por isso a queda de cabelo



Como recuperar o cabelo danificado depois da química?

1. Priorize tratamentos de reparação

Depois de procedimentos mais intensos, especialmente a descoloração, os fios podem ficar mais suscetíveis à quebra. Intercalar os cuidados habituais com tratamentos de reparação é uma forma de dar mais atenção à resistência e à maleabilidade do cabelo.

Uma opção é a Máscara Dove Bond Intense Repair 10 em 1, da linha Dove Bond Intense Repair. O produto tem 12% de Peptídeo Complex e Bio-Protein Care™, segundo a marca, e age em um minuto.

A proposta é atuar sobre diferentes sinais associados aos danos químicos e térmicos, além de contribuir para hidratação, nutrição e redução de pontas duplas.

Mais importante do que acumular produtos é observar como o cabelo está respondendo. Fios que embaraçam facilmente, perderam maciez ou passaram a quebrar mais merecem uma rotina de cuidados compatível com esse novo estado.

2. Cuide das pontas

As pontas são a parte mais antiga do cabelo e, por isso, acumulam os efeitos de lavagens, calor, atrito e procedimentos anteriores. Após uma transformação química, elas podem ser justamente a região que mais evidencia o desgaste.

Nesse momento, o óleo capilar pode complementar os cuidados. O Óleo Sérum Bifásico Dove Bond Repair + Peptídeo, também da Dove, possui 7% de Peptídeo Complex e foi desenvolvido para comprimento e pontas.

A marca indica o produto para ajudar a reduzir quebra e pontas duplas, além de melhorar maciez e controle do frizz.

Ele pode ser usado nos fios úmidos ou secos, o que facilita incluir a finalização na rotina sem transformar o cuidado em mais uma etapa complicada.

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3. Proteja os fios contra a química

A recuperação também passa por evitar que o cabelo continue acumulando danos. Se os fios já estão sensibilizados, ferramentas de calor exigem atenção, principalmente quando utilizadas com frequência.

O Leave-in Dove Bond Intense Repair e o Óleo Sérum Bifásico da linha oferecem, segundo a fabricante, proteção térmica de até 230 °C.

O leave-in também auxilia no desembaraço. Usar produtos com essa função antes da exposição ao calor pode ajudar a reduzir o impacto da finalização sobre os fios.

No fim das contas, cuidar do cabelo após uma química não significa abrir mão da transformação. A proposta é criar uma rotina que acompanhe o novo momento dos fios, dando atenção à reparação, às pontas e à proteção.

Assim, a mudança de visual pode vir acompanhada de cabelos com aparência mais macia, alinhada e bem cuidada.

